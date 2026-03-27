Az Európai Unió 2050-re azt a célt tűzte ki, hogy senki ne haljon meg közlekedési balesetben az európai utakon. A balesetekért 90 százalékos valószínűséggel a járművezetők felelősek; az önvezető technológiák segítik a közlekedési balesetek elkerülését, valamint a környezetterhelés csökkentését – hangzott el a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Az első fázisban intenzív tesztelés következik a ZalaZone tesztpályán, ahol létezik ilyen rendszerek próbájára alkalmas úgynevezett okosváros. Ez várhatóan nagyjából 3 hónapig fog tartani, ezt követően a tesztelés közúti környezetben folytatják. Először Budapesten – majd több városban is. A következő időszakban lehetőség lesz arra, hogy ezekkel az érdeklődők szélesebb körben is megismerkedjenek.

A Zeekr 001 kínai elektromos autókba az autonóm vezetéshez szükséges technológiát az izraeli Mobileye szállította.

A mesterséges intelligencia adta lehetőségeket mind a két ország kifejezetten magas szinten használja ki. Mind a két ország benne van az első harmincban azon nemzetközi értékelés szerint, amely azt vizsgálta, hogy mennyire van jelen a mesterséges intelligencia egy ország kultúrájában, technológiájában.

A ZEEKR 001 két villanymotorja összesen 400 kW-ot (544 LE) ad le, a maximális rendszernyomaték 768 Nm. Az autó 3,8 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, ahonnan aztán 34,5 méter alatt áll meg – ez utóbbi jónak mondható a hétköznapi autók körében.

Az önvezető autók 5 szintje (SAE Level 1–5) Level 1 – Vezetéstámogatás: az autó egy feladatban segít (pl. tempomat vagy sávtartás), de a vezető végig teljes felelősséggel vezet.

– Részleges automatizálás: az autó egyszerre több feladatot is átvesz (kormányzás + gyorsítás/fékezés), de a vezetőnek folyamatosan figyelnie kell és bármikor be kell tudnia avatkozni.

– Feltételes automatizálás: az autó bizonyos helyzetekben már önállóan vezet, a vezetőnek nem kell végig figyelni, de kérésre át kell vennie az irányítást.

– Magas szintű automatizálás: az autó adott területen és körülmények között teljesen önvezető, és nem igényli a vezető beavatkozását, de nem mindenhol működik. Vagy a fedélzeti szenzorok, vagy a felhőből nyert infók alapján hoz döntéseket (pl. kátyút ki kell kerülni, sebességkorlátozás van, gyalogosok jönnek, útépítés zajlik stb.).

– Teljes automatizálás: az autó mindenhol és mindig ember nélkül vezet, kormány és pedál sem szükséges.

Magyarországon állítólag 1996-ban készítették az első olyan járművet, amely képes volt felismerni a sávokat, és elkerülni azok nem szándékos elhagyását.

Az autonóm eszközök fejlesztéséhez Magyarország eddig is hozzájárult, már nemcsak gyártani tud járműveket, hanem fejleszteni és tesztelni is. Zalaegerszegen épült a világ egyik legmodernebb járműipari tesztpályája, ami autonóm járművek tesztelésére is alkalmas – ezt a pályát már a Vezess is kipróbálhatta korábban:

Az USA-ban már több városban is működnek robottaxik, például a Waymo szolgáltatását Phoenix, Los Angeles és Atlanta városában is igénybe vehetik a felhasználók. Európában leginkább még csak tesztüzem zajlik, a Mobileye technológiájával ellátott járműveket például Münchenben és Párizsban is több éve tesztelik – és mostantól hazánkban is.