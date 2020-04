Igen, elfogult vagyok, én városban is boldogan eljárnék vele, de igazából ott mégsem az igazi. Pedig befér minden parkolóhelyre, a kis kocka kasztni minden sarkát remekül lehet látni a vezetőülésből és nincsenek kis kiálló domborulatai, izéi, amik beleakadhatnak valamibe. A Jimny nagyon őszinte, pont ott van vége, ahol azt a vezető látja. manőverezésnél mindössze a rettentő sokat tekerendő kormányra kell figyelni, az kíván egy kis megszokást.

Jimnyivel igazán terepre, erdőbe, mezőre érdemes menni, de országúton is el lehet vele járni, mert úgy 80-90 km/órás tempóig a motorból semmit nem lehet hallani. Előbb tűnik fel a difikből jövő búgás, mint a motorhang. Aztán 90 fölött elszabadul a pokol, a motor itt már nagyon pörög, óra szerint 130-nál már majdnem 4000-et mutat a fordulatszámmérő. Viszont a szélzajt egyáltalán nem hallani. Mert elnyomja a motorhang.

Földúton, sárban, mocsárban a legjobb vele az élet, de hitvány, rossz minőségű utakon is élmény vele gondtalanul haladni. Ha nem a végtelen sivatagban kell boldogulni, hanem bakhátas, vagy fás környéken, akkor jön rá a sofőr, mennyire jó dolog az apró autó. A Jimny ott is elmegy, ahol a teljes méretű terepjárók nem férnek már el, és egy átlagos földúton keresztben is elfér, vagy akár meg is fordul, ha kell, fordulókörének sugara 4,9 méter. És mivel aránylag könnyű – létraalváz és erősítések ellenére is 1,1 tonna – ha elakad, kiásni is fájdalommentesebben lehet, mint egy háromtonnás G Mercit. Az automata váltó pedig nagy áldás terepen, ebben még a kezdők sem tudják elégetni a kuplungot.

Fogyasztása városban, országúton a fedélzeti számítógép szerint 7 liter körül alakult, de a teszthét alatt 120 kilométernyi autópálya és úgy három órányi terepjárás is színesítette a programot, aminek a végén 8,6 literes átlagot számoltunk a tankolásnál.