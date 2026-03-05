Ugyan a téli tesztelést a Ferrari fejezte be a legjobb köridővel, ahogy a rajtszimulációkon is a vörös autó szerepelt a legjobban, a riválisok és szakértők is azt gyanítják, hogy a motortrükkje miatt eleve előnyben lévő Mercedes szándékosan rejtegette a valódi teljesítményét. A hétvégi szezonnyitó előtt a közvélekedés szerint George Russellék lehetnek a 2026-os szezon favoritjai, és az angol pilóta a legfőbb bajnokesélyes.

A Forma-1-es Ausztrál Nagydíj csütörtöki sajtónapján Russell így reagált a fentiekre:

„Ez semmin sem változtat. Sok szó esik a rólam, a Mercedesről, ami hízelgő is, de amikor felkerül a sisak, az ember padlóig nyomja, az ember egyáltalán nem gondol az ilyen háttérzajra. Futamról futamra haladunk, aztán majd meglátjuk, hogyan alakul. És mindegy is, mi lesz ezen a hétvégén, az idény 24 fordulóból áll, ami mindenkitől sokat kíván. Nagyon sok változhat mostantól Abu-Dzabiig” – magyarázta, hozzátéve, hogy valóban, az autóval nincs igazi probléma, ő maga pedig pályafutása eddigi legjobb felkészülésén van túl, de az idei, igen bonyolult szabályok mellett a legapróbb hiba is sokba kerülhet.

Russell külön kitért a Red Bullra is, szerinte épp Max Verstappenék nem mutatták meg Bahreinben mire is képesek valójában.

„Hogy őszinte legyek, a Red Bull gyanúsan lassú volt a második teszten. Az első teszten még a leggyorsabbnak tűntek, aztán a másodikon már héttizeddel lassabb tempót mutattak, míg az új fejlesztésekkel a Mercedes és a Ferrari is gyorsult néhány tizedet. Szóval nem egészen értem ezt: hogyan veszítettek héttizedet egy hét alatt? Én arra számítok, hogy nagyon is erősek lesznek, de mindenki izgatottan várja, hogy lássuk is végre, mi lesz.”

A tavaly az ötödik világbajnoki címről 2 pontocskával lemaradt Max Verstappen vadonatúj, a Red Bullnál – a Ford közreműködésével – házon belül fejlesztett erőforrással a hát mögött vág neki az új szezonnak. A holland egyelőre nem akar foglalkozni az esélylatolgatásokkal, mások tippjeivel:

„Én csak a saját munkánkra koncentrálok, nem igazán izgat, mit csinálnak, miket mondanak a másik csapatoknál” – szögezte le.

A kérdésre, hogy Melbourne-ben dobogóra állhat, esetleg nyerhet-e, így felelt:

„Fogalmam sincs! A téli felkészülésünkkel nagyon elégedett vagyok – úgy gondolom, mindannyiunk számára nagy büszkeséget jelent, hogy az autó összeállt az új erőforrással. Kellemes meglepetés volt, érzésre milyen jó lett minden. A szabályok mindannyiunk számára bonyolultabbak lettek, de a vezetés számomra jó volt. Igen, elmondtam már a véleményemet arról, mi nem tetszik, de a csapat munkájával mindannyian elégedettek vagyunk.”

„Ami a teljesítményt illeti, szerintem szeretnénk még gyorsabbá válni, de hát mindenki így van ezzel. Mindenesetre a Bahreinben látottak alapján nem mi vagyunk a leggyorsabbak, de amúgy fogalmam sincs, majd itt meglátjuk, hogyan is állunk.”