Május 16-án, azaz múlt szombat délután két ittas járművezető is balesetet okozott Győrben, írja a Police.hu.

Az első eset 16 óra körül történt a Szőlődomb utcában: egy helyi férfi nem adta meg az elsőbbséget autójával egy kereszteződésben, és összeütközött egy szabályosan közlekedő Škodával. A vétkes vezető alkoholt fogyasztott, és az is kiderült, hogy eltiltották a vezetéstől, ráadásul a gépkocsit ideiglenesen kivonták a forgalomból.

Alig egy órával később a Banai úton megint egy ittas sofőr okozott balesetet. A győri férfi elveszítette uralmát a Daewoo felett, és egy villanyoszlopnak ütközött. Nála is pozitív lett az alkoholszonda, ezért a rendőrök vér- és vizeletvételre állították elő.