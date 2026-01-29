A hazai rendőrök számtalan bontószökevény autóval találkoztak már, de amibe nemrég az M30-ason belefutottak, az még nekik is sok(k) volt.

Az Opel mind a négy kerekén eltérő méretű gumiabroncsok voltak;

a karosszériát és a futóművet majdnem teljesen megette a rozsda;

a lengéscsillapítók rögzítése csavarokkal és lemezekkel volt megoldva;

a kocsi forgalmi engedélye nem volt a helyszínen.

3 fotó

Az autó további közlekedése közvetlen balesetveszéllyel járt volna, ezért a rendőrök azonnal kivonták a forgalomból. A szabálysértés miatt eljárás indult.