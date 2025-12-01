Lefelé bővíti kínálatát a Jaecoo. A Chery-konszernben pár éve gründolt, aszfaltterepjárókra szakosodó kínai exportmárka kis SUV-ja a legsűrűbb mezőnyben küzd a vevőkért. A Jaecoo 7-esnél már bevált receptet követve a Jaecoo kisebb szabadidőjárműve, a Jaecoo 5 is villamosított és benzines hajtásláncokkal érkezett meg a hazai piacra.

A két modell közötti rokoni kapcsolat letagadhatatlan, a sallangoktól mentes, mégis karakteres (értsd: Range Rover-analóg) vonalvezetés, a markáns hűtőmaszk vastag függőleges rácsozata, a hátul fekete betéttel összekötött, csíkszerű lámpatestek majdhogynem csereszabatossá teszik a Jaecoo 7 és a Jaecoo 5 megjelenését.

A máshová helyezett hátsó macskaszemekről vagy az első lökhárító eltérő kialakításáról sokkal könnyebb megkülönböztetni őket, mint a karosszériahossz mindössze 7 centiméteres (445 vs. 438 cm) eltérése alapján.

21 fotó

438x186x163 centis

Ebben a kategóriában a Vitara uralja a hazai piacot, még bemutatása után 10 évvel is. 2620 mm-es tengelytávjával, 4380 milliméternyi hosszúságával, 1860 milliméteres szélességével és 1630 mm-es magasságával a Jaecoo 5 a kompakt crossoverektől sincs távol, de a Suzukin kívül a Duster, a Captur és a C3 Aircross-Grande Panda–Frontera vonal tekinthető konkurensének. Közeli vetélytársként a nemrég vezetett hibrid BYD Atto 2 is közel van hozzá 433 centis hosszával.

Sajnos a kínai autómárkáktól megszokott gyér színválaszték sújtja ezt az autót is. Összesen ötféle fényezéssel rendelhető, ami még mindig több annál a négynél, amivel a BYD kiszúrja a vevők szemét több autójánál.

1,45 négyzetméteres panoráma-üvegtető engedhet be több fényt az utastérbe. A műszeregység digitális, a képátlója 8,8″, a középső érintőképernyő 13,2 hüvelykes. A fedélzeti rendszer fürge feléledését és a gyors telefoncsatlakoztatást nyolcmagos Snapdragon 815 chip segíti. A vezeték nélküli felületről itt is 50 wattal futhat a töltés.

Minőségérzetben nincs botlás a belső térben, az anyagok átlagosak, a hamufehér és a fekete színű belső tér közül a világos sokkal jobb hangulatú. Beülve a kocsiba a térkínálat elöl szellős, hátul a lábtér szűkebb annál, amit a kategória néhány más autója ki tud hozni hasonló méretű karosszériából. Viszont USB-A csatlakozó és középső légbefúvás a hátul ülőknek is jut, ami nagy dolog.

Ígéretes a kemping üzemmód, ezt aktiválva az autó késlelteti a képernyő kikapcsolását, életben tartja a 8 hangszórós Sony audiorendszert, és aktív marad az áramellátás.

Blökibarát belső

Akárcsak a Jaecoo 5-tel azonos napon bemutatott Chery Tiggo 9-ben, a légkondicionáló itt is kínál kisállatbarát üzemmódot, amivel az autó működő klímaberendezéssel hagyható ott és zárható be. A TÜV-vizsgálat nyomán állatbarát minősítést kapó belső tér állítólag karcálló műanyagokkal, antibakteriális ülésbevonattal, fejlett légszűrőrendszerrel és könnyen tisztítható szövetekkel segít kezelni azt az amortizálást, ami az állattartók autóinak belső terét éri.

382-1180 literes a csomagtartó. Az állítható üléspadú eVitaráé 238-310 literes és 1052 literig bővíthető, a hibrid Atto 2-é 2 425-1335 literes, viszont itt elöl is van némi hely, az orrcsomagtér jelentős előny azokkal a konkurensekkel szemben, amelyekben nem tárolhatók a töltőkábelek az orrban. A csomagtartóban sajnos nincs síalagút, és a 40:60 arányú támlaosztás sem könnyíti meg hosszabb tárgyak szállítását akkor, amikor hátul is ülnek.

Magyarországon egyetlen felszereltségi szinten elérhető az autó, ebbe viszont minden belefért. 540° panoráma-kamerarendszer, LED-es lámpák, hangulatvilágítás, fűthető, szellőztethető, motorosan állítható első ülések, kétzónás klíma nanoszűrővel, távoli motorindítás, 8 hangszórós Sony audiorendszer, vezeték nélküli telefonintegráció, elöl kettő, hátul egy USB-aljzat, egy vezeték nélküli telefontöltő, 1,45 négyzetméteres panoráma-üvegtető, 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia.

A benzines variánst egy 145 lóerős, 275 Nm-es, 1,6 literes turbómotor hajtja, a váltó hétfokozatú, dupla kuplungos. Az első kerekek hajtottak, álló helyzetből 10,2 mp alatt gyorsul 100 km/órára a menetkészen 1,5 tonnás autó, a végsebesség 190 km/óra, a WLTP-átlagfogyasztás 7,0 liter/100 km. Az alapár 12 990 000 Ft, induláskor 1,8 millió forintos engedménnyel értékesítik a modellt a márkakereskedések.

Ehhez képest a villanymotoros Jaecoo 5 EV 15 490 000 forintos listaárából jóval kevesebb, félmillió forintos engedményt ad a bevezetéskor a forgalmazó. A külső méretek azonosak (438 x 186 x 165 cm, tengelytáv 262 cm), a menetkész tömeg mindössze 264 kilóval magasabb, ami a 61 kWh kapacitású LiFePo akkumulátor ismeretében nem váratlan.

A 350 V feszültségű hálózatról táplált villanymotor az első kerekeket hajtja, maximális teljesítménye 211 LE (155 kW), a legnagyobb forgatónyomaték 288 Nm. A végsebesség 175 km/óra, ami jónak mondható a sokszor bánatosan lassú villanyautók között.

Álló helyzetből 100 km/órára a Jaecoo 5 EV gyorsulási ideje 7,7 mp, a hatótávolság a WLTP-norma szerint 402 km. Ha a lítium-vasfoszfát akkumulátor lemerül, egyenáramon legfeljebb 130 kW-tal tölthetjük, váltakozó árammal pedig 11 kW a maximum.

60 centis gázlómélység

Meglepő egy ránézésre plázaterepjárónak született autóval kapcsolatban, de a gyártó kiadott adatot az autó gázlómélységéről. A kínai SUV jól bírhatja a mély tócsákat és a szelídebb patakmedreket, mert 60 centiméter a gázlómélysége.

Ezeket az adatokat minden autónál némi ráhagyással kell értelmezni, mivel a kocsi nem megy el 60 centis vízben.

Egyrészt az orra hullámot tol maga előtt, ami emel a vízszinten, másrészt legfeljebb a városi csatornák aljzatbetonja egyenletes, a patakmeder sosem. De ha félméteres vízen át lehet hajtani vele, az már nagy szó egy crossovertől, és igazi kaland.

Regionális terjeszkedés és új hibridek

Itthon elég erősen nyitott a Chery-konszernhez tartozó Omoda és a Jaecoo. Előbbiből 2025-ben október végéig 952 kapott rendszámot a DataHouse adatai szerint, utóbbiból 621. Az Omoda ezzel megelőzi a Hondát és dupláját érte el a FIAT autóiból az idei első tíz hónapban regisztrált mennyiségnek. Mindezt márkánként egy-egy típussal érték el, mert a kínálat csak most kezd kiegészülni.

A Vezess úgy értesült, hogy jövőre a Dunántúlon bővülhet a kereskedőhálózat. A vezérképviselet tervei szerint Kaposvárott, Székesfehérvárott és Szombathelyen vehetik fel dealerek a két kínai márkát. Az idén bőven 2000 feletti darabszám 2026-ban jóval 3000 felett lehet, és várhatóan fele-fele arányban oszlik majd meg az Omoda és a Jaecoo autói között.

Mindeközben az importőr elindította a regionális terjeszkedést – a román piacon októberben, a napokban pedig Bulgáriában kezdi meg az Omoda & Jaecoo márkák forgalmazását. Turzai Árpád, az importőr Genius Automotive Europe regionális értékesítési igazgatója mesélt nekem arról, hogy keleti szomszédunknál egy meghatározó márkakereskedés tulajdonosa azzal zárta rövidre a tervezett együttműködés sorsát, hogy ha olcsó pálca tartja a motorházfedelet, nem foglalkozik az autókkal, mert ez mindent elmond róluk. Ha viszont teleszkóp emeli a gépháztetőt, akkor hajlandó befektetni az értékesítésükbe. Felnyitották az egyik kocsi orrát, gázrugó volt benne. Egy autó megítélése nyilván nem ilyen egyszerű, de nála ezen állt vagy bukott az invesztíció.

A közeljövőben a hibrid hajtásokra koncentrál a márkapáros, ennek jegyében még idén decemberben bemutatkozik itthon a teljes hibrid változat az Omoda 5-ből. A crossover jelenleg egy sokat fogyasztó benzinessel és elektromos hajtással kapható. Az elektromos hangsúlyú hibrid hajtással érkezik jövőre a kupésra rajzolt Omoda 7 SUV, és 2026-ban, várhatóan nyár elején a teljes hibrid Jaecoo 8-cal is kibővül a magyarországi kínálat.