A Forma-1-es Ausztrál Nagydíj második edzésén a nap legjobb idejével zárt a mclarenes Oscar Piastri, igaz, 2025-ös világbajnok csapattársa, Lando Norris csak a 7. volt. A maga szép eredménye ellenére az ausztrál pilóta igen visszafogottan értékelt:

„Az első edzés nehéz volt, talán az eddigi legnehezebb, legkomplikáltabb edzésem. A második már inkább a szokásos volt. Simábban mentek a dolgok, kiszámíthatóbbak lettek a dolgok. De nehéz most megtippelni az erőviszonyokat. Ha sikerül beletalálni az autó működési tartományába, nagyon sok időt lehet hozni.”

„Úgy gondolom, hogy valahol ott vagyunk az élmezőnyben, de nem tudom, milyen volt a hosszabb etapos tempónk. Mindenesetre nem hiszem, hogy nagyon le lennénk maradva a Mercedestől és a Ferraritól. Végig úgy láttam, hogy csak egy kis lépéssel vagyunk lemaradva, szóval bízom benne, hogy ha minden optimálisan összeáll, akkor ha nem is mi leszünk a legerősebbek, de ott leszünk, most az a kérdés, ki mennyire tud közel kerülni a 100%-hoz” – magyarázta.

A tavalyi melbourne-i győztes Norris sebességváltó-hiba miatt az első edzésen csak 9 kört tudott megtenni, de a második gyakorláson is több mint egy másodperccel volt lassabb csapattársánál. A világbajnok szerint jó felkészülés után így is versenyben lehetnek a pole-ért szombaton.

„Viszonylag jól állunk z autó behangolását illetően, de holnapra áttekintjük, miben lehet még fejlődni, mindent megvizsgálunk a beállításoktól kezdve a gumikon keresztül az erőforrás-kezelésig és -optimalizálásig. Még mindenki csiszolgatja a megközelítését, az elsőről és a második edzésre is mindenkinél láthattunk fejlődést. Remélem, hogy holnap versenyben leszünk az időmérőn – minden korábbinál fontosabb lesz a precizitás, a várható forgalom miatt a felkészülésnek tökéletesnek kell lennie.”