A szokatlan eset január közepén történt Dortmund környékén, ahol egy sebességmérő kamera rögzítette a megengedettnél gyorsabban haladó járművet. Az elkészült fotón azonban nemcsak a sebességtúllépés, hanem egy kisállat jelenléte is feltűnt a műszerfalon.

Ezen a szakaszon a teherautókra vonatkozó 100 km/h-s sebességkorlátozás van érvényben. A helyi radarok először azt rögzítették, hogy a Mercedes-Actros sofőrje 6 km/h-val túllépte a sebességet, figyelembe véve a 100 km/h alatti sebességnél alkalmazott 3 km/h-s mérési toleranciát.

Ez a csekély szabályszegés önmagában csak egyetlen, szokványos bírságot vont volna maga után, ám a traffipax fotójának további részletei bonyolították az ügyet. A felvételt elemző rendőrök a döntéshozatal előtt kiszúrták a teherautó műszerfalán ülő macskát.

Az állatnak megvolt a maga „kuckója” ott, de a jelenléte és a rögzítés hiánya aggályokat ébresztett a járőrökben a biztonságot illetően. Bár az állat alsóteste részben takarásban volt, és nem lehetett egyértelműen kijelenteni, hogy a macska teljesen rögzítetlen, a rendőrség ezt az értelmezést fogadta el.

Bírságok és a német előírások

Ennek eredményeként a sofőr két bírságot kapott: 30 eurót (11 400 Ft) a gyorshajtásért és 35 eurót (13 300 Ft) a rögzítetlen tárgy fülkében történő szállítása miatt. A német közlekedési szabályok értelmében mindkét büntetést büntetőpontok nélkül szabták ki.

A fülkében lévő tárgyak (vagyis minden olyan dolog, ami veszélyforrássá válhat) rögzítésének elmulasztásáért járó büntetés a német KRESZ (StVO) 22. paragrafusán alapul – ez a norma előírja, hogy a járműben mindent úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy egy hirtelen manőver esetén ne válhasson veszélyes „lövedékké”.

Ilyen esetekben a szokásos bírság pontosan 35 euró, ám ha az adott tárgy ténylegesen balesetet vagy anyagi kárt okoz, az összeg 60 (22 800 Ft), vagy akár 75 euróra (28 500 Ft) is emelkedhet. A német közlekedési szabályok elemzése azt mutatja, hogy a hatóságok nagyon komolyan veszik a rögzítetlen rakomány (és a fülkében lévő szabadon álló tárgyak) szállítását. Súlyosabb vétségek esetén még magasabb bírságok vagy további szankciók várhatnak a sofőrökre és a fuvarozókra.