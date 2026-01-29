A hazai rendőrök számtalan bontószökevény autóval találkoztak már, de amibe nemrég az M30-ason belefutottak, az még nekik is sok(k) volt.

  • Az Opel mind a négy kerekén eltérő méretű gumiabroncsok voltak;
  • a karosszériát és a futóművet majdnem teljesen megette a rozsda;
  • a lengéscsillapítók rögzítése csavarokkal és lemezekkel volt megoldva;
  • a kocsi forgalmi engedélye nem volt a helyszínen.
3 fotó

Az autó további közlekedése közvetlen balesetveszéllyel járt volna, ezért a rendőrök azonnal kivonták a forgalomból. A szabálysértés miatt eljárás indult.

Olyan autót állítottak meg a borsodi rendőrök, amitől ők is sokkot kaptak 4
A rendőrség is csak dörzsölte a szemét a nyárlőrinci horrorkaravántól
Reméljük van a közelben egy szék, mert ez a felvétel…
Olyan autót állítottak meg a borsodi rendőrök, amitől ők is sokkot kaptak 5
Baj lehet abból, ha nem figyelsz erre vezetés közben
Ha folyton az lebeg a szemed előtt, hogy célba érj, akkor…