Az új EX60-ast a jelenlegi XC60 plug-in hibrid árában fogjuk kínálni, és még így is többet keresünk rajta – árulta el a Volvo befektetőinek tartott novemberi tájékoztatón Erik Severinson, az autógyártó kereskedelmi igazgatója.

Hogy ez pontosan mit jelent, az egyelőre titok – az EX60 január végén mutatkozik be a világnak –, de már ennyi is jól hangzik. A Volvo szerint az új modell olyan alapvető technológiai újdonságokat alkalmaz majd, amelyek megoldást jelenthetnek a villanyautózás elterjedését jelenleg korlátozó problémákra – olyanokra, mint a magas vételár, a lassú tölthetőség vagy a nagy tömeg.

Az SPA3 platform, amelyet az EX60 kap meg először, 35 százalékkal magasabb csúcsteljesítményt, 20 százalékkal nagyobb energiasűrűséget és 15 százalékkal gyorsabb töltést tesz lehetővé, miközben a hajtási rendszer gyártási költségei 18 százalékkal alacsonyabbak, idézi az autógyártót az Autonews autós szaklap.

Fontos fejlesztés, hogy az új platformba teherviselő elemként építik be az akkumulátort, ami csökkenti a tömeget, növeli a helykínálatot, és további költségmegtakarítást eredményez a gyártás során.

A Volvo emlékeztetett arra is, hogy az EX60 a „világ legfontosabb villanyautó-szegmensébe” vezeti be a márkát: ebben a méretosztályban versenyez ugyanis a világ legnépszerűbb villanyautója, a Tesla Model Y. Ennél is fontosabbá teszi, hogy a svéd márka legnépszerűbb típusának, az XC60-asnak az utódmodelléről beszélünk. Az igaz persze, hogy az EX60 megjelenésével várhatóan nem búcsúzik az XC60, sőt, következő generáció(k) is készülhet(nek) belőle: a Volvo vezérigazgatója, Håkan Samuelsson ugyanis a közelmúltban arról beszélt, hogy a tervezettnél hosszabban, akár 2040-ig tartja gyártásban plug-in hibrid technológiát alkalmazó típusait, igazodva a piaci kereslet valóságához.

Az ígéret pikantériája, hogy nem is kell sokat tennie ezért a Volvónak: a cég jelenlegi legnagyobb itthon is kapható, tisztán elektromos típusa, az EX90 35 890 000 forinttól kapható; a vele összevethető méretű plug-in hibrid XC90 alapára 35 500 000 forint; a különbség 1%.