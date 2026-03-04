2025 végétől egészen a múlt hétvégéig a Mercedes trükkös erőforrása volt az egyik fő téma a Forma-1-ben, ugyanis kiderült, hogy a gyártónak sikerült egy kiskaput találnia: míg a szabályokban előírt, környezeti hőmérsékleti ellenőrzéseknél a motor hozta a 2026-ra előírt 16:1-es sűrítési viszonyt, üzemi hőmérsékleten a tavalyi maximumot, 18:1-t ér el.

Bár a csapat azzal érvelt, hogy a fejlesztést végig a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) egyeztetve végezték, a motor pedig megfelel a műszaki előírások betűjének, miután az összes rivális, valamint az FIA és az F1 vezetésének képviselőivel lebonyolított szavazáson a szigorítás mellett voksolt a többség, június 1-jétől más 130 Celsius-fokon is ellenőrzik az erőforrást, azaz bezárul a kiskapu.

Maga a Mercedes-főnök Toto Wolff dobta még be Bahreinben, hogy a motortéma mellett egyesek már a partner Petronas által az erőforráshoz fejlesztett üzemanyag szabályosságát is kétségbe vonták, ebben a témában mostanra született döntés, tudósít a Motorsport.com.

A hétvégi szezonnyitó, az Ausztrál Nagydíj előtt az FIA homologizálta, azaz szabályosnak nyilvánította a Petronas-féle szintetikus benzint, ezen a téren tehát fellélegezhet a Mercedes, valamint motorpartnerei, az Alpine, a címvédő McLaren és a Williams.

A Forma-1-ben a szénlábnyom csökkentésére 2026-től mindenki 100%-ban szintetikus üzemanyagot használ, melynek hiteles vizsgálatát a korábbiaktól eltérően nem maga az FIA, hanem egy külső, független szervezet végzi, ezen vizsgálat hozott most a Mercedes és a Petronas szempontjából pozitív eredményt.