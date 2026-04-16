A hazai egyenruhások nem először jelentkeznek könnyed videókkal az interneten, de talán ez az első, ami igazán viccesre sikerült. Az pedig csak hab a tortán, hogy egy komoly problémára hívja fel a figyelmet.

Tedd a szívedre a kezed, és légy őszinte: ugye te is kerültél már olyan szituációba, amelyet az alábbi videó ábrázol? Mi már igen…

Tudod, pontosan mit jelent, hogy vezetés közben tilos telefonálni?

A KRESZ a vezetés közbeni mobilozással kapcsolatosan az alábbiak szerint fogalmaz:

“A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben – ideértve a forgalmi okból történő megállást is – kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat”

A KRESZ meghatározása szerint tehát nem csak a telefonálás és az SMS írás tilos a gépkocsik vezetői számára, hanem a telefon bármilyen okból történő kézben tartása is. Menet közben a sofőr semmilyen okból nem veheti a kezébe a mobiltelefont, sem azért, hogy egy bejövő hívást elutasítson, sem pedig azért, hogy a telefon navigációs rendszerébe beírja a címet.

Gépkocsik esetében a forgalmi okból történő megállás alatt (pl. piros lámpánál) ugyanakkor van arra lehetőség, hogy akár a fentiek miatt, akár más okból a sofőr kezébe vegye mobiltelefonját. Amint azonban a forgalom elindul, a tilalom ismét életbe lép.

Szerencsére kihangosítóval, headsettel és egyéb eszközökkel ma már számtalan módon megoldható, hogy a KRESZ szabályait betartva telefonáljunk akár autónk volánjánál ülve, akár biciklizés közben. Ezen eszközök már szinte minden új autóban az alapfelszereltség részét képzik, nem véletlenül.