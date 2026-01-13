Bár a választék egyre bővül és a töltők is szaporodnak, a villanyautózás körül még mindig ott kering a kérdés: „Mi lesz télen az autópályán?” Az ADAC nem a levegőbe beszélt, hanem alapos tesztnek vetette alá a piacot, hogy kiderüljön, melyik modell bírja a fagyot, és melyik vérzik el, ha mínuszokban kell falni a kilométereket.

Hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba, a német autóklub 25 különböző márka nagy hatótávú (WLTP szerint legalább 500 km-re képes) modelljét fogta vallatóra. Ezek a modellek már bevallottan arra készültek, hogy a tulajdonosok nagyobb távot tegyenek be, nem városi cirkálók.

A cél az objektivitás volt, így a teszt nem a kiszámíthatatlan forgalomban, hanem az ADAC tesztlaborjában zajlott, egységesen 0 °C-os átlaghőmérsékleten.

Itt azonban nem steril körözgetésről volt szó: a fékpadon egy München és Berlin közötti valós utat szimuláltak, amelyet az A9-es autópályán rögzítettek. A mérésbe minden belekerült: az emelkedők, a lejtők és a valós forgalmi ritmus is. Így minden autónak milliméterre pontosan ugyanazzal a sebességgel, széllel és időjárási viszontagsággal kellett megküzdenie.

A felső kategória nyert

Egyetlen autó volt, ami tudta töltés nélkül teljesíteni az elképzelt távot, a Mercedes-Benz EQS 450+. A Porsche Taycan, és a Lucid Air egyszer állt meg, a mezőny dereka – összesen kilenc autó – kétszer állt volna meg, míg a sor végén kullogó nyolc modellnek háromszor kellett volna töltőre csatlakoznia, hogy átgurulhasson a képzeletbeli célvonalon.

Így egyértelműen alakult a sorrend: a Mercedes-Benz EQS 450+ végzett az élen.

A stuttgarti luxusbálna töltés nélkül teljesítette az 582 kilométeres szimulált távot. Ami talán még ennél is durvább, az a hatékonysága: a 20,4 kWh/100 km-es fogyasztása a legalacsonyabb volt az egész mezőnyben, ha pedig mégis tölteni kell, 20 perc alatt több mint 300 kilométernyi hatótávot szippant magába. Nem véletlen, hogy egyedüliként kapott „kiváló” minősítést.

A dobogó második és harmadik fokára szintén a felső tízezer játékszerei, a Porsche Taycan és a Lucid Air állhattak fel. Ők is remekeltek, de meg is kérik az árukat. A negyedik és ötödik helyen befutó Volkswagen ID.7 és a Tesla Model 3 bizonyította, hogy az olcsóbb típusok között is vannak használható darabok. Bár ezeknél is az

Akiknek nem ízlett a hideg

A tesztelt modellek közül 18 esetében az energiafogyasztás 50 százalékkal haladta meg a gyári prospektusokban ígért értékeket. A helyzet a Volvo EC40, az MG4 és a Ford Capri esetében a legdrámaibb: náluk a differencia a 80 százalékot is elérte, vagy meg is haladta! Amikor így megnő a fogyasztás, akkor hiába a súlyos mázsákat jelentő, plusz kilowattokat rejtő akkumulátorcsomag, a hatótáv gyorsan olvad.

Fontos tudni: ha egy autó 70%-kal többet fogyaszt autópályán a WLTP-hez képest (mint például a Cupra Born), az nem jelenti azt, hogy a hatótávja is 70%-kal csökken. Matematikailag ez “csak” bő 40%-os hatótávvesztést jelent. A Cupra Born példáján levezetve: a gyártó 594 kilométeres WLTP hatótávot ígér. Ebből az ADAC téli autópálya-tesztjén a valóságban 325 kilométer maradt.

A táblázat informatív és tanulságos. A legjobbaknál 30 százalék körüli az eltérés, de a középmezőnynél inkább a 40-50 százalékos csökkenés az általános.

Autómodell Eltérés Teszthatótáv (km) WLTP-hatótáv (km) NIO ET 5 LR -21% 421 532 Porsche Taycan Performancebatterie Plus -24% 504 667 Mercedes-Benz EQS 450+ -27% 600 817 Audi e-tron GT -34% 398 605 BMW iX xDrive50 -35% 413 633 VW ID.7 PRO S -38% 436 700 Lotus Emeya -38% 335 540 Lucid Air Grand Touring AWD -38% 518 839 Nissan Ariya 87 FWD -39% 314 516 Tesla Model 3 LR RWD -40% 423 702 KIA EV3 81.4 -40% 350 586 GWM ORA 07 AWD -42% 304 520 XPeng G6 LR -43% 325 570 Hyundai IONIQ 6 77.4 RWD -44% 344 614 Skoda Enyaq Coupé 85 -44% 316 566 Polestar 2 LR SM -45% 349 632 Cupra Born VZ -45% 325 594 Genesis GV60 RWD -46% 278 517 Ford Capri ER RWD -47% 332 627 Renault Scenic E-Tech 220 -47% 314 594 BYD Seal RWD -48% 294 570 Peugeot e-3008 210 -49% 263 518 Volvo EC40 SM ER -50% 285 569 MG 4 ER -51% 254 520 Toyota bZ4X FWD -54% 233 504

A töltés is számított

Hiába nagy a hatótáv, ha a töltés örökkévalóságig tart. Az ADAC ezért a “hosszútáv-alkalmasság” értékelésénél 50%-ban a hatótávot, 25-25%-ban pedig a tesztfogyasztást és a 20 perc alatt visszatölthető kilométerek számát vette figyelembe. Ezen a téren a Porsche Taycan töltésben volt nyerő: 271 kW-os átlagteljesítményt hozott! A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amíg a Porsche 20 perc alatt 370 kilométernyi hatótávot szippant magába.

A technikai fejlődés mindig a luxuskategóriában kezdi a térhódítást, és ezt meg is kell fizetni. Nem véletlen, hogy az első három helyezett a kínálat csúcsmodelljei közül került ki. A a 4. és 5. helyen végzett VW ID.7 és Tesla Model 3 viszont bizonyítja, hogy az elérhetőbb középkategóriában is felütötték fejüket a téli időszakban használható típusok.

Az ADAC – és mi is – azt várjuk a gyártóktól, hogy fejezzék be a ködösítést. A törvényileg előírt WLTP-adatok mellett tüntessék fel a hideg időjárásra és autópályás tempóra vonatkozó hatótávot is. A téli teszt megmutatta, hogy sok modellnél a pazarló energiafelhasználás a szűk keresztmetszet. Ha az autó zabálja az áramot, akkor a világ legnagyobb akkumulátora sem lesz elég ahhoz, hogy Münchenből Berlinbe – vagy Budapestről Münchenbe – megállás nélkül eljussunk.