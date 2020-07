Valtteri Bottasnak még egy kicsúszás is belefért a Forma-1-es Osztrák Nagydíj időmérőjén, így is megszerezte a pole-pozíciót. A Mercedes finnje a második Q3-as körén hibázott és futott le az aszfaltról, majd meg is forgott a füves területen.

Valteri Bottas en entrevistas: “Este es mi año” Valteri Bottas en la pista: pic.twitter.com/KV5QbZuYAU — 💀 Joab Rocks (@Joab_rocks) July 4, 2020

Közvetlenül mögötte érkezett Lewis Hamilton és a Renault ausztrálja, Daniel Ricciardo. Hamiltonnak nem sikerült kihasználnia csapattársa hibáját, ám a jelek szerint akár rosszabbul is járhat: Ricciardo szerint ugyanis sárga zászlós figyelmeztetés volt érvényben, amikor Bottas kicsúszott, ám Hamilton azt mondta, hogy ezt nem látta.