Az önvezető technológiának a precizitásról és a hibamentes működésről kellene szólnia, a valóság azonban néha egészen más képet mutat, ezt bizonyítja az a friss videó is, amelyen három sofőr nélküli autó kerül kínos helyzetbe egy szűk utcában.

A felvételen először két önvezető taxi találkozik egy keskeny útszakaszon, ahol még zebra is van. Mindkettő megáll, majd láthatóan „gondolkodóba esik”, egyik sem meri egyértelműen átvenni a kezdeményezést. A helyzet már önmagában is komikus, de az igazi csavar csak ezután jön: feltűnik egy harmadik jármű is, ami tovább bonyolítja az amúgy sem túl gördülékeny szituációt.

Nagyon nem lettünk volna az autós helyében, aki az önvezető-szendvicsbe került.

A három autó digitális patthelyzetbe kerüt

Centizgettek, megálltak, újra próbálkoztak, egymás reakciójára vártak, mindezt emberi beavatkozás nélkül. Az eredmény egy lassú, kissé esetlen manőverezés, amely inkább emlékeztet tanulóvezetők közti udvariaskodásra, mint egy fejlett mesterséges intelligencia által irányított közlekedési helyzetre.

A videón szereplő járművek Jaguar I-Pace-ek modellek, amelyek autonóm taxiként üzemeltek.

7 fotó

A történet egyszerre vicces és tanulságos. Jól mutatja, hogy az önvezető rendszerek még mindig küzdenek az olyan hétköznapi, de komplex helyzetekkel, mint a szűk utcákban történő találkozás vagy az elsőbbség „kommunikációja”. Az emberi sofőrök ilyenkor gyakran egy kézmozdulattal vagy egy pillantással eldöntik, ki haladjon tovább – ezt a fajta nonverbális interakciót viszont a gépek még nem tudják.

Az önvezető autók 5 szintje (SAE Level 1–5) Level 1 – Vezetéstámogatás: az autó egy feladatban segít (pl. tempomat vagy sávtartás), de a vezető végig teljes felelősséggel vezet.

Level 2 – Részleges automatizálás: az autó egyszerre több feladatot is átvesz (kormányzás + gyorsítás/fékezés), de a vezetőnek folyamatosan figyelnie kell és bármikor be kell tudnia avatkozni.

Level 3 – Feltételes automatizálás: az autó bizonyos helyzetekben már önállóan vezet, a vezetőnek nem kell végig figyelni, de kérésre át kell vennie az irányítást.

Level 4 – Magas szintű automatizálás: az autó adott területen és körülmények között teljesen önvezető, és nem igényli a vezető beavatkozását, de nem mindenhol működik. Vagy a fedélzeti szenzorok, vagy a felhőből nyert infók alapján hoz döntéseket (pl. kátyút ki kell kerülni, sebességkorlátozás van, gyalogosok jönnek, útépítés zajlik stb.).

Level 5 – Teljes automatizálás: az autó mindenhol és mindig ember nélkül vezet, kormány és pedál sem szükséges.

Különösen érdekes mindez annak fényében, hogy a közeljövőben Budapesten is megjelennek az önvezető taxik: