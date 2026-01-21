Nem sok titkot hagyott elmondatlanul az EX60 világpremierjére a Volvo. Már korábban elárulták, hogy fejlett hangvezérlést kap a kocsi, mesterséges intelligencia alapú virtuális asszisztenssel. Hogy akár 810 kilométeres hatótávolságot várhatunk tőle, méghozzá összkerékhajtású, két villanymotoros kiépítésben. Hogy 400 kW-tal tölthető az akku, amely így 10 perc alatt 320 kilométerre elegendő energiát tud magához venni, egyetlen pisicigi-megálló alatt. Elmondták a cell-to-body akkumulátor-konstrukciót, a különleges biztonsági övet, a mega casting karosszériagyártást, a nagy teljesítményű központi számítógépet, a minimális szénlábnyomot.

9 fotó

Most pedig, amikor tényleg itt a bemutató, már nem maradt igazán ütős mondanivaló. Hasznos info azért mégis akad: a beharangozott, nagy hatótávolságú verzió (P12 AWD Electric ) mellett lesz egy kisebb teljesítményű, szintén 4×4-es kivitel (P10 AWD Electric) is 660 kilométerrel, valamint egy harmadik, még gyengébb, egymotoros, hátsókerék-hajtású modell (P6 Electric), amely kisebb akkut kap, és csak 620 kilométert megy el egy feltöltéssel.

Hosszúság mm 4803 Szélesség mm 1899 Magasság mm 1635 Tengelytáv mm 2970 Csomagtartó l 523 / 1647 Első csomagtartó l 58 / 85 Menetkész tömeg kg 2115 – 2330 Max. vontatható tömeg (RWD / AWD) kg 2000 / 2400

Az is fontos infó amúgy, hogy az akkumulátorokra nem az iparágban szokásos 8, hanem 10 év garanciát vállal a Volvo, valamint, hogy három éven át ingyen tölthetjük otthonunkban az autót – ez egyelőre csak Svédországban működik, de később más piacokon is bevezetik.

Az autó közegellenállási együtthatója 0,26; a 28 hangszórós Bowers & Wilkins audiorendszernek négy ülésnél van fejtámaszba épített hangszórója, ami ugyanúgy először fordul elő a Volvónál, mint az előre telepített Apple Music a fedélzeti infotainment rendszerben, amely ráadásul támogatja a Dolby Atmos térhatású hangzást.

P6 P10 AWD P12 AWD Max. teljesítmény kW / LE 275 / 374 375 / 510 500 / 680 Max. forgatónyomaték Nm 480 710 790 Végsebesség km/óra 180 180 180 Gyorsulás, 0-100 km6óra mp 5,9 4,6 3,9 Akkumulátor kapacitás (bruttó / nettó) kWh 83 / 80 95 / 91 117/ 112 Max. töltési teljesítmény (DC) kW 320 370 370 WLTP hatótávolság, vegyes km 620 660 810

Az autó már rendelhető, de a gyártás csak később indul, Svédországban. A két kisebb modellvariánssal indul a forgalmazás, a P6 és P10 verziók 2026 nyarától érkeznek, a P12 némi késéssel lép piacra.

Még idén, de később lesz EX60 Cross Country, amely a korábbi CC modellektől megszokott stílust és tudást hozza: 20 mm-rel emelt futómű, kerékív-védőbetétek, egyedi keréktárcsák, exkluzív zöld fényezés, (opciós) légrugó, nemesacél védőbetétek az első és hátsó lökhárítók alatt, típusjelzés a D-oszlopon.

Az EX60 Cross Country csak az összkerekes konfigurációkban lesz elérhető, az alapmodellnél valamivel szerényebb hatótávolságokkal.