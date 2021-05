A 2019-eshez képest komoly visszaesést és párhuzamosan drágulást hozó tavalyi évben is bő 128 ezer új autót regisztráltak a magyar piacon – az átlagár 8,9 millió Ft volt –, tehát egyértelmű, hogy vannak olyanok, akik az alacsonyabb összegekért többet nyújtó, de mindig rizikós használt autók helyett újba ülnének.

Közöttük természetesen sokan vannak olyanok, akik csak a legalacsonyabb ársávban nézelődhetnek – elsősorban nekik szól a pillanatnyilag elérhető legolcsóbb új személygépkocsikról szóló összeállításunk, persze reméljük, hogy mások számára is érdekes, mennyiért is lehet első tulajdonosként koptatni az üléseket, ha szűkös a keret.

Ha pusztán az árak szerint dolgoztunk volna, az ár-érték arányával hódító Dacia több helyet is elfoglalt volna a listán különböző modelljeivel, a sokszínűség kedvéért így tíz különböző márka jelenleg elérhető legolcsóbb autóit gyűjtöttük össze.

Hangsúlyozzuk, hogy az összeállításnál kizárólag a jelenleg érvényes árlistákat használtuk, a szalonba betérő vásárló a felszereltséget, extrákat illető igényeitől, valamint alkudozási képességétől és az adott kereskedő alkura való hajlandóságától, az esetleges egyedi kedvezményektől függően az alább szereplőktől jelentősen eltérő ajánlatokat kaphat, mondhatjuk úgy is, hogy ugyanennyiért jobban felszerelt autót vehet, mindenkit biztatunk is arra, hogy legyen rámenős a kereskedésekben.

10. Škoda Fabia – 4 980 220 Ft

Tegnap volt a Škoda Fabia legújabb generációjának világpremierje, így felsorolásunk a lista legfrissebb modelljével indul. A cseh gyártó megújult, létezése során a 4 méteres hosszt első ízben átlépő, a korábbinál tágasabb csomagtartóval rendelkező kisautója Clever felszereltséggel, a gyengébbik egyliteres, 65 lóerős, turbófeltöltős benzinmotorral, ötfokozatú kézi váltóval, alapáron nyolc légzsákkal épp befér ötmillió Ft alá. Bár generációváltás miatt nem igazán releváns, az elődből 2020-ban 581 példány ment el a magyar piacon.

9. Opel Corsa – 4 810 000 Ft

A még teljesen német elődjénél nyúlánkabb, laposabb autóvá vált a francia PSA-csoport tagjává vált Opel 2019-ben bemutatott aktuális generációja. A Peugeot 208-cal rokon autó öt ajtóval, 1,2 literes, 75 lóerős benzinmotorral, ötfokozatú kézi váltóval, jelzőtábla-felismeréssel, fáradtságjelzővel, automatikus tempomattal és vészfékezéssel, gyalogosérzékelővel, hat légzsákkal, tehát elég gazdag felszereltséggel 4,8 millió Ft. Az ilyen-olyan kivitelű Corsákból összesen 1444 darab fogyott tavaly.

8. Renault Clio – 4 399 000 Ft

A Renault kisautójának 2019-ben bemutatott ötödik generációs változatát mi is viszonylag alacsony felszereltséggel próbáltuk ki, komoly panaszunk nem volt rá, így aki 4,5 millió alatt szeretne élhető – Life kivitel –, barátságos, praktikus járgányt, és nem bánja a navigáció, a komolyan vehető klíma és a hasonló extrák hiányát, 1 literes, 65 lóerős benzinmotorral már 4,4 millió forinttól gondolkodhat a Clióban. A francia típus igen népszerű itthon, 2020-ban 2678 példányt adtak el belőle különböző felszereltséggel.

7. Citroën C3 – 4 398 000 Ft

Kedvezményesnek hirdetett árán a francia gyártó praktikus, jó térkihasználású kisautója Live felszereltséggel, 1,2 literes, 83 lóerős turbós benzinmotorjával, ötfokozatú kézi váltóval, hat légzsákkal, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel épp tízezer forinttal megy a honfitárs ára alá. Tavaly 319 darab C3-ast adtak el Magyarországon.

6. Suzuki Swift – 4 260 000 Ft

Ugyan hivatalos alapára 5 millió, a néhány kattintásos regisztráció után a hűségprogram keretében máris majdnem 800 ezer forinttal olcsóbban elérhető a tavalyi frissítés óta immár csak hibridként elérhető Swift belépőváltozata. Az 1,2 literes benzinmotorral társított 12 voltos „lágy hibrid” rendszerrel szerelt, ötfokozatú kézi váltót, hat légzsákot kínáló GL listaáron kevesebb mint 4,3 millió Ft, de készletről még ennél is jóval olcsóbban megvehető. 2020-ban 1401 Swiftet vásároltak meg, természetesen nem csak a legfapadosabb kivitelből.

5. Fiat Panda – 3 880 000 Ft

Az olasz gyártó 40 éve forgalmazott „dobozos” aprósága tavaly óta már mild hybrid hajtással szerepel a piacon, az 1 literes, 70 lóerős benzinmotoros, hatfokozatú kézi váltós BSG Easyt jócskán négymillió alatt kínálják. 2020-ban 193 darab új Pandát regisztráltak a magyar piacon.

4. Kia Picanto – 3 849 000 Ft

Minimális a listaárbeli különbség, de a Fiat alá megy a dél-koreai gyártó tavaly frissített városi kisautója, az egyliteres, feltöltés nélküli, 67 lóerős benzinmotorral, ötfokozatú kézi váltóval, hat légzsákkal kínált „Silver” kivitelért fizethetjük a feljebb jelzett árat. Tavaly 300 példány talált gazdára a Picanto különböző változataiból.

3. Hyundai i10 – 3 599 000 Ft

A koreai testvérmárka ekvivalens modellje, az i10 még olcsóbb, pedig nagyjából ugyanazt a csomagot kínálja, a Life-ban szintén egyliteres, 67 lóerős motorocska dolgozik, ahogy a hat légzsák, a ráfutásos balesetet megelőző és az éberségfigyelő rendszer is megvan. Ha kizárólag az ár számít, ez a jobb vétel. 2020-ban összesen 140 darab i10-est adtak el hazánkban.

2. Toyota Aygo – 3 570 000 Ft

Bár az év elején úgy tűnt, a Toyota miniautója eltűnik a piacról, azóta kiderült, lesz újabb generáció. Hogy pontosan mikor, még nem világos, de a mostani, 2018 óta elérhető változat 1 literes, 72 lóerős benzinmotorral, ötfokozatú kézi váltóval már bő 3,5 millióért elvihető. Tavaly együttesen 595 darab fogyott az Aygo összes kiviteléből.

1. Dacia Sandero – 3 499 000 Ft

A román márka városi kisautójának új generációja az év elején lépett a piacra, az SCe 65 nevű, 65 lóerős, egyliteres szívómotorral kapható, Access felszereltségű változathoz felárért sem rendelhető metálfény, klímaberendezés vagy távirányítós központi zár, ahogy nincs rádió, nincs osztott hátsó üléspad, és a tükröket is kézzel kell állítani, de jár hozzá visszagurulás-gátló, hat légzsák, öt fejtámasz és automata vészfék, és a néhány megelőző autónál tágasabb, praktikusabb járgány, ehhez képest pedig nem rossz ár a 3,5 millió forint. 2020-ban a Sandero különböző változataiból összesen hajszállal több, mint 1400 darabot regisztráltak.

Felkészül…

2020-ban a magyar újautó-piac legolcsóbb szereplője a Dacia egy másik modellje, a Logan volt, az előző generáció 2,65 milliónál kezdődött. A jelenlegi árbajnok a Sanderóhoz hasonlóan új generációval érkezik szeptembertől a Logan, a modernebb, magasabb nívójú új kiadás drágább is lesz, de minden bizonnyal így is versenyképes árat hoz majd – információink szerint két hét múlva lesz hivatalos árlista –, világosnak tűnik, hogy helye lehetne ezen a listán is.