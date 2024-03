Lassan másfél hónapja nyílt meg az aktuálisan futó, európai uniós forrásból finanszírozott, elektromos autó vásárláshoz igényelhető állami támogatás pályázati felülete. A kormány az elektromobilitás elterjedésének ösztönzéséért támogatja a vállalkozások elektromos jármű beszerzéseit.

A február 5-én startoló programban tisztán elektromos üzemű személygépkocsi, kisteherautó vagy kisbusz megvásárlásához igényelhető vissza nem térítendő állami hozzájárulás. Hogy milyen típusú járművet vásárol az adott vállalkozás, az teljesen rá van bízva, semmiféle szűkítés nem szerepel a kiírásban.

A vállalkozások maguk dönthetnek arról is, hogy milyen értékű és teljesítményű jármű beszerzéséhez kérnek támogatást, aminek összege a megvásárolni kívánt elektromos autó akkumulátor kapacitásának függvényében 2,8-4 millió forint közötti összeg lehet. A Vezess korábban összegyűjtötte, mely személyautók megvásárlására lehet pályázni:

A Vezess kérdésére a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium elküldte az első másfél hónap eredményeit, amiből kiderül, hány támogatási igény futott be hozzájuk, és az is, melyek voltak a legnépszerűbb márkák. A listából sajnos nem derül ki, hogy márkán belül mely modellek mentek a legjobban – már ahol többféle olyan elektromos autó is van, ami szóba jöhet – így azokra az importőröknél kérdeztünk rá.

BYD

Talán nem meglepő, hogy az állami támogatással megvásárolható elektromos autók közül legtöbben a BYD termékei közül választottak. 559 darabbal az állami támogatást igénylő pályázatok 26,09 százalékát vitte el egymaga az elektromos autókra szakosodott gyártó.

A kínai márka nem is olyan rég, csupán 2023 végén kezdte meg Magyarországon autóinak forgalmazását és nem sokat teketóriáztak, a magyar piacra egyből három típussal érkeztek meg. Három márkaszalon már működik, és tervben van egy országos kereskedői hálózat felállítása is. Az időközben a nemrég érkezett Seal U-val már négy darabosra bővült kínálattal – Dolphin, Atto3 és Seal néven futnak a többiek – mindenféle igényt ki tudnak elégíteni.

Mint a márka hazai forgalmazójától megtudtuk, a BYD szalonokban már a várható állami támogatás hírére megjelentek az érdeklődők, akik a bemutatótermek dolgozói szerint már tapasztalt villanyautósok voltak, és sokan közülük aránylag új elektromos autóval érkeztek. Náluk a cserét leginkább valamilyen műszaki paraméter indokolja, a nagyobb hatótáv, vagy éppen a hőszivattyús fűtés is lehet ok arra, hogy valaki a meglévő villanyautóját lecserélje. Persze az állami támogatás is nyomos érv a vásárlásra.

A modellek közül, ha nem is sokkal, de az Atto 3 vezeti a hazai eladási listát, de jól fogy a márka összes típusa, hiszen mind a négy modell olyan akkumulátorral rendelkezik, amivel a legnagyobb támogatás vehető igénybe.

Tesla

A világ legnagyobb villanyautógyártója itthon csak a második helyet tudta behúzni, náluk a pályázati időszak első másfél hónapjában 337 darab autóra kötöttek szerződést, ez a teljes állomány 15,81 százaléka. A márka weboldalán jelenleg négy modell közül választhatnak a megrendelők. Úgy hírlik, hogy a startot a papírmunka is nehezítette, hiszen a Tesla nem hagyományos értelemben vett adásvételi szerződést köt a megrendelőkkel.

Volvo

Talán sokaknak meglepetés a Volvo harmadik helye, 240 darab autóval és 11,26 százalékos részesedéssel. Nem, minta nem lennének jó villanyautói a márkának, – a Volvo honlapján jelenleg négyféle teljesen elektromos hajtású autó is megtalálható – de talán más, alacsonyabb árfekvésű modellekkel rendelkező márkákra hamarabb gondolnánk, ha támogatással megvásárolt villanyautóról van szó.

A kínai-svéd gyártónál már a meghirdetett pályázat kezdete előtti héten óriásira nőtt az érdeklődés, a márka értékesítői itt is nonstop dolgoztak. A vevőkör náluk nagyrészt orvosokból, ügyvédekből áll, míg a 240 darabos, a pályázat első hónapjában értékesített modellek 90 százalékát az EX30-as teszi ki.

Hyundai

A negyedik helyet a Hyundai csípte meg, 117 darab autóval, ami a 5,49 százalékot jelent a tortából. Náluk a kifutó Kona EV tűnt sokaknak jó vételnek, hiszen nagy akkumulátorral olyan áron kínálták, ami még állami támogatás nélkül is olcsónak számított. Nem is maradt egyetlen darab sem a támogatással már 7 millió forint körüli áron megszerezhető típusból.

Modellek közül így a Kona EV kifutó szériája fogyott a legjobban, amit az Ioniq 5 követett, majd az új Kona EV lett a harmadik legnépszerűbb elektromos Hyundai. A sort a látványos formatervű, de talán kevésbé praktikus hátsó üléssorral rendelkező Ioniq 6 zárja, amelyet a többihez hasonlóan a Vezess is tesztelt már:

Volkswagen

Az ötödik lett a VW, 88 darabbal 4,13 százalékot szereztek. Náluk egyértelműen az ID.3 volt messze a legnépszerűbb, a márka sajtóosztályától kapott információk szerint az összes darabszám 62 százalékát tette ki egymaga az ID.3. 20 százalék körüli részesedéssel az ID.4 a második legnépszerűbb elektromos Volkswagen, amit az ID.7 követ 12 százalékkal, majd az ID.5 zárja a sort a maga bő 5 százalékos eredményével.

BMW

Alig hajszállal maradt le a VW mögött a BMW, ők a minisztérium adatai szerint 83 darabbal – ez 3 ,89százalékot jelent – zártak a hatodik helyen. Elektromos hajtású BMW-ből az iX3 volt a legnépszerűbb az elmúlt időszakban, de az i4 és az iX1 részesedése is csupán pár darabbal marad el a az iX3 eredményétől.

Toyota – Dacia

Holtversenyben, 80-80 autóval a Toyota és a Dacia a hetedik, amivel az első hullám támogatott eladásinak 3,75-3,75 százalékát szerezték meg ezek a márkák. A Toyota sokáig próbálta távoltartani magát az elektromos hajtástól, de végül úgy tűnik belátták, hogy vannak olyan élethelyzetek, mobilitási feladatok, amihez az akkumulátoros elektromos autó a legjobb. Így megalkották a bZ4X-et.

Ennek ellenére a Toyota nem hisz az egyetlen, globális, mindenre jó megoldásban, így előrelátóan több vasat is tart a tűzben. Alapvetően az öntöltő hibridek között érzik magukat otthon – már vagy 27 éve – de emellett sima belsőégésű és hidrogén üzemű autójuk is van a kínálatban. És persze tisztán elektromos is, az idétlen nevű bZ4X, és a Proace különféle változatai képében. Náluk a mostani elektromos eladások nagyját egy haszonjármű, a Proace City Van kivitele teszi ki.

A Dacia a Spring-el képviseli magát a listán, amiből van személy és haszonjármű kivitel is és akár 220 kilométeres hatótávra is számíthat vele aki megveszi. Az eladott 80 darab autó nagyjából fele-fele arányban oszlott meg az előbbi kategóriák között.

Igényelhető még? Ha még elektromos autóra pályázol, nincs minden veszve, van még rengeteg időd. Ellentétben az előző elektromos autók vásárlására igényelhető pénzekkel, a mostani 30 milliárdos keretből még bőven maradt. Annak ellenére, hogy a pályázat megnyitása után 24 óra alatt bő ezer igény futott be, addig mára, másfél hónappal az indulás után is csak 2131 darabnál áll a számláló. Ezt felszorozva a maximális támogatási összeggel is mindössze 8,5 milliárd forintnál járunk.

Opel – Ford

A lista végére még épp felfért az Opel és a Ford 68 és 64 darabbal. Az Opelnél széles a modellválaszték, ötféle elektromos hajtású típus közül lehet választani, és a Fordnál is csak kicsivel szerényebb, három darabos az elektromos autó kínálat.

Azok a márkák, amelyeknél ennél kisebb volt az érdeklődés, már nem szerepelnek külön-külön a listában, csak egy „egyéb márkák” címke alatt. Pedig összesen 428 darabot jegyeznek, ami a teljes darabszám 20 százaléka.

A pályázat főbb számai, akkumulátor kapacitás, igényelhető támogatás, ebben a táblázatban szerepelnek:

Akkumulátorkapacitás (kWh) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális támogatás összege (Ft) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költség (Ft) legfeljebb 41 kWh 2 800 000 Ft 11 500 000 Ft 41 és 59 kWh között 3 600 000 Ft 14 000 000 Ft 59 kWh fölött 4 000 000 Ft 20 000 000 Ft Akkumulátorkapacitás (kWh) M2, N1, N2 kategória esetén a maximális támogatás összege (Ft) M2, N1, N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költség (Ft) legfeljebb 50 kWh 3 600 000 Ft 17 000 000 Ft 50 és 74 kWh között 3 800 000 Ft 22 000 000 Ft 74 kWh fölött 4 000 000 Ft 25 000 000 Ft

Ha pedig még nem döntöttél, de szeretnél elektromos autót és a lehető legjobban akarsz járni, akkor ebből a cikkből kiderítheted, mik bizonyulnak a legjobb vételnek: