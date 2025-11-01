Két villanymotoros, összkerékhajtású, nagy csúcsteljesítményű modellel bővítette kínálatát a Leapmotor C10. A C10 AWD-ről előzetesen már a nyár folyamán közölt információkat a gyártó, most pedig megérkezett a típus, nem csak elméletben, de gyakorlatban is: a mai naptól, azaz november 1-től Magyarországon is rendelhető az új variáns.

A márka filozófiájához igazodva egyetlen felszereltségi szinten elérhető csúcsváltozatot valójában akár új modellnek is tekinthetnénk, mivel vadonatúj elektromos platformra épül: a 800V-os hálózat gyorsabb tölthetőséget, jobb hatásfokot és nagyobb csúcsteljesítményt ígér. Az autó új villanymotorokat és új akkumulátort kapott: az előbbiek elöl és hátul egyformán 299 LE (220 kW) csúcsteljesítményre képesek, az utóbbi 81,9 kWh kapacitású lítium-vasfoszfát egység, amely 22 perc alatt tölthető 30%-ról 80%-ra. Az autó 4,0 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára.

Mindezért listaáron 18 890 000 forintot kell fizetni Magyarországon, amelyből a magánvásárlók egymillió forintos engedményt kapnak. Ebben a piaci szegmensben nagyságrendileg itt kezdődnek a hasonló méretű, tisztán elektromos szabadidőjárművek árai: a Kia EV5 bevezető áron 17 999 000, a Hyundai Ioniq 5 belépő változata 16 299 000, az Opel Grandland 17 790 000, a Peugeot 5008 pedig 21 850 000 Ft-tól elérhető – inkább harmad, mint fele ekkora csúcsteljesítménnyel.

Ha viszont hasonló súlycsoportban keresünk ellenfelet a C10 AWD-nek, az árelőny megdöbbentő: a 641 lóerős (471 kW) Hyundai Ioniq 5 N ezer forint híján 30 millió forintba kerül, a címben említett, méretben is stimmelő (4784 mm,) elektromos Porsche Macan pedig kiviteltől függően 360 – 639 lóerős csúcsteljesítményt nyújt, 34,5 – 48,9 millió forint közötti induló ár mellett.

Azt persze, hogy a Leapmotor C10 AWD nyers ereje mellett egyéb főrendszereinek (futómű, fékrendszer, kormánymű, stb.) képességeivel is felveszi-e a versenyt ezekkel a sportmodellekkel, a gyakorlatban fog eldőlni. A kínai erős autó első példányai 2026 elején érkeznek a magyarországi márkakereskedésekbe.