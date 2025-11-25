A bevezető kedvezmények elpárolgása után már nem feltétlenül olcsóbb egy-egy kínai személyautó a riválisainál – írtuk nemrég forintos példákkal illusztrálva. Aztán megmutattuk, hogy mennyit lehet ma alkudni Magyarország legnépszerűbb modelljeiből (2-3 millió forintos kedvezmények is vannak), most pedig itt a sokakat foglalkoztató kérdésre a válasz: vajon mennyit engednek a kínai termékek forgalmazói?

Összességében még mindig parányi – 5 százalék alatti – a tucatnyi kínai márka együttes részesedése a hazai újautó-piacon (a használtak piacán pedig egy százalék alatti), a törtetők közül négyen mégis kiemelkednek. A BYD és az MG versengett eddig az első helyért, aztán a Jaecoo jött a sorban, idéntől pedig komoly versenytársuk lehet a Chery.

Ennek a négy márkának egy-egy modelljére kértünk be ajánlatokat őket forgalmazó autószalonoktól. Minden esetben több vidéki és budapesti kereskedést kerestünk meg, hogy minél szélesebb körben lássuk, mennyi mozgástere lehet a magánszemély vevőknek, aki jellemzően többet fizetnek a flottavásárlóknál.

Több márka egyes modelljeire eleve létezhetnek központi kedvezmények, ezek mögött számos különféle ok is állhat: versenyelőny szerzése a közvetlen riválissal, készletkisöprés, közelgő generációváltás stb. Levághat emellett egy-egy kereskedő a saját profitjából is valamennyit, és adhatóak személyre szabott kedvezmények is, miközben tudunk kimondottan merev árakkal dolgozó márkákról is.

Mindez a több évtizedes tapasztalat az európai, a japán és a dél-koreai járművek forgalmazóitól származik, de mi a helyzet, ha egy magyar kereskedő kínai portékát kínál?

Mennyit enged úttörője árából a BYD?

Villanyautókkal indított a BYD Magyarországon, a szerény számok miatt ugyan csavartak azóta a stratégián, de a kínai elektromosok között övék az első hely 2025 első felében. Az Atto 3-ból 225 darabot helyeztek forgalomba hat hónap alatt, ami 11,4 százalékos csökkenés 2024 azonos időszakához képest.

Így is a márka egyik legnépszerűbb terméke, ezért erre kértünk be ajánlatokat. Meglepetésünkre volt olyan kereskedő, aki azt mondta, nincs belőle, és rendelni sem lehet, valószínűleg decemberben lesz majd „új árlista”, akkor tudnak újra rendelést fogadni rá. A kínaiakra jellemző, hogy nem cifrázzák túl a dolgot, általában létezik egy-két (esetleg három) csomagár, és ennyi, erősen korlátos, hogy ezekbe az autókba még bármi extrát beleválogathasson a vásárló-jelölt, amint azt megszokta korábban más országok személyautóinak a rendelésekor. Az Atto 3 árlistája mindössze ennyi az importőr honlapján:

Bő évtizede írunk ehhez hasonló, az olvasóinkat segítő cikkeket, ezért elég nagy tapasztalattal a hátunk mögött állítjuk, hogy a vásárlójelöltek az ajándék gumiszőnyegtől a kapásból az árból levágott 3 millió forintig valamilyen kedvezményt szinte mindig kapnak a személyre szabott ajánlatokból.

Az első Atto 3-mal kapcsolatban beérkezett kereskedői levél a fenti 15,99 millió forintnál is magasabb összeggel zárult. A „kedvezményekkel csökkentett listaár” náluk is 15,99 millió forint, ami az „átadási költségekkel” (ez náluk 100 ezer forint), plusz a rendszám, forgalmi, törzskönyv 25,5 ezer forintos triójával az „ajánlati ár összesen” 16,11 millió. Vagyis nulla egyéni kedvezmény, még az egyebeket sem dugták el az apróbetűs részben, ami persze szimpatikus. Az nyilván kevésbé, hogy merev az ár, ez van, ennyibe kerül.

Jött egy mínusz 200 ezer forintos engedményt tartalmazó ajánlat, majd egy ránézésre jóval vastagabb, immár 2 millió forintos kedvezményt hangsúlyozó másik. Csakhogy míg az importőr honlapján a Comfort változat 14,99 millió forint és a Design felszereltség 15,99 millió, ennél a Comfortra írták azt, hogy „listaár: 15,99 millió forint”, ők innen indítanak. Plusz metálfényezés (16,3 milliónál járunk), mínusz a kétmilliós kedvezmény (mert ez egy tavalyi, 2024-es évjáratú tesztautó), plusz az átadás és a forgalomba helyezés költségei, így egy némileg használt, 24-es évjáratú és Comfort változat hozható el tőlük 14,45 millió forintért.

MG: Messze a reklámokban szereplő ártól

A négy márka négy modelljénél a hajtáslánc-kínálatot minél szélesebb körben lefedve négyfélére kértünk be ajánlatokat. Az MG-nél a HS Hybrid+ fantázianevű full hibridre. Az 1.5 literes motorral szerelt szabadidő-autó konfigurátora 10,649 millió forintról indul az importőr honlapján.

Ez az ár az itt is Comfortnak hívott induló változatra áll, a Luxury fatázianevű felszereltség 11,899 millió forint, de még ez is kéziváltós. Automatával már 12,849 millió forintról indul, ilyenre kaptunk is ajánlatot, de ennél jóval magasabb összeggel. Metálfényezéssel és bő 400 ezer forintos kedvezménnyel közel 14,7 millió forintért forgalomba állítva már vihettük is volna a készleten lévő SUV-ot. Ahogy azt a kínaiak előtt már megszoktuk, ezzel így elég messze járunk a reklámokban szereplő összegtől.

Ehhez hasonló, 350 ezertől 500 ezer forintig terjedő kedvezményeket tartalmaztak a beérkező ajánlatok, így a végső árakban sem voltak látványos különbségek. 14,45 és 14,75 millió forint között mozogtak az átadás és a forgalomba helyezés költségeivel, amihez ennél a modellnél még olyan 130 ezer forint a vagyonszerzési illeték.

Csak telefonon Budapesten közlekedve talán a Jaecoo 7-es modelljéből látni a legtöbbet, a „több” szó 2025-ben azért még itt is szerény számot takar: a Datahouse szerint az év első felében 284 darabot helyeztek forgalomba ebből Magyarország egészén. Ennek a kisebb változatára, a nemrég bemutatott 5-ösre kértünk ajánlatokat sima benzines motorral, de nem igazán jöttek. Több kereskedőtől az a válasz érkezett levélben, hogy csak telefonon tudnak, akarnak konkrét ajánlatot adni.

Mennyit engednek egy 15 milliós Chery árából?

Szemre a BYD korábbi kampányához hasonló méretű belépővel indított a Chery is Magyarországon, az ő kínálatukból egy plug-in hibridre kértünk ajánlatot. A Tiggo 7 1.5 T-Digi Phev-ből kétféle felszereltséget látni a márka hazai honlapján, ezek közül az alap a Premium fantázianevet kapta, a másikat – immár mondhatjuk, kínai szokás szerint – Luxury-nek hívják. Előbbi induló ára 14,49 millió forint, utóbbi 15,49 millió. Habár azt olvastuk, hogy a készleten lévő és a megrendelendő autók árai között nincs különbség, mást tapasztaltunk.

Ugyan valóban jöttek teljes bruttó ajánlati árak a Premiumra 14,64 millió forintért, kaptunk ennél hétszámjegyű összeggel szerényebb ajánlatokat is készleten lévő, konkrét járművekre.

Az egyik ajánlatban egymillió forintos kedvezmény után 13,64 millió forint szerepelt, plusz az itt bő 300 ezres átadási és forgalamba helyezési költségek. A másik Premium felszereltségű konkrét autóra ennél is kedvezőbb ajánlat érkezett: 13,49 millió forint, és a kötelező pár százezres egyebek.