A párkapcsolatok befejezésének gyakori okai között szerepel az intimitás csökkenése és a szexuális együttlétek elmaradása. Egyes adatok szerint a válások 40%-a hűtlenség miatt következik be, továbbá a statisztikák szerint a házasságokból legtöbbször a nők kezdeményezik a kilépést. A férfiakat érintő problémák összetettek, a részletes vizsgálatot meghagynánk a szakembereknek, de rávilágítanánk egy betegségre, amely csendben kúszik be az ember életébe és szépen lassan taccsra vágja a szexuális életet.

Elmúlik a merevség

Mi történik a férfival, ha egyszer csak már nem úgy áll a hancúrléc, ahogyan szokott? Az első alkalmat még el lehet ütni valamivel. A legtöbbször ilyenkor senki sem gondol komolyra. A fáradtság számlájára írható, még a társunk sem csinál belőle büszkeségi kérdést. Aztán a harmadik, negyedik ilyen alkalomnál már felmerülhet benne a gyanú, hogy talán élete párja nem ugyanazzal a tűzzel viseltetik iránta, mint régen. És a férfi is keresi a válaszokat, de a büszkeség lesz az első fal, amibe beleütközik.

Sokan ilyenkor nem merik megbeszélni a témát, nemhogy a párjukkal, de még a barátaikkal, és legkevésbé a szüleikkel. A krónikus kismedencei fájdalom szindróma (CPPS) egyik kísérő tünete lehet a merevedési zavar. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez soha nem az első, hanem már egyfajta másodlagos tünet. A CPPS a legtöbbször kismedencei, gáttáji, here- vagy péniszfájdalommal, húgycsőégés érzésével, vizelési panaszokkal, feszüléssel és diszkomfortérzéssel hívja fel magára a figyelmet.

Ez áll a háttérben

Mi lehet a betegség kiváltó tünete? A CPPS-t manapság már tipikusan stresszbetegségként tartják számon. Bár a betegek kórelőzményében lehet húgyúti fertőzés vagy prosztatagyulladás, mégsem mutatható ki ilyenkor már semmilyen kórokozó. Az orvosok sem tudják megmondani, hogy mi áll a probléma hátterében. Az egyik teória, hogy a medencefenéki izmok túlfeszülnek, irritálják az idegeket, ezáltal pedig vizelési panaszokat és a szexuális teljesítménnyel összefüggő problémákat okoznak.

A medencefenék túlfeszülését a tartós és gyakori stressz, a szellemi túlterheltség, a szorongás, a rossz testtartás és a gyakori hasprés is kiválthatja. A medencefenék izomzatának öntudatlan összehúzása vagy túlfeszülése pedig a prosztatagyulladáshoz nagyon hasonló tüneteket tud létrehozni. Melyek ezek? Egyrészt fájdalmas ejakulációt, másrészt gyengébb minőségű merevedést eredményez. Amennyiben ezek együttesen előfordulnak a hálószobában, akkor el lehet képzelni, hogy mennyi kedvet érez majd a férfi a következő együttlétre. A legtöbb férfi ilyenkor érthető módon magában keresi a hibát és próbál valamilyen megoldást találni a helyzetre.

A megoldás kulcsa

A túlságosan feszülő medencefenéki izmok ugyanakkor nyomást gyakorolnak a prosztatára, és ez gyakran csak időszakosan múlik el. Hogyan oldható odahaza a medencefenék túlfeszülése?

Első körben a hosszú ülés miatt keletkező feszülést kell kezelni. Először érdemes gyakrabban felállni egy-egy percre (vagy kiszállni a kocsiból pihenőnél), átmozgatni a csípőt és a medencét. Figyelni kell arra, hogy tudatosan engedd el a farizmokat, a combokat és a hasizmokat. A cél, hogy megszakítsd a „feszülő” állapotot. Emellett rendezd a testtartásodat is, mert a túlzott előredőlés vagy hátradőlés növeli a medencefenék terhelését. A mellkas legyen nyitott, a derék ne legyen túlterhelt. A medence ne billenjen túlságosan előre vagy hátra. A semleges testtartás csökkenti a reflexes izomfeszülést. Otthon bizonyos általános, finom nyújtások is segíthetnek a környező izmok ellazításában. A csípőnyitó pózok, a derék- és csípőnyújtások, a farizomlazító gyakorlatok hozzájárulhatnak a könnyed oldódáshoz.

Természetesen kezelni kell a stresszt is, amely a problémát kiváltja. Ennek érdekében érdemes a lassú légzést előtérbe állító relaxációs gyakorlatokat alkalmazni. Egy meleg ülőfürdő is segíthet ellazítani az önkéntelenül feszülő medencefenék-izmokat. Ha valaki szingli, akkor is érdemes ezeket megtennie magáért, párkapcsolatban élve pedig a párunkra gondolva is fontos a lazítás. Hogy semmi ne befolyásolhassa a gondtalan együttléteket!

