Nem sok titkot hagyott elmondatlanul az EX60 világpremierjére a Volvo. Már korábban elárulták, hogy fejlett hangvezérlést kap a kocsi, mesterséges intelligencia alapú virtuális asszisztenssel. Hogy akár 810 kilométeres hatótávolságot várhatunk tőle, méghozzá összkerékhajtású, két villanymotoros kiépítésben. Hogy 400 kW-tal tölthető az akku, amely így 10 perc alatt 320 kilométerre elegendő energiát tud magához venni, egyetlen pisicigi-megálló alatt. Elmondták a cell-to-body akkumulátor-konstrukciót, a különleges biztonsági övet, a mega casting karosszériagyártást, a nagy teljesítményű központi számítógépet, a minimális szénlábnyomot.
Most pedig, amikor tényleg itt a bemutató, már nem maradt igazán ütős mondanivaló. Hasznos info azért mégis akad: a beharangozott, nagy hatótávolságú verzió (P12 AWD Electric ) mellett lesz egy kisebb teljesítményű, szintén 4×4-es kivitel (P10 AWD Electric) is 660 kilométerrel, valamint egy harmadik, még gyengébb, egymotoros, hátsókerék-hajtású modell (P6 Electric), amely kisebb akkut kap, és csak 620 kilométert megy el egy feltöltéssel.
|Hosszúság
|mm
|4803
|Szélesség
|mm
|1899
|Magasság
|mm
|1635
|Tengelytáv
|mm
|2970
|Csomagtartó
|l
|523 / 1647
|Első csomagtartó
|l
|58 / 85
|Menetkész tömeg
|kg
|2115 – 2330
|Max. vontatható tömeg (RWD / AWD)
|kg
|2000 / 2400
Az is fontos infó amúgy, hogy az akkumulátorokra nem az iparágban szokásos 8, hanem 10 év garanciát vállal a Volvo, valamint, hogy három éven át ingyen tölthetjük otthonunkban az autót – ez egyelőre csak Svédországban működik, de később más piacokon is bevezetik.
Az autó közegellenállási együtthatója 0,26; a 28 hangszórós Bowers & Wilkins audiorendszernek négy ülésnél van fejtámaszba épített hangszórója, ami ugyanúgy először fordul elő a Volvónál, mint az előre telepített Apple Music a fedélzeti infotainment rendszerben, amely ráadásul támogatja a Dolby Atmos térhatású hangzást.
|P6
|P10 AWD
|P12 AWD
|Max. teljesítmény
|kW / LE
|275 / 374
|375 / 510
|500 / 680
|Max. forgatónyomaték
|Nm
|480
|710
|790
|Végsebesség
|km/óra
|180
|180
|180
|Gyorsulás, 0-100 km6óra
|mp
|5,9
|4,6
|3,9
|Akkumulátor kapacitás (bruttó / nettó)
|kWh
|83 / 80
|95 / 91
|117/ 112
|Max. töltési teljesítmény (DC)
|kW
|320
|370
|370
|WLTP hatótávolság, vegyes
|km
|620
|660
|810
Az autó már rendelhető, de a gyártás csak később indul, Svédországban. A két kisebb modellvariánssal indul a forgalmazás, a P6 és P10 verziók 2026 nyarától érkeznek, a P12 némi késéssel lép piacra.
Még idén, de később lesz EX60 Cross Country, amely a korábbi CC modellektől megszokott stílust és tudást hozza: 20 mm-rel emelt futómű, kerékív-védőbetétek, egyedi keréktárcsák, exkluzív zöld fényezés, (opciós) légrugó, nemesacél védőbetétek az első és hátsó lökhárítók alatt, típusjelzés a D-oszlopon.
Az EX60 Cross Country csak az összkerekes konfigurációkban lesz elérhető, az alapmodellnél valamivel szerényebb hatótávolságokkal.