Négy éven át fejlesztette szuperszedánját az arizonai Lucid Motors, ám a jelek szerint érdemes volt várni: a Lucid Air elképesztő paraméterekkel érkezett meg.

Ahogy annak idején a Tesla felforgatta az autóipart innovatív megoldásaival, úgy próbál most a Lucid Motors is rálicitálni mindenkire, ami sok szempontból sikerült is.

Két tengelyét egy-egy villanymotor hajtja, az összteljesítmény 1080 LE (konfigurációtól függően), álló helyzetből 9,9 mp alatt futja meg anegyed mérföldes távot – gyorsabb tehát, mint bármely más utcai villanyautó. A töltés is gyorsan megy, villámtöltőről percenként 32 kilométerre elegendő áramot tud felvenni, azaz 20 perc töltéssel 480 kilométert tehetünk meg. A 113 kWh kapacitású akkucsomag opciós ugyan, de segítségével elég 830 kilométerenként töltőt keresnünk.