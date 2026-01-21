Nem sok titkot hagyott elmondatlanul az EX60 világpremierjére a Volvo. Már korábban elárulták, hogy fejlett hangvezérlést kap a kocsi, mesterséges intelligencia alapú virtuális asszisztenssel. Hogy akár 810 kilométeres hatótávolságot várhatunk tőle, méghozzá összkerékhajtású, két villanymotoros kiépítésben. Hogy 400 kW-tal tölthető az akku, amely így 10 perc alatt 320 kilométerre elegendő energiát tud magához venni, egyetlen pisicigi-megálló alatt. Elmondták a cell-to-body akkumulátor-konstrukciót, a különleges biztonsági övet, a mega casting karosszériagyártást, a nagy teljesítményű központi számítógépet, a minimális szénlábnyomot.

9 fotó

Most pedig, amikor tényleg itt a bemutató, már nem maradt igazán ütős mondanivaló. Hasznos info azért mégis akad: a beharangozott, nagy hatótávolságú verzió (P12 AWD Electric ) mellett lesz egy kisebb teljesítményű, szintén 4×4-es kivitel (P10 AWD Electric) is 660 kilométerrel, valamint egy harmadik, még gyengébb, egymotoros, hátsókerék-hajtású modell (P6 Electric), amely kisebb akkut kap, és csak 620 kilométert megy el egy feltöltéssel.  

Megérkezett az eddigi legokosabb, legtisztább Volvo 6

Hosszúság mm 4803
Szélesség mm 1899
Magasság mm 1635
Tengelytáv mm 2970
Csomagtartó l 523 / 1647
Első csomagtartó l 58 / 85
Menetkész tömeg kg 2115 – 2330
Max. vontatható tömeg (RWD / AWD) kg 2000 / 2400

Megérkezett az eddigi legokosabb, legtisztább Volvo 7

Az is fontos infó amúgy, hogy az akkumulátorokra nem az iparágban szokásos 8, hanem 10 év garanciát vállal a Volvo, valamint, hogy három éven át ingyen tölthetjük otthonunkban az autót – ez egyelőre csak Svédországban működik, de később más piacokon is bevezetik.

Az autó közegellenállási együtthatója 0,26; a 28 hangszórós Bowers & Wilkins audiorendszernek négy ülésnél van fejtámaszba épített hangszórója, ami ugyanúgy először fordul elő a Volvónál, mint az előre telepített Apple Music a fedélzeti infotainment rendszerben, amely ráadásul támogatja a Dolby Atmos térhatású hangzást.

Megérkezett az eddigi legokosabb, legtisztább Volvo 8

    P6 P10 AWD P12 AWD
Max. teljesítmény kW / LE 275 / 374 375 / 510 500 / 680
Max. forgatónyomaték Nm 480 710 790
Végsebesség km/óra 180 180 180
Gyorsulás, 0-100 km6óra mp 5,9 4,6 3,9
Akkumulátor kapacitás (bruttó / nettó) kWh 83 / 80 95 / 91 117/ 112
Max. töltési teljesítmény (DC) kW 320 370 370
WLTP hatótávolság, vegyes km 620 660 810

Megérkezett az eddigi legokosabb, legtisztább Volvo 9

Az autó már rendelhető, de a gyártás csak később indul, Svédországban. A két kisebb modellvariánssal indul a forgalmazás, a P6 és P10 verziók 2026 nyarától érkeznek, a P12 némi késéssel lép piacra.

Még idén, de később lesz EX60 Cross Country, amely a korábbi CC modellektől megszokott stílust és tudást hozza: 20 mm-rel emelt futómű, kerékív-védőbetétek, egyedi keréktárcsák, exkluzív zöld fényezés, (opciós) légrugó, nemesacél védőbetétek az első és hátsó lökhárítók alatt, típusjelzés a D-oszlopon.

Megérkezett az eddigi legokosabb, legtisztább Volvo 10

Az EX60 Cross Country csak az összkerekes konfigurációkban lesz elérhető, az alapmodellnél valamivel szerényebb hatótávolságokkal.

Megérkezett az eddigi legokosabb, legtisztább Volvo 11
Baj lehet abból, ha nem figyelsz erre vezetés közben
Ha folyton az lebeg a szemed előtt, hogy célba érj, akkor…