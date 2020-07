Olvass tovább

A holland egyébként nem bízott abban, hogy akár meg is nyerheti a versenyt, hiába volt taktikailag előnyösebb helyzetben a közepes keverékek használatával. “Látszott, hogy Valtteri igen gyors. A saját tempómat futottam – bezsebelhettem volna egy könnyű dobogót, de így alakult ” – összegezte a történteket a Red Bull versenyzője.

Az energiaitalos csapat hazai versenyét csak rosszabbá tette az, ami Alexander Albonnal történt. A thai-brit versenyző a tavalyi Brazil Nagydíj után ismét találkozott a pályán Lewis Hamilton Mercedesével, a hatszoros világbajnok ismét kipöckölte a fiatalabb kollégáját. Hamilton – ugyanúgy, mint tavaly – 5 másodperces büntetést kapott – emiatt lecsúszott a dobogóról.

“Kissé ideges vagyok most a történtek miatt, ezért vigyáznom kell arra, mit mondok. Ez van. Akár meg is nyerhettük volna a versenyt” – mondta a pilóta kiesését követően. “A Mercedesnek megvolt a sebessége, azonban jó volt a stratégiánk. Nem is tudtam, hogy állunk, amikor megejtettük az utolsó bokszkiállásunkat, de amikor rájöttem, mi is a helyzet, jónak tűntek a kilátásaink.”

“Az első öt kanyarban meg akartam előzni [Hamiltont – a szerk.]. Magabiztos voltam, ráadásul az autó is jól viselkedett a pályának azon szakaszán. Úgy éreztem, hogy már megvolt az előzés, és kezdtem Bottasra koncentrálni” – írta le az esetet Albon, amit össze is vetett a tavalyi, hasonló incidenssel. “Brazíliában 50-50 arányban éreztem a felelősséget, itt azonban nem. Mindig hordoz magában kockázatot, ha kívülről előz az ember, de én akkora helyet hagytam, amekkorát csak tudtam” – tette hozzá. Albon napját is egy műszaki hiba tette “teljessé”, a második Red Bull 67 körig jutott a 71 körös versenyben.

Christian Horner csapatfőnök sem tartja hibásnak versenyzőjét, amiért előzéssel próbálkozott. “Jobban tapadtak az autóink azon a részen. Hamilton rosszul mérte fel a helyzetet, de az öt másodperces büntetés akkor sem elég. Lewisnak bocsánatot kell kérnie” – mondta a leintést követően a szakember. A Red Bullnak a következő, szintén hazai versenyéig meg kell oldaniuk a felmerülő problémákat. A két autó kiesése Horner elmondása szerint eltérő okokra vezethető vissza.