A Grazi Műszaki Egyetem vizsgálata arra jutott, hogy a nők baleset esetén 60 százalékkal nagyobb eséllyel sérülnek meg, mint a férfiak. A kutatók 2012 és 2024 közötti osztrák baleseti adatokat elemeztek, majd valós ütközéseket rekonstruáltak töréstesztekkel és virtuális emberi testmodellekkel.

Az eredmény elég egyértelmű: azonos autóban ülve a női utasok nagyobb eséllyel szenvednek sérülést, különösen a mellkas, a gerinc, a karok és a lábak területén.

A kockázat az idősebb nőknél még látványosabban nő.

A legfontosabb tanulság nem az, hogy a nők rosszabbul vezetnének vagy veszélyesebben közlekednének. A kutatás szerint sokszor alacsonyabb ütközési sebesség mellett is súlyosabb következményekkel jár számukra ugyanaz a baleset. A probléma abból fakad, hogy az autók biztonsági rendszereit évtizedeken át jórészt az „átlagos férfi” testére optimalizálták.

Ez a törésteszteken is meglátszik

A hagyományos női töréstesztbábu valójában sokáig nem egy valós női test anatómiájából indult ki, hanem leegyszerűsítve egy kisebbre méretezett férfimodell volt. Ráadásul egy kifejezetten alacsony és könnyű nőtípust képviselt, miközben a TU Graz szerint a nők 95 százaléka magasabb és nehezebb ennél a referenciaértéknél.

A kutatók ezért hangsúlyozzák: a nők nem „kisebb férfiak”.

Más a medence felépítése, a mellkas formája, a vállgeometria és a gerinc mozgása is, ezek pedig egy ütközésnél nagyon is számítanak. Ha a tesztbábu nem jól modellezi a valódi testet, akkor az autó biztonsági rendszere sem feltétlenül arra a terhelésre készül fel, amely a valóságban éri az utast.

Változás azért már látszik

Az Egyesült Államokban bemutatták a THOR-05F nevű fejlett női töréstesztbábut, amelyet már nem egy férfibábu lekicsinyítésével terveztek. Több mint 150 érzékelővel dolgozik, és a célja az, hogy pontosabban mutassa meg, hogyan viselkedik a női test frontális ütközésnél, illetve hogyan hat rá a biztonsági öv, a légzsák és az utascella szerkezete.

A grazi kutatás egy másik fontos tényezőre is rámutatott: nem mindegy, hogyan ülünk az autóban. Az első utasok gyakran hátrébb tolják vagy jobban megdöntik az ülést, mint a vezetők, ez pedig rontja a légzsák és a biztonsági öv hatékonyságát. Mivel a nők gyakrabban ülnek utasként, ez a kockázat náluk erősebben jelentkezhet.

Az autógyártók már próbálnak reagálni

A Volvo például az EX60-ban vezeti be új, többféleképpen alkalmazkodó biztonsági övét. A rendszer a jármű szenzoradatai alapján figyelembe veszi az utas testméretét, testhelyzetét, üléshelyzetét és az ütközés súlyosságát, majd ezek alapján szabályozza, mekkora erővel tartsa meg az embert.

Ez azért nagy előrelépés, mert a hagyományos övek jellemzően csak néhány előre meghatározott terhelési beállítással dolgoznak. A Volvo új rendszere ennél finomabban tud reagálni: egy nagyobb testű utasnál súlyos ütközésben erősebb tartást adhat, míg egy kisebb testű utasnál, enyhébb balesetnél, csökkentheti például a bordasérülés kockázatát.