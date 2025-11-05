A mobiltelefon napjaikban zenét oszt meg az autónkkal, navigál, hírekről, posztokról, üzenetekről értesít minket minden percben – és ez mind elvonja a sofőr figyelmét vezetés közben. Ha te is úgy döntesz, hogy felelőségteljesen szeretnél autózni, de sokszor elcsábít a telefon pittyegése a volán mögött is, akkor ezt a funkciót neked találták ki. edig a megoldás sokszor ott van mindenki

A „Ne zavarjanak” mód

Az AAA (Amerikai Autószövetség) friss kutatása szerint ha a “Ne zavarjanak” funkció bekapcsoljuk a telefonon, az hatékonyan csökkenti a telefonhasználatot vezetés közben. Ez a mód nem tiltja a zenehallgatást vagy a navigációt, csak a hívásokat és értesítéseket némítja, így a sofőr figyelem az úton marad.

Nagyon sok telefonhasználó nem is tud róla, vagy ha tudja is, soha nem használja ezt a funkciót. A kutatás szerint a megkérdezett fiatal felnőttek fele nem is tudta, hogy van ilyen beállítás a telefonján, vagy ha tudták is, fogalmuk nincs róla, hogy pontosan hogyan működik. Miután megmutatták – és elmagyarázták – nekik a “Ne zavarjanak” üzemmódot, 41%-kal kevesebb okostelefon-interakciót mértek a tesztalanyok körében, és ritkábban nyúltak a készülékükhöz vezetés közben.

Az eredmény világos:

egyetlen “gombnyomás” képes jelentősen növelni a biztonságot az utakon.

Hogyan változtatja ez meg az életed?

Úgy, hogy nem csak nyugodtabban fogsz autózni, de túl is éled az utazást. Nem szenvedsz baleset amiatt, mert a telefont nyomkodtad ahelyett, hogy az utat figyelted volna. Plusz nem veszély sodorba másokat, mart az út helyett a telefonodat babráltad!

Hidd el, nagyon hasznos funkció és az égvilágon semmiről nem maradsz le, ha vezetés közben nem pittyen folyamatosan a telefonod. Meg lehet azt nézni azután is, miután megérkeztél a célhoz.

