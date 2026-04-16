Két járőröző rendőr arra lett figyelmes egy soproni utcában április 15-én este, hogy ismétlődően villog egy parkoló autó fényszórója. A kocsihoz érve meglepetten tapasztalták, hogy abban egy kutya ült.

A rendőrök az autó mögé lépve egy fekvő embert találtak, aki csak néhány szót tudott mondani, mert nagyon nehezen vette a levegőt. A bajban lévő férfi kezében egy EpiPen életmentő öninjektor volt, amelyet már nem tudott alkalmazni.

A rendőrök a használati utasításnak megfelelően a combjába adták az allergia elleni gyógyszert, egyúttal értesítették a mentőszolgálatot.

A helyi férfi a segítség hatására jobban lett, és elmondta, hogy darázscsípés miatt kapott allergiás sokkot. Büszke volt négylábú társára, amiért az autó lámpájával jelzéseket adott, és köszönetét fejezte ki a rendőröknek, hogy tétovázás nélkül a segítségére siettek.