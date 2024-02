Ma reggeltől újabb üzemanyagár-emelés teszi nehezebbé a hazai autósok napjait. A 95-ös benzin új átlagára 614, míg a gázolajé 661 forint körül alakul péntektől, amivel a környék országai közül Magyarországon a legdrágább tankolni. Egyértelmű, hogy nem mindegy, mennyit gurít le belőle 100 kilométerenként az autónk. Összegyűjtöttük, milyen új autóba érdemes annak ülnie, aki takarékosságra hajt.

A dízelmotor ma már nem trendi, a full hibridek felárát pedig nem mindenkinek éri meg kifizetni. Kiszórtuk a mild, vagy lágy hibrid rendszerrel szereltek is, amelyek tapasztalatunk szerint minimális pluszt adnak a fogyasztáscsökkentéshez a maguk 12, jobb esetben is csak 48 voltos akkumulátorfeszültségével, kacagtató kapacitásukkal, Nokia-s doboznál nem nagyobb akkumulátorukkal. Így ebben a listában kizárólag benzines autók szerepelnek, ami nem is volt olyan egyszerű feladat, 2024-ben valóban keresni kell az olyan modelleket találni, amelyekben semmiféle elektromos rásegítés nincs.

Mi az a mild hibrid? A mild, vagy magyarul lágy hibrid a legegyszerűbb, legolcsóbb hibrid, amely picike villanymotorral és szintén csöppnyi akksival egészíti ki a belső égésű motort. Olyan kicsi a villanymotor teljesítménye, hogy a legtöbb esetben az autót álló helyzetből elmozdítani nem tudja, nem is nagyon szokták tőle elvárni. A villanymotor beépítése sem túl bonyolult, általában letudják egy szíjjal hajtott generátor/villanymotorral, a motorra rásegítve. Spórolni mégis lehet vele, igaz, nem annyira látványos a zöldülés, mint egy igazi hibriddel. Általában csak annyit segít be a benzinmotornak, hogy motorféküzemben vagy fékezéskor az amúgy elvesztegetett – pontosabban elfűtött – mozgási energiát elektromos energiává alakítja, amit később, indulásnál, gyorsításnál a villanymotor használ fel. Minél több megállással, indulással közlekedik valaki, annál nagyobb lesz a különbség a hasonló körülmények között használt sima benzines autó fogyasztásához képest.

Kezdjük is a listát amelyet a német, az autók valódi fogyasztását bemutató Spritmonitor adatsorából szedegettünk össze ahová felhasználók töltik fel saját használatuk alapján a járművek fogyasztását. Tapasztalatunk szerint az ottani adatok jól közelítik a valóságot, szemben a gyártók által közölt WLTP-szabvány szerinti érték. 2023-as gyártású autókat vettük számításba. Közülük is azokat, amelyekben egyedül benzinmotor dolgozik, legalább 5000 kilométert tettek meg velük, és kihagytuk a felsorolásból azokat, amelyeket nem lehet Magyarországon megvásárolni. Húztunk egy határt 6 liter/100 kilométeres értéknél. Lássuk mely modellek kerültek be a Vezess takarékossági listájába!

Volkswagen Polo

5,84 literrel írta be magát a legtakarékosabb benzinesek közé a Volkswagen Polo, aminek 999 köbcentis, 95 lóerős változatával 5,32 és 6,9 literes átlagot is össze tudtak hozni a sofőrök. Az 1.0 TSI Polo 8,5 millió forinttól kapható, az 1,2 tonnás, már 4 méternél is hosszabbra nőtt autó WLTP szerinti tüzelőanyag-fogyasztása, súlyozott vegyes sebességnél -bármit is akart ezzel mondani a költő – 5,2 liter/100km.

Škoda Scala

Škoda emblémával a kompakt méretű Scala fért bele a 6 liter alattiak csoportjába, az 5,67 literes átlaggal. A 95 és 115 lóerős motorral felszerelt változatok adatai kerültek be a táblázatba, de Scalaból lehet izmosabbat, 150 lóerőset is rendelni. Ami valószínűleg lerontotta volna a típus átlagát. A 95 lóerős belépő változat 7 762 617 forintért kapható, 999 köbcentis, háromhengeres motorral, ötfokozatú kézi váltóval. Ennél a gyári adatoknál 5,1 literes fogyasztási átlagot adnak meg a WLTP szabvány szerint.

Renault Clio

Renault Clio-ból az árlistán találni dízelt, sima benzinest és hibridet is, de itt még nincs vége, hiszen tisztán benzinesből is van választék, kétféle teljesítménnyel, 65 és 90 lóerős változatban is megvásárolható a francia kisautó. Mindkét motor 999 köbcentis és háromhengeres, de az adatsorba csak az erősebb, 90 lóerős változat került be, 5,59 literes fogyasztási értékkel, 6 899 000 forintos listaárral. A katalógus szerint 5,2 – 5,3 literes fogyasztást mért a gyártó, ami egész közel van a valós fogyasztási adathoz.

Kia Picanto

Nem meglepő, hogy a felsorolásban majd kicsit később érkező, műszakilag azonos alapokra épülő Kia Picanto-nál szinte milliliterre egyforma fogyasztási adatokat mértek a felhasználók a Hyundai apró autójánál, az i10-esnél. Ugyan 2020-ban érkezett harmadik generációs modell gyári adatainál 4,84 litert találunk az átlag, vegyes fogyasztás rubrikában, de a valóságban ennél valamivel többet, 5,5 litert tankoltak bele 100 kilométerenként. A 998 köbcentis, 67 lóerős motorral is rendelhető i10-es listaára 5 299 000 forint, kézi, ötfokozatú váltóval.

A Kia Picanto igen kis létszámmal szerepel a listában, mindössze két példány jutott túl az 5000 kilométeres szűrőn – enélkül valamivel nagyobb, 10 autós átlag jött volna ki, kicsivel magasabb fogyasztással – de így a két darab, 84 és 67 lóerős változatból összejött 5,41 literes átlaggal került fel a modell a listára. Természetesen mindkét változat sima benzinmotoros, 998 és 1197 köbcentis lökettérfogattal, soros három- illetve négyhengeres elrendezésben. Kézi mellett robotizált váltóval is megvásárolható – mi azzal is kipróbáltuk – a Kia apró városi autója. A beugró ár hajszállal ugyan, de a lélektani 5 millió forint alatt maradt.

Rajtad is múlik Hiába küzdenek keményen a motorfejlesztő mérnökök, nem csak rajtuk, illetve az autón múlik az, hogy hogyan alakul majd a fogyasztás, hanem rajtad is múlik. A megfelelő vezetéstechnika, előrelátó közlekedés mellett a rendszeres karbantartás, a felesleges cuccok kirámolása, a nem használt tetőcsomagtartó leszerelése, a megfelelő gumiabroncs-nyomás beállítása is segíthet alacsonyan tartani a üzemanyagköltségeket.

Toyota Aygo

Elérkeztünk a dobogós helyezésekhez, a bronzérmet egy Toyota termék hozta el. Pedig az Aygo X egy kissé szabadidő-autósított, megemelt kasztnija inkább a divatra koncentrált, nem a fogyasztásra. 998 köbcentis, háromhengeres 72 lóerős motorjával, így is parádés, 5,25-literes átlagot hozott össze. A szerényebb felszereltségű kivitelben egy tonna alatti tömegű Aygo X listaára 6 040 000 forint, és kapható kézi, vagy fokozatmentes automatikus váltóval is. A gyári fogyasztási érték 4,7 – 5,0 liter, és a pesszimistább ígérethez egész közeli értéket mértek a valódi felhasználók is.

Mitsubishi Space Star

Egy kevésbé ismert modell, a Mitsubishi Space Star 71 lóerős, háromhengeres 1193 köbcentis motorral remek, 4,89 literes fogyasztással robbant be a második helyre. Itthon egyetlen motorból választhatnak, illetve nem választhatnak a vevők, a Space Star csak a Mitsubishi saját fejlesztésű, 1,2-es, 71 lóerős szívó benzinesével rendelhető, aminek a gyári katalógus szerint 4,5 literrel kéne beérnie vegyes használat mellett. A belépő felszereltségű Space Star kedvező áron kapható 4 440 000 forinttól vihető haza kézi váltóval, valamivel több, mint 6 millió forintért pedig CVT váltóval. Figyelem, ez még a belépő árú Dacia Sandero áránál is majdnem egymillióval kevesebb!

Na, melyik lett a győztes?

2023-as gyártásra szűrve, tisztességes távon leautózott, valós fogyasztási adatokat nézve a legtakarékosabb benzines autó – dobpergés, színes fények, hulló csillogó izék – a Toyota Yaris Cross volt, a felhasználók által feltöltött adatok szerint 4,78 liternyi benzint égetett el átlagosan 100 kilométeren az 1.5 literes 125 lóerős Dynamic Force motorral, 8 240 000 forinttól kapható autó. Persze van, aki ennél kevesebbet, és olyan is, aki jóval többet tankolt a Yaris Cross-ba, a legtakarékosabb sofőrnek 3,98 liter is elég volt, míg a legpazarlóbb sofőr is a lélektani 6 liter alatt maradt, 10 ml-rel.