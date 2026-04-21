Elvileg a rendszámmal, forgalmi engedéllyel rendelkező autóknak azonos feltételeknek megfelelve, használható műszaki állapotban kell lenniük. Hibák persze előfordulhatnak két vizsgálat között, de az a Ford Focus, amit az elmúlt napon a berlini rendőrök megállítottak Németországban, az nem 2024-ben lett ilyen.

A képek és a rendőrség által leírt állapot egyértelmű.

“Ma reggel a 2. Közlekedési Rendőrszázadunk Tempelhofban egy olyan járművet szűrt ki a forgalomból, amely már első pillantásra is gyanús volt. Az alaposabb átvizsgálás és kollégáink műszaki tapasztalata aztán rengeteg hibára derített fényt.

A képek önmagukért beszélnek. A karosszéria és a teherviselő elemek súlyosan átrozsdásodtak. A küszöböt egészen hanyag módon, egyszerű purhabbal töltötték ki. A szervokormány és az ékszíj hangos, rendellenes zajokat adott ki. A rögzítőfék egyáltalán nem működött, a féktárcsák állapotáról pedig jobb, ha nem is beszélünk. A fényszórók és az akkumulátor rögzítés nélkül mozogtak a helyükön, a műszerfalon lévő hibajelző kontrollámpák pedig már kiabáltak a szerelőért. Az autót átfogó műszaki szakértői vizsgálat lefolytatása céljából lefoglalták.”

Rossz állapotban volt ez az első generációs Ford Focus valóban, de ha a hazai tájakon járva benéznénk a hasonló 20-25 éves autók alá, valószínűleg hasonló látvány tárulna elénk. Ilyen korú autóból pedig óriási flotta rója még a magyar utakat, a magyarországi személyautó-állomány idén még tovább öregedett, átlagéletkora pedig mára elérte a 16,5 évet.