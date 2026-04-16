A C-osztály öt generáció után első ízben kap tisztán elektromos verziót. Erről egyelőre tényszerűen nem sokat árul el a gyártó – négy nap múlva, a világpremieren úgyis minden kiderül –, de közzétettek három fotót, és azokhoz fűztek néhány megjegyzést, így viszonylag pontosan alkothatunk előzetes képet az EQ technológiával felvértezett C-osztály jellemzőitől.

A Mercedes-Benz szerint személyes menedék, kifinomult környezet, multiszenzoros élmény várja a vezetőt a minden eddiginél tágasabb, igényesebb belső térben. Színvonalas anyaghasználatot vetítenek előre, többféle prémium bőrkárpitozás mellett például lesz teljesen bőrmentes, vegán belső is (a GLC után a C-osztály lesz a második Mercedes, amely ilyen kínál), a burkolatok a fémtől a valódi fán át a karbon kompozitokig terjednek.

Az ülések elektromosan állíthatók, memóriásak, motorosan szabályozható deréktámasszal; a kínálatot masszírozós háttámla és ülésszellőzés teszi teljessé.

A mellékelt fotókon látható, teljesen egybefüggő, óriási kijelző – amelynek fényereje oldalanként külön szabályozható – mellett hagyományos, különálló monitorokkal szerelt műszerfal jelenti majd az alapot; azt nem tudjuk, hogy az alapverzióban is lesz-e az utas előtt képernyő.

A kijelzőkön többféle grafikus tematika jeleníthető meg, a vezető hangulatától függően, lesz opciós rejtett hangulatvilágítás, ami akár a panoráma üvegtetőre is kiterjed: utóbbin 162 megvilágított csillag jelzi, hogy Mercedesben ülünk. A megfelelő hangulathoz az utasok elgémberedését megelőző, az üléshelyzetet rendszeresen, kis mértében módosító Energizing program is hozzájárul.

Villanyautókban mindig kritikus kérdés a fűtés, hiszen jelentős energiát von el az akkumulátorból. Ez utóbbi megelőzésére alapáras lesz a hőszivattyú, ami viszont nem csak takarékosabbá, hanem gyorsabbá is teszi az utastér felfűtését télen. A rendszer automatikusan beindul, amint beülünk a kocsiba, és közben arra is utal, hogy optimális szinten tartsa a levegő páratartalmát: se túl magas (párásodás), se túl alacsony (kiszáradó torok és szem) ne legyen.

Elektromos autóknál a motorhang csaknem teljes hiánya miatt különösen zavaró tud lenni minden egyéb zaj, ezért a C-osztály tervezői ügyeltek a rezgések és a menetszél csillapítására. Az első oldalablakok pedig laminált, zajzáró üvegezést kaptak.

A belső környezet minden részletében emlékeztet a közelmúltban bemutatott GLC-re, és gyanítjuk, hogy ez így lesz a műszaki tartalommal is.