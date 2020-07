A spielbergi verseny a koronavírus-járvány miatt csaknem négy hónapos csúszással megkezdődött Forma-1-es idény első nagydíja volt, szezonnyitónak pedig nem is kívánhattunk volna fordulatosabb, akciódúsabb futamot. A nemzetközi sajtó így írt a Red Bull Ring-i történtekről.

Spanyolország

Marca: “Biztonsági autós szakaszok, kicsúszások, balesetek és büntetések. Az év első viadala elképesztő hajrát hozott Lewis Hamilton időbüntetésével, amely a második helyébe került a brit világbajnoknak. Valtteri Bottas megérdemelten nyert, Charles Leclerc megmentette a Ferrarit, Lando Norris pedig meglepetésre lett harmadik. Carlos Sainz Hamilton mögött ötödikként zárt, de akár második is lehetett volna.”

Ausztria

Kronen Zeitung: “Kiesések sorozata és egy furcsa befejezés tarkította az év első futamát. A 20 autóból csak 11 ért célba a vasárnapi, zárt kapus Osztrák Nagydíjon. A versenyt az első rajtkockából induló, Spielberg-specialista Valtteri Bottas nyerte a Mercedesszel, a ferraris Charles Leclerc előtt. A 20 éves Lando Norris szenzációs módon harmadik lett a McLarennel.”

Svájc

Blick: “Sok akció az idény első versenyén. Mindössze 11 autó ért célba! Ugyan a Mercedes nyert, de nem a favorit Lewis Hamilton, hanem Valtteri Bottas révén. Az Alfa Romeo Antonio Giovinazzinak köszönhetően két pontot szerzett, Kimi Räikkönen ezzel szemben kiesett. És a Ferrari a szombati edzéskudarc után megszerezte a második helyet.”

Franciaország

L’Équipe: “Valtteri Bottas a 2019-es szezont is győzelemmel kezdte Ausztráliában. A Red Bull Ringen is sikerrel járt úgy, hogy ő indulhatott az első helyről. A finn pilóta hibátlanul szerepelt az időmérőn és a versenyen is, így ismét ő az első éllovas a pontversenyben. Vajon sikerül a végéig megtartania ezt a helyezést? Ha ugyanolyan gyors és nyugodt marad a folytatásban, mint amilyen vasárnap volt, akkor elkezdhet hinni ebben. Jól rajtolt, hiba nélkül versenyzett, hidegvérrel sikerült kimaradnia az ütközésekből, s máris nyomás alá helyezte csapattársát, Lewis Hamiltont.”

Nagy-Britannia

Daily Mail: “Sebastian Vettel megmutatta, hogy a Ferrari miért akar megszabadulni tőle. Úgy kellett volna kezdenie a szezont, hogy bizonyítsa, rossz döntés volt útilaput kötni a talpára Carlos Sainz Jr.-ral szemben. Ezzel szemben a német gyakorlatilag alátámasztotta a döntés helyességét, messze utódja mögött végzett. Szerencsétlenül kezdődött az idény Vettel számára, aki szomorú árnyéka annak a versenyzőnek, aki egykor sorozatban négy világbajnoki címet nyert.”