Bár a választék egyre bővül és a töltők is szaporodnak, a villanyautózás körül még mindig ott kering a kérdés: „Mi lesz télen az autópályán?” Az ADAC nem a levegőbe beszélt, hanem alapos tesztnek vetette alá a piacot, hogy kiderüljön, melyik modell bírja a fagyot, és melyik vérzik el, ha mínuszokban kell falni a kilométereket.
Hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba, a német autóklub 25 különböző márka nagy hatótávú (WLTP szerint legalább 500 km-re képes) modelljét fogta vallatóra. Ezek a modellek már bevallottan arra készültek, hogy a tulajdonosok nagyobb távot tegyenek be, nem városi cirkálók.
A cél az objektivitás volt, így a teszt nem a kiszámíthatatlan forgalomban, hanem az ADAC tesztlaborjában zajlott, egységesen 0 °C-os átlaghőmérsékleten.
Itt azonban nem steril körözgetésről volt szó: a fékpadon egy München és Berlin közötti valós utat szimuláltak, amelyet az A9-es autópályán rögzítettek. A mérésbe minden belekerült: az emelkedők, a lejtők és a valós forgalmi ritmus is. Így minden autónak milliméterre pontosan ugyanazzal a sebességgel, széllel és időjárási viszontagsággal kellett megküzdenie.
A felső kategória nyert
Egyetlen autó volt, ami tudta töltés nélkül teljesíteni az elképzelt távot, a Mercedes-Benz EQS 450+. A Porsche Taycan, és a Lucid Air egyszer állt meg, a mezőny dereka – összesen kilenc autó – kétszer állt volna meg, míg a sor végén kullogó nyolc modellnek háromszor kellett volna töltőre csatlakoznia, hogy átgurulhasson a képzeletbeli célvonalon.
Így egyértelműen alakult a sorrend: a Mercedes-Benz EQS 450+ végzett az élen.
A stuttgarti luxusbálna töltés nélkül teljesítette az 582 kilométeres szimulált távot. Ami talán még ennél is durvább, az a hatékonysága: a 20,4 kWh/100 km-es fogyasztása a legalacsonyabb volt az egész mezőnyben, ha pedig mégis tölteni kell, 20 perc alatt több mint 300 kilométernyi hatótávot szippant magába. Nem véletlen, hogy egyedüliként kapott „kiváló” minősítést.
A dobogó második és harmadik fokára szintén a felső tízezer játékszerei, a Porsche Taycan és a Lucid Air állhattak fel. Ők is remekeltek, de meg is kérik az árukat. A negyedik és ötödik helyen befutó Volkswagen ID.7 és a Tesla Model 3 bizonyította, hogy az olcsóbb típusok között is vannak használható darabok. Bár ezeknél is az
Akiknek nem ízlett a hideg
A tesztelt modellek közül 18 esetében az energiafogyasztás 50 százalékkal haladta meg a gyári prospektusokban ígért értékeket. A helyzet a Volvo EC40, az MG4 és a Ford Capri esetében a legdrámaibb: náluk a differencia a 80 százalékot is elérte, vagy meg is haladta! Amikor így megnő a fogyasztás, akkor hiába a súlyos mázsákat jelentő, plusz kilowattokat rejtő akkumulátorcsomag, a hatótáv gyorsan olvad.
Fontos tudni: ha egy autó 70%-kal többet fogyaszt autópályán a WLTP-hez képest (mint például a Cupra Born), az nem jelenti azt, hogy a hatótávja is 70%-kal csökken. Matematikailag ez “csak” bő 40%-os hatótávvesztést jelent. A Cupra Born példáján levezetve: a gyártó 594 kilométeres WLTP hatótávot ígér. Ebből az ADAC téli autópálya-tesztjén a valóságban 325 kilométer maradt.
A táblázat informatív és tanulságos. A legjobbaknál 30 százalék körüli az eltérés, de a középmezőnynél inkább a 40-50 százalékos csökkenés az általános.
|Autómodell
|Eltérés
|Teszthatótáv (km)
|WLTP-hatótáv (km)
|NIO ET 5 LR
|-21%
|421
|532
|Porsche Taycan Performancebatterie Plus
|-24%
|504
|667
|Mercedes-Benz EQS 450+
|-27%
|600
|817
|Audi e-tron GT
|-34%
|398
|605
|BMW iX xDrive50
|-35%
|413
|633
|VW ID.7 PRO S
|-38%
|436
|700
|Lotus Emeya
|-38%
|335
|540
|Lucid Air Grand Touring AWD
|-38%
|518
|839
|Nissan Ariya 87 FWD
|-39%
|314
|516
|Tesla Model 3 LR RWD
|-40%
|423
|702
|KIA EV3 81.4
|-40%
|350
|586
|GWM ORA 07 AWD
|-42%
|304
|520
|XPeng G6 LR
|-43%
|325
|570
|Hyundai IONIQ 6 77.4 RWD
|-44%
|344
|614
|Skoda Enyaq Coupé 85
|-44%
|316
|566
|Polestar 2 LR SM
|-45%
|349
|632
|Cupra Born VZ
|-45%
|325
|594
|Genesis GV60 RWD
|-46%
|278
|517
|Ford Capri ER RWD
|-47%
|332
|627
|Renault Scenic E-Tech 220
|-47%
|314
|594
|BYD Seal RWD
|-48%
|294
|570
|Peugeot e-3008 210
|-49%
|263
|518
|Volvo EC40 SM ER
|-50%
|285
|569
|MG 4 ER
|-51%
|254
|520
|Toyota bZ4X FWD
|-54%
|233
|504
A töltés is számított
Hiába nagy a hatótáv, ha a töltés örökkévalóságig tart. Az ADAC ezért a “hosszútáv-alkalmasság” értékelésénél 50%-ban a hatótávot, 25-25%-ban pedig a tesztfogyasztást és a 20 perc alatt visszatölthető kilométerek számát vette figyelembe. Ezen a téren a Porsche Taycan töltésben volt nyerő: 271 kW-os átlagteljesítményt hozott! A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amíg a Porsche 20 perc alatt 370 kilométernyi hatótávot szippant magába.
A technikai fejlődés mindig a luxuskategóriában kezdi a térhódítást, és ezt meg is kell fizetni. Nem véletlen, hogy az első három helyezett a kínálat csúcsmodelljei közül került ki. A a 4. és 5. helyen végzett VW ID.7 és Tesla Model 3 viszont bizonyítja, hogy az elérhetőbb középkategóriában is felütötték fejüket a téli időszakban használható típusok.
Az ADAC – és mi is – azt várjuk a gyártóktól, hogy fejezzék be a ködösítést. A törvényileg előírt WLTP-adatok mellett tüntessék fel a hideg időjárásra és autópályás tempóra vonatkozó hatótávot is. A téli teszt megmutatta, hogy sok modellnél a pazarló energiafelhasználás a szűk keresztmetszet. Ha az autó zabálja az áramot, akkor a világ legnagyobb akkumulátora sem lesz elég ahhoz, hogy Münchenből Berlinbe – vagy Budapestről Münchenbe – megállás nélkül eljussunk.