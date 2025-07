Aki a Grandland X, majd Grandland nevet túlzásnak érezte egy kompakt SUV elnevezéseként, az a modellváltás óta fellélegezhet. A második generáció érkezésével az autó valóban nagy, sokkal hosszabb (+173 mm), szélesebb (+64 mm) és 19 milliméterrel magasabb is elődjénél, így jóval tágasabb egyben.

Nemcsak a karosszéria méreteiben lépett nagyot előre a Grandland, de technikában is. Az eddigi villanyautóinál bruttó 54, nettó 51 kilowattórás akkukapacitásnál megálló Opel most a nagyobb akkukat is beveti a Stellantis csoporton belülről. A Grandland Electric nettó 73 és 82 kilowattórás akkumulátora közül a tesztautóban a kisebbik volt.

Külső Itt is az Opel fekete orrmaszkja a formaterv egyik alapeleme, a vízszintes menetfényekkel körülölelt emblémával. Innen indul ki a motorházfedél markáns középső éle. Formára izgalmasak a sokszögletű visszapillantó tükrök, de funkciójuknak nem tett jót a sarkok lemetszése. Itt kezdődik a külső képek galériája 21 fotó Jellegzetes metálfényezést visel a tesztautó, gyári neve impakt réz, az impact copper fordításaként. Ez volt az autó bevezető színe is, nulla forint nélkül választható, míg a szürke és a fehér alapfényezés feláras. Ebben az árnyalatban azonnal tudni, hogy az Opel csúcsmodelljéről van szó. Sajnos összesen hatféle fényezést találni a katalógusban, a szürke-fehér-fekete vonalon túli vidám szín nincs köztük, de még kék vagy piros sem. 4650 milliméteres hosszával a Grandland növekedése megállt egy viszonylag könnyen leparkolható autóméretnél, például a kombi Focus hosszabb nála. Az SUV szélessége 1905, magassága 1667 mm, a tengelytávolság az elektromos verzióban 2795 milliméter. A kerékméret mindkét felszereltséggel 225/55 R19, a tesztautó 235/50 R20-as kerékszettje nem nagy tétel, 150 000 Ft a felára a cikk feltöltésekor. Menők a hátsó lámpák is, a más autókon szétfolyó, túlméretes fényforrások helyett itt feszes, kompakt fényszórókkal találkozunk. Tetszetős a lámpákat összekötő vörös fénycsíkba integrált, belülről megvilágított OPEL felirat, és a csomagtérfedélbe préselt Grandland típusjelzés is sokkal jobban néz ki, mint egy, az ötödik ajtóra biggyesztett embléma.

Belső tér Külsőjével ellentétben sajnálatosan enyhe Opel-identitást mutat a belső tér. Dominánsak a Stellantis konszern francia autóiból átörökített elemek, a fő funkciók közül az indítógomb, az irányváltó és az üzemmódkapcsoló is ugyanolyan, mint a vállalatcsoport francia autóiban. Itt indul a belső fotók képgalériája 45 fotó Aki régi opelesként nem látta ezeket a konkurenseket, azt nem fogja zavarni, mert működésük és minőségérzetük teljesen rendben van. A műszerfal szövetburkolata barátságos hangulatot teremt, az ajtóburkolat is igényes. A maximum 16 col képátlójú középső kijelző és a 10 colos óracsoport grafikája is jó. Elöl inkább forrósítja, mintsem tölti a telefont a vezeték nélküli töltőtálca. A mély telefontartó szerencsétlen megoldás, hiába gondoltak a tervezők egy műanyag ablakra, amin keresztül rálátni a telefon képernyőjére. Nem életszerű, hogy egy résből kelljen előhalászni a készüléket, ha bármi miatt szükség van rá. Ráadásul a pereme kellemetlenül nyomja a kézélt, ha a rakodóhelyre betennénk vagy onnét kivennénk valamit. Rakodóhelyekkel jól áll a tesztelt Opel Grandland Electric, különösen hasznos a hűthető üreg a kartámasz alatt. A tervezők figyelmességét jelzi, hogy mind a négy ajtóban elférnek az 1,5 literes üvegek, és a kivételükhöz sem kell zárt ajtóval más burkolati elemnek préselni a palackot. Egyre kevesebb autógyártó áldoz rendes kapcsolókra, gombokra, az Opel a kevés dicséretes kivétel egyike. A részben megőrzött fizikai kezelőszervekkel itt akkor is tudnád állítani a hőmérsékletet, ha épp lefagyna, vagy ha ráérősen bootolna be a képernyő, azonban más tesztautókkal ellentétben ilyesmit nem tapasztaltunk a Grandlandben. A klímafunkciók egy része a kijelzőre szorult. Elérhető vékony, alig látható drótokkal megoldott szélvédőfűtés, amit a páramentesítéshez hasonlóan a képernyőn lévő ikonnal aktiválhatunk. Az automatikus klímaszabályozás használatakor háromféle befúvási erősség közül választhatunk. A hangerő-szabályozásnak is jutott egy tekerhető szabályozógomb, amelyen az osztás mindig szép függőleges marad, mert egy gyűrűt forgatunk körülötte. Sík, közös felületen nyomkodható kapcsolókat találunk a kormánykeréken, odapillantás nélküli használatukban két-két pont és elválasztósáv segíti az ujjak orientálását. Kiváló ötlet a szélvédőre vetített kijelző képének adjusztálása a tükörállítás kapcsolójával. Önmagában a képernyő fémháza egy igényes és dicsérendő megoldás, de napon parkolva annyira felforrósodik, hogy szinte megégeti az ujjadat, amikor a képernyő használatakor hozzáérsz a felső pereméhez, mivel megtámasztanád rajta a kezdet. A vélt sebességtúllépés hangjelzésének kikapcsolására a legjobb egy profilt beállítani, amiben ezt a funkciót deaktiváljuk. Az autó életre keltése után a Jármű gomb nyomva tartásával hívható elő ez a beállítás. De ebben az autóban kivételesen akkor is nyugodtan utazhatunk, ha nem tettünk semmit a sebességhatár-túllépés időleges eliminálásáért, mert idegtépő sípolás helyett itt lágy dobolás hallatszik csak. Ettől a diszkrét figyelmeztetéstől nem dobod le a láncot, ha már megint téved a táblafelismerő. Nagyon tágas a hátsó lábtér, a sík padlós második sorban kedvünkre terpeszkedhetünk, és a lábfejünk is befér az első ülés alá. Viszont az ülőlap csekély magassága miatt a lábat viszonylag erősen meg kell hajlítani, ami ront a kényelmen. A fejtér nagyjából 185 centiig elegendő. A hátul ülők két USB-C csatlakozót kapnak. Mivel elöl is C-s mindkét aljzat, a négyből egy lehetne USB-A. A hátsó sorban utazóknak is jut légbefúvás, a külön szabályozható hátsó klímazóna nem hiányzik. 550 literes a csomagtartó térfogata, amelyet a három részre osztott háttámlák lehajtásával 1645 literre bővíthetünk. Sajnos nincs orrcsomagtér, a váltóáramú töltőkábelt és a vésztöltőt a padló alá tehetjük, az egyik üregbe. A hátsó üléspad fix, a jobb első üléstámla is, nem adnak állítási lehetőséget a belső tér rugalmasabb használatához.

Technika, töltés Többféle hajtásmódot engedő padlólemezre épül az Opel Grandland, a Stellantis középméretű autóinak STLA-technikájára. A korábbi rémes sorhármas vezérműszíj helyett évek óta vezérműlánccal gyártott benzines turbómotor a 48 voltos hibridrendszerrel 145 lóerős. A villamos gép itt a hatfokozatú automatikus váltóban dolgozik. Konnektorról tölthető akkus hibridként is létezik az Opel Grandland, ebben az esetben az 1,6 literes, 150 lóerős benzines négyhengereshez társul a 125 lóerős hajtó villamos gép. A hajtásrendszer csúcsteljesítménye 195 lóerő, és duplakuplungos, hétfokozatú sebességváltó tartozik hozzá. A WLTP szerinti elektromos hatótávolsága 85-87 km. Annyiban mindenképp német autó a Grandland, hogy Türingiában készül, jelesül Eisenachban, a keletnémet Wartburgok egykori szülőhelyén. Az Opel által megvett és modernizált üzem a német újraegyesítés egyik sikertörténete volt a rendszerváltáskor. Első-hátsó motoros, összkerekes verziót az Opel egyáltalán nem kínál az elektromos SUV-ből. Állandó gerjesztésű szinkronmotor hajtja az orrból az első kerekeket, mindkét akkuval 156 kW/210 lóerő a maximális teljesítménye, a forgatónyomaték 345 Nm. Az erőátvitel egyfokozatú, bőven elég a 170 km/órás végsebességhez az akár 14 000-ig forgatható motorral. Eltérő forrásból érkeznek a kétféle akkucsomag cellái. A 82 kilowattórás kiautózható kapacitást nyújtó telep akkumulátorcelláin Made in France címkét látni, a 73 kilowattoshoz Kínából érkeznek a cellák. A legkorábbi gyártású elektromos Grandlandekből hiányzott az akkumulátor előmelegítése, így aki most rendeli meg az autót, egyeztessen a márkakereskedéssel, hogy ez a funkció az övében már benne lesz-e? Váltakozó áramon 11 kW a maximális töltési teljesítmény, 22 kilowattos fedélzeti töltő extraként sincs a 400 voltos lítiumion-akku gyorsabb AC-töltéséhez. Egy fázison töltve az autó fel tud venni 32 ampert is, ez jó. Egyenáramon az Opel 160 kilowattot ad meg maximumként, ami ma átlagosnak tekinthető, a Ford Explorer különféle akkukkal 135-185 kilowattot tud. Az Opel nagyobb akkuja csak 150 kilowattig megy el. Adottak azok a villanyautós funkciók, amelyek elvárhatók, így a váltófülekkel állítható rekuperáción kívül az akku kíméléséhez korlátozhatjuk a töltöttséget például 80 százalékban. Természetesen a navigáció alacsony töltöttségnél felajánlja, hogy keressünk töltőhelyet, és az okkersárgára váltó műszerfali hatótávadatból is látni, hogy lemerülőben a telep. Az autó értelmesen tervez töltőket hosszú utakon, megadja a kalkulált töltések összidejét, és százalékosan kijelzi a töltési szintet az egyes megállókhoz, illetve a végcélhoz érkezve. Az is jó, hogy a töltőket könnyű teljesítményük alapján szűrni. Elöl MacPherson futómű vezeti a kerekeket alsó keresztlengőkarral és lengéscsillapítós rugós taggal. A hátsó futómű is független, többlengőkaros. Adaptív lengéscsillapítás nincs az extralistán sem.

Vezetés Tekintélyes motorházfedél parádézik előttünk, megteremtve a nagy és komoly autó érzését, amire autózás közben ráerősít a kocsi tömege és az elöl kettős oldalüvegezéssel is csökkentett zajszint. Városban jól jönne egy közvetlenül elérhető kapcsoló a megálláskori automatikus rögzítéshez, de sajnos nincs Auto Hold gomb. Kedvező a falak között 10,93 m átmérőjű fordulókör, az viszont nagyon kínos, hogy a tesztautóban a kamerák csak az autó mögül és a jobb oldaláról adtak értékelhető képet, balra és előrefelé nem működött a 360 fokos kamerarendszer. Egyedi hibának tűnt az is, hogy ha szólt a rádió, és telefonról streamelt tartalommal váltottuk le, akkor a rádióadás a zene vagy a podcast indítása után is aktív maradt. Kétféle műsor keveredett, és a hangerő-szabályozóval csak a rádióra lehetett hatni, a telefonról szóló műsorra nem. Érzésre sem valami tüzes a gyorsulás, állórajttal a megindulások elég tompák, ami másfelől viszont kíméli az első gumikat. A vezető és csomag nélkül 2057 kilós autóban 9,0 mp telik el a 100-ig padlógázzal, valójában van annyira fürge, hogy megfontoltan ugyan, de normálisan lehessen vele előzni országúton. Nagyon jó a kormányflepnikkel állítható áram-visszatermelés, ez nyugodtan lehetne szabványos minden villanyautóban. Sajnos a két végállást nem programozták fel az Opel mérnökei, nincs sem egypedálos, állóra fékező üzemmód, sem pedig motorfékhatás nélküli szabadon gurulás, ami a legtakarékosabb üzemmódja a villanyautóknak, elkerülve a gázelvételes túlfékezést követő visszagyorsításokat. Jól működnek a kormánykeréken a kapacitív érzékelők, amelyek jeleiből az autó tudja, hogy nem engedtük el a volánt. Más modern autókban ismétlődő felszólítások érkeznek a kormánykerék megfogására, jóllehet nem engedtük el, csak az autó nem észleli, ami idegtépő. Nagy előrelépés az Opelnek a kiváló HUD integrálása. A szélvédőre vetített kijelzőben látni a forgalom sűrűségét is, színes csíkok mutatják a térképen, és látni, melyik környékbeli utcában áll a dugó, hol halad a sor az egyik, és torlódik a másik irányba. Mivel a teszt hetében beütő nyári forróságban az autó még téli gumival futott, úttartásáról a meglágyuló gumik miatt nehéz volna érdemben nyilatkozni. A téli gumik korlátjait az erős fékezéskor szokatlanul elnyúló féktáv is jelezte. Ahhoz a reményvesztettséghez képest, amivel egy elektromos SUV-ba beülsz, a kormányérzet és a kormányzás erőigénye meglepően rendben van. A volánon nem kell túl sokat tekerni, kellően direkt az áttételezése. Elegánsan tompítva jönnek át a futóműzajok, az ütéseket normálisan tompítja a felfüggesztés. Szépen és magabiztosan fut az elektromos Opel Grandland, látszik, hogy amihez hagyják hozzányúlni az Opel fejlesztőit, az jó lesz, és ez a futóműhangolásra is igaz. Remek ülésekkel várja az elöl ülőket az Opel Grandland, a megnyújtható ülőlapjuk és négyféleképpen állítható deréktámasz nem újdonság. Az Opel évtizedekkel ezelőtt ráfeküdt a prémiumtermékek nívóját képviselő feláras komfortülésekre. Az ülőlap első része külön emelhető-süllyeszthető, az ülések szélessége és oldaltartása is tetszett. Az is jó bennük, hogy a remek háttámasztás nincs az autó súlyát és hibalehetőségeit egyszerre növelő elektromos ülésállításhoz kötve, a masszázsfunkciót is kínáló vezetőülés minden irányban kézzel állítható, ez ráadásul sokkal gyorsabb is. Csak az ülésszellőztetés hiányzik az idillhez, mert a tolótető adott. Ez egyre értékesebb extra, ami az 5-ös BMW-hez és a modellváltás óta az A6-os Audihoz sem rendelhető. A panorámatető első része kifelé nyitható. Utazás közben beütött egy szoftveres hiba, mert a még megtehető távolság jóval gyorsabban apadt annál, amennyivel a megtett kilométerek száma nőtt. Autópályán, ha kicsit nem figyeljük a kijelzőt, 20-30 megtehető kilométer is eltűnik az ígért hatótávból, miközben az elvesző táv töredékét tettük meg ténylegesen. Egyszer 100 valós km alatt 160 kilométernyi hatótáv vált semmivé, annak ellenére, hogy a városinál kisebb fogyasztással haladtunk, már Budapestet elhagyva. A WLTP-adat 504-523 km, ebből tapasztalataink szerint a valóságban körülbelül 290-450 km marad vegyes forgalomban. Az autó akkukapacitásához képest tisztességes értékek. Éjjel élményszerű a GS szinten alapáron járó LED-lámpa. Gyári neve Intelli-Lux Pixel Matrix HD-fényszóró. Oldalanként 25 600 fényszegmens variálásával működik, a fényárral megzavarható közlekedőket az autó kamerája érzékeli, és a rengeteg LED variálásával nagyon pontosan körbelövi a reflektorral a többi közlekedőt. Így nem vakítja őket a Grandland fénye, de jól látunk. Amikor senki nincs a közelben, teljes a fényár.

Költségek, fogyasztás A 48 voltos hibrid benzines indulóára 13 850 000, a másik szélső érték a 82 kilowattórás akkuval a villany GS 21 665 000 forintért. Edition és GS kivitelben is kapható az Opel Grandland Electric, a 73-as akkuval. Előbbi listaára 19 990 000, a tesztben látható utóbbié 20 990 000 forint, és a cikk írásakor mindkettőből levonható központi kedvezményként 2,2 millió Ft. Az Opel Grandland Electric GS vetélytársai – Listaár, forint Ford Explorer Premium (77 kWh, 286 LE, 572 km) 20 800 000 Nissan Ariya Advance (63 kWh, 214 LE, 398 km) 18 290 000 Tesla Model Y (nincs adat, 500 km) 18 879 900 Volkswagen ID.4 Prime (286 LE, 556 km) 21 414 740 675 ezer forint a nagyobbik akku többletköltsége, ami arányaiban kedvezőbb árat jelent, ha valakinek belefér, fajlagosan az a jobb vétel. 17 790 000 forintos listaárával házon belüli alternatíva lehet a konnektoros hibrid Grandland, elektromos hatótávolsága 85-87 km. A 10–80 százalékos akkutöltés nagyjából fél órát vesz el, ami nem pont az a kávézásnyi idő, amiről a mostani elektromos autók korlátjairól tudomást venni nem hajlandó villanyautósok beszélnek. Tehát a tapasztalati érték, a fogyasztástól függően, legalább fél óra időkiesés, körülbelül 230-290 megtehető kilométerért. Épp ezért nagyon lagymatag tempóval gurultunk nagyjából 450 kilométert lakott területen kívül, inkább a lassúsággal vesztegettem az időt, mint a töltési kényszerszünettel. Így a 100 kilométeren normális haladással reális 20-23 kilowattos átlagfogyasztásnál és 100 városi kilométeren összeosont 18,9 kilowattóránál is jóval kevesebbel beérte az autó. Autópályán és országúton a visszafogott, 95-120 km/óra közötti tempót csekély fogyasztással hálálta meg, így a Balaton-felvidéki 356 kilométeres úton 65 km/órás átlaggal és 15,5 kWh/100 km-es fogyasztással jutottunk túl, így nem kellet megállni tölteni. Hosszabban, 97 km/órára állított tempomattal haladva 13,5 kWh/100 km-es fogyasztást írt ki a családi autó. Más márkák gyakorlatához hasonlóan az akkugarancia a kötelező minimumra szorítkozik, arra a 160 000 km-re vagy nyolc évre garantálja az Opel az eredeti kapacitás legalább 70 százalékának megőrzését, amit az EU előír.