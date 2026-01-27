Szürreális jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera Nyárlőrinc külterületén: egy belarusz traktor vontatott három kocsit spaniferrel és lánccal összekötve. A rendőrség beszámolója szerint végül megtalálták a nem éppen hétköznapi szerelvényt egy ingatlan udvarán.

Az is kiderült, hogy lejárt a traktor forgalmi engedélye, valamint már korábban ideiglenesen kivonták a forgalomból. A vontatott három autónak nem volt hatósági jelzése, érvényes műszaki vizsgája, valamint biztosítása. Ezenfelül a traktort vezető férfi soha nem szerzett jogosítványt. Végül az egyik kocsiból kilógó utast is azonosították a rendőrök.

A hihetetlen esettel kapcsolatban a Tiszakécskei Rendőrség eljárás indított.