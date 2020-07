Lewis Hamilton is kivette a részét abból, hogy kaotikusan végződjön a szezonnyitó Forma-1-es Osztrák Nagydíj, az utolsó körökben ugyanis kiforgatta az őt külső ívről támadó Alexander Albont a 4-es kanyarnál – a Mercedes címvédője szinte egy az egyben lemásolta a tavalyi interlagosi manőverét.

History repeats itself for Albon and Hamilton 😭#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/3FR1oxG2cd

— Formula 1 (@F1) July 5, 2020