Nem tudjuk, hogy még az előző rendszerben szerzett rutin alapján, a “Németország mára földi pokol” elrettentő narratívába illeszkedően, vagy pusztán az eset furcsasága kapcsán – mindenki döntse el maga -, mindenesetre a magyar rendőrség valóban meghökkentő esetről számolt be hivatalos oldalán a Police.hu-n az alábbiak szerint:

Április végén rendhagyó fizetési felszólítást kapott Észak-Rajna–Vesztfália rendőrségéről a 65 éves Uwe Kisker (nyitóképünkön), és ezt megosztotta a közösségi oldalán.

„Indokolatlan hangjelzés miatt öt euró bírság… Először azt hittem, ez valami tréfa, de aztán beugrott, február 25-én valóban dudáltam egy rövidet, amikor a 30-as zónában közlekedtem az elektromos autómmal, és arra lettem figyelmes, egy cica előttem akar átszaladni. A villanyautót alig lehet hallani, és nem akartam elütni, ezért fékeztem és dudáltam, de mint kiderült, a mögöttem bicikliző nő ezt nehezményezte, és felírta a kocsim rendszámát, majd névtelen, online bejelentést tett a rendőrségre” – magyarázta április 22-i Facebook-bejegyzésében a nyugdíjas, aki az NRWision dortmundi városi tévé egyik műsorvezetője, ezért van több mint ötezer követője.

Országos médiumok is felkapták a meghökkentő esetet, és Észak-Rajna–Vesztfáliai rendőrségének szóvivője nyilatkozatában kifejtette, a névtelen bejelentésből nem lett volna bírság, ha a szabálysértő megindokolta volna a hangjelzést. A nő ugyanis azért fordult a rendőrséghez, mert a dudálás annyira megijesztette, hogy majdnem elesett. Azt adta elő, hogy a kérdéses autó megelőzte, majd szinte rögtön fékezett és dudált.

„Szerettem volna elkerülni, hogy a rendőrségnek további feladata legyen az én öteurós bírságommal, és némi büszkeséget is érzek, hogy öt euróért sikerült gondoskodnom arról, hogy egy cica tovább élhesse az életét. Ha jól belegondolok, ez volt az eddigi legkedvezményesebb életmentésem” – vázolta legutóbbi posztjában Uwe Kisker, arra is utalva, hogy sok kommentelő megjegyezte, volnának ennél fontosabb dolgok. “Én ezt az egészet lezseren szemlélem. Az élet bizonyos dolgaihoz kell egy kis humor, és gondoskodtatok is róla a tréfáitokkal. Köszönöm, hogy ilyen sokan reagáltatok.”

Kisker bejegyzése tényleg nagyot ment a közösségi médiában, és bár nem olvastuk el (értsd: a magyar rendőrség – a szerk.) mind a 3700 kommentet, néhányat megosztunk közülük:

„Utoljára dudált rá egy rendőr macskájára!” ; “Tartson az autójában egeret, és ilyenkor engedje el!”; “Maga egy javíthatatlan közúti huligán!”; “Nem árt az ablaktörlővel is vigyázni. Ha nem esik, nehogy bekapcsolja!”; “Ha galambra dudál, olcsóbban megúszta volna.”; “Szerencséje, hogy nem volt a közelben a rendőrség különleges egysége.”; “Ugyan mi lenne Németországból, ha az ilyen kihágások büntetlenek maradnának?”; “Öt év szigorított!”; “Legközelebb hajtson át rajta!”; “És mi van a macskák üzekedésének hangjelzésével?”; “Ha vezet, mindig legyen magánál macskaeledel, és ilyenkor szórjon ki belőle!”; “Itt volt az ideje, hogy a rendőrség fellépjen az ilyen törvényszegőkkel szemben!”; “Legközelebb satuzzál!”; “A macskatartók nevében köszönöm, hogy megmentette egy cicus életét.”