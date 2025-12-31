A könnyű teherbírású áruszállítók szegmense meglehetősen mozgalmas éven van túl. Míg az európai gyártók a jónevű, ismert típusaik frissítésén dolgoznak, addig az ázsiai márkák teljesen új típusok európai bevezetését hajtották végre. Következzenek az idei év legfontosabb újdonságai!

1. Kínai belépő

A tavasz egy meghatározó kínai márka megjelenését hozta el a magyar piacon. A Geely-konszernhez tartozó Farizon (ejtsd “farájzon”) a 3,5 tonnás kisáruszállítók szegmensében jelent meg idehaza. Mindkettő elektromos, de a méretek és a hajtásrendszer terén lényeges különbség mutatkozik meg közöttük. A V6E zárt furgon 4,8 méter hosszú, 1,73 méter széles és 1,98 méter magas. Kínában ez amolyan “budget” terméknek számít. A modellt 50 kW-os (68 lóerős) állandó teljesítményű villanymotor hozza mozgásba, amely a CATL-gyártmányú, 42 kWh kapacitású, lítium-vas-foszfát akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. Egy feltöltéssel 265 kilométert lehet vele megtenni városban, WTLP-hatótáv szerint.

A Farizon másik újdonsága a SuperVan, amely a vadonatúj, tavaly óta sorozatgyártásban lévő GXA-M platformra épül. Az alapváltozat (L1H1), amely a sajtótájékoztatón is látható volt, 4,99 méter hosszú, 1,98 méter széles és 1,98 méter magas. A SuperVan ugyanis nemcsak a CATL akkumulátorokkal, hanem az ugyancsak kínai gyártmányú VREMT nikkel-mangán-kobalt (NMC) energiatároló egységekkel is megrendelhető. Ha a kapacitást nézzük, akkor előbbinél 49-83, utóbbinál pedig 66-106 kWh áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy minimum 262, maximum pedig 551 km is lehet a hatótávja városban, WLTP-mérési norma szerint.

Ha kíváncsi vagy a Farizon V6E hazai tesztjére, akkor kattints ide. Amennyiben pedig a SuperVan hazai menetpróbájáról olvasnál szívesen, akkor pedig erre a linkre kattints.

9 fotó

2. Bajor frissítés

A Crafter alapjaira épülő MAN TGE típuscsalád az idei éven számos modellváltozattal bővült. Immár nyolc éve készül a TGE változatlan formavilággal Lengyelországban. A MAN Individual, vagyis a gyári tuning részlegnek köszönhetően azonban tetszés szerint specifikálható a külseje. Ha valaki szeretné, akkor például versenyfurgont is faraghat belőle saját versenyszámmal, feketére fújt felnikkel, illetve tetszetős krómcsíkkal a hűtőmaszkon.

Megjelent a kínálatban egy kilenc személyes, mélyzöld színű mikrobusz is, amely megerősített karosszériavédő burkolattal, piros csíkokkal rendelkezett. Mégsem ezek, sokkal inkább a krómléccel ellátott hűtőmaszk, a krómbetétes, LED-technológiás fényszórók, valamint a lökhárító felső ívének krómhatású bevonata varázsolta exkluzívvá. A külső visszapillantók házain megjelenő oroszlán -amely a márka totemállatának tekinthető – pedig már egyenesen művészi hatást kelt, a mögötte lévő mintázattal együtt. A csúcsot a VIP turista midibusz képviseli, amely kifelé nyíló ajtóval, mélyfekete fényezéssel, színezetlen lökhárítóval sötétített ablakokkal büszkélkedhet.

A Vezess egyik kedvence a kétajtós midibusz volt, amely akár Budapesten is megjelenhetne, de a rohamkocsi is készen áll a magyar piacra. Az újdonságok a lenti galériában tekinthetők meg, a részletes bemutató pedig ezen a linken érhető el.

21 fotó

3. Kőbe vésett Sprinter

A Mercedes-Benz ikonikus áruszállítója, a Sprinter idén ünnepelte 30 éves fennállását. Talán éppen ezért a márka elérkezettnek látta az időt, hogy lerántsa a leplet a legújabb generációs változatról. Ez októberben meg is történt, de egyelőre csak zárt körben. A nemzetközi eseményen a Vezess is részt vehetett, de lelkünkre kötötték, hogy még nem írhatjuk meg, hogyan is fog kinézni az újdonság. Annyi bizonyos, hogy egy kőbe vésett változatról már lehetett képeket készíteni, de az más kérdés, hogy ez sokat, vagy éppen ellenkezőleg: keveset sejtet az új modellről. A legújabb Sprinterről ezen a linken érhető el több érdekesség.

Ha valaki viszont szeretne nosztalgiázni a Sprinter elmúlt 30 évét illetően, akkor ezt a galériát ajánljuk megtekintésre:

17 fotó

4. Dél-koreai újdonság

Ugyancsak októberben érkezett meg a Kia vadonatúj furgonja, a PV5 Cargo, amely az elektromos kishaszongépjárművek között keresi a vásárlók kegyeit. A modell a kifejezetten elektromos hajtású járművekhez fejlesztett platformra, az úgynevezett E-GMP.S padlólemezre épül, amely laposan futó padlót, ezáltal alacsony belépési magasságot, valamint moduláris akkumulátor és hajtáslánc-rendszert kínál. Az európai szalonokba a hosszabb változatt (L2H1) érkezett meg, ami 4695 mm hosszú, 1895 mm széles (tükrök nélkül) és 1899 mm magas. A két tengely közötti távolság pedig 2995 mm. Az ötüléses személyszállító változat hasonló paraméterekkel készül.

A PV5 Cargo háromféle motorteljesítménnyel rendelhető (89,4, 110,8 és 120 kW, azaz 121, 151, 163 lóerősek), a személyszállító a két erősebbel (89,4 és 120 kW) választható. A nyomaték és a maximális sebesség terén azonban nincs különbség, minden változatnál 250 Nm és 135 km/óra a megfelelő adat.

Az energiatároló egységeket a padlóba építették be a mellső és a hátsó tengely közé. A lítium-vas-foszfát (LFP) kémiájú akkumulátorok olcsóbbak, tartósabbak, de kisebb energiasűrűséggel rendelkeznek, mint mondjuk az NMC energiatároló egységek. Az áruszállító, vagyis a Cargo kivitelnél háromféle kapacitás (43,3 kWh, 51,5 kWh és 71,2 kWh) közül választhatnak a jövendőbeli üzemeltetők. Ez azt jelenti, hogy a WLTP mérési ciklus szerint 238, 297 vagy maximum 416 km-es hatótáv állhat rendelkezésre. A személyszállítós változatnál a legkisebb akkumulátor nem elérhető, így 295 és 412 km-es hatótávval lehet elméletben számolni. A valóságos adatot majd a hazai teszt folyamán igyekszünk felderíteni. Addig is ajánljuk a nemzetközi menetpróbával kapcsolatos beszámolónkat.

16 fotó

5. Francia lendület

A Renault komoly lendülettel vágott be az új kishaszonjárművek fejlesztésébe. A tavalyi IAA-n megjelent az Estafette legújabb generációs változata, idén pedig megérkezett az elektromos Trafic legújabb kiadása. A teljesen új alapokra fejlesztett áruszállító komoly történelmet folytat, de a belsőégésű, hagyományos hajtáslánccal szerelt Trafic-ot még nem váltja le.

A Trafic E-Tech teljesen új, úgynevezett “szörfdeszka” platformra épül. Kétféle változatban gördülhet le a gyártósorról. Az L1-es 4,87 méter hosszú, míg az L2-es 5,27 métert tesz ki. A nagyobb változat tengelytávja 40 centiméterrel hosszabb. Mindkét variáns 1,90 méter magas, vagyis a legtöbb mélygarázsba, vagy parkolóházba be lehet velük hajtani. A szélesség terén sincs különbség a két modellváltozat között (1,91 m). Érdekesség, hogy fordulóköre ugyanolyan kicsi, mint a Clioé (10,3 m).

A Trafic E-Tech áruszállítóhoz kétféle akkumulátort kínálnak. A városi üzemeltetést preferálók számára a lítiumion-vasfoszfát (LFP) kémiájú egységet ajánlják, amellyel 350 kilométert lehet megtenni egy feltöltéssel. Azok számára, akik pedig hosszabb utakat tesznek meg az NMC (nikkel-mangán-kobalt) akkumulátor lehet ideális választás a nagy energiasűrűség miatt. Ezzel 450 kilométert képes megtenni egy feltöltéssel a Trafic. Egyelőre csak az NMC energiatároló egység érhető el hozzá, az LFP kémiájú később érkezik. Az akkumulátor cellák Európában készülnek, az akkumulátorokat pedig Franciaországban, a Sandouville-ben működő üzemben szerelik össze. Alig várjuk már, hogy idehaza tesztelhessük!

Addig is a nemzetközi bemutatóhoz vezető linket ide kattintva érheted el.

21 fotó

+1 Német ráadás

Nincsen felsorolás ráadás nélkül. Ez most nálunk a Volkswagen Transporter legújabb generációs változata, amely a Ford Transit Custommal osztozik közös alapokon. Az újdonság négyféle kivitelben – zárt furgon, platós, Mixto és Kombi – gördül le a gyártósorról a törökországi Kocaeli-ben. A duplakabinos-platós változat (“Doka”, azaz Doppelkabine) kizárólag a Transporter kínálatában található meg, a Ford Transit Customból nem lehet ilyet vásárolni.

A lemezes furgon méreteit tekintve olyan kishaszonjárműről beszélhetünk, amellyel be lehet hajtani a legtöbb mélygarázsba, de a nagy bevásárlóközpontok parkolóházai sem jelentenek problémát számára. A modell (NWB) ugyanis 2 méter magas és 5,05 méter hosszú. Talán egy laikus nem venné észre, de az előző generációhoz képest 14,6 centivel hosszabb. A nagyobb tengelytávolságú (LWB) változat pedig 5,45 méteres és 40 centiméterrel hosszabb az elődhöz képest. A népszerű áruszállító nemcsak hosszában, hanem széltében is nőtt. Immáron 2,032 méter széles, ami 12,8 centis pluszt jelent az előző generációhoz képest. A két tengely közötti távolság az alapkivitel esetén 2,98 m, míg az LWB-nél 3,1 méter.

Az új Transporter dízel, benzines hibrid és teljesen elektromos változatban készül. A dízel változat 2.0 literes, négyhengeres, turbós motorokkal gördül ki a gyárkapun. A megrendelők háromféle – 110, 150 és 170 lóerős – változatok közül választhatnak. Manuális, valamint automata váltókkal egyaránt társíthatók. Bár a dízel leginkább első kerekes, azért állandó összkerékhajtással is választható.

Az akkumulátor-elektromos változat már most is rendelhető. 2026 első negyedévében viszont érkezik belőle a 4Motion összkerékhajtású változat. Ez 83 kWh kapacitású (nettó 64 kWh) akkumulátorcsomaggal fog rendelkezni. Hajtásáról maximum 210 kW (285,6) lóerős villanymotor fog gondoskodni. Egy feltöltéssel várhatóan 357 kilométert lehet majd megtenni vele. Az összkerékhajtású, elektromos változattal szinte egy időben lesz elérhető a plug-in hibrid kiadás, amelynek hajtásáról 2,5 literes, 118 lóerős benzinmotor és 171 kW (232 lóerős) teljesítményű hibrid rendszer gondoskodik. Egy feltöltéssel tiszta elektromos üzemmódban akár 60 kilométer is megtehető ezzel a modellváltozattal.

Ha kíváncsi vagy miben ad többet a magyaroknak az új Volkswagen Transporter, akkor kattints ide.