Új márka lép be a magyar piacra a Farizon (ejtsd: „farájzon”) személyében. A Távol-Keletről érkező gyártó a Geely-konszernhez tartozik és kínálatában a kisáruszállítóktól kezdve a buszokon át egészen a kamionok is megtalálhatók. Dinamikusan fejlődő vállalatot ismerhetünk meg benne, amely 2010-ben még 400 ezer, 2024-ben viszont már több mint 3,4 millió járművet gyártott.

Nálunk egyelőre két típussal képviseltetik magukat a 3,5 tonnás haszongépjárművek szegmensében. Mindkettő tisztán elektromos, azonban bizonyos paraméterekben különböznek.

Egyféle méretben

A V6E zárt furgon 4,8 méter hosszú, 1,73 méter széles és 1,98 méter magas. Kínában ez amolyan „budget” terméknek tekinthető. Sallangmentes, funkcionális dizájnnal gördül le a gyártósorról immáron 2,5 éve. Érdekesség, hogy alapból csak jobb oldalon van tolóajtaja. Fülkéjében két ember foglalhat helyet, lábtér kissé korlátozott, nyújtózni nem lehet benne. Sőt, a raktérelválasztó fal miatt nem is igazán lehet hátrébb tolni az ülést. A kormányoszlop sem állítható. Cserébe viszont van benne ülésfűtés és ülésszellőztetés. A kormány fogása viszont kellemes, az automata váltó tekerőkapcsolója jól látható helyen, a két ülés között kapott helyet. A műszeregység teljesen digitális, emellett egy színes, 10,1 colos átmérőjű multimédia-kijelző is rendelkezésre áll benne.

A fal mögött 5,7-5,9 köbméteres raktér áll rendelkezésre, amelyet nemcsak oldalról, hanem hátulról is elérhetünk a kétszárnyú ajtón keresztül. A modell 1150 kilogrammnyi árut képes elszállítani, ami jónak számít ebben a kategóriában. Elöl McPherson felfüggesztés, hátul pedig ötlapos laprugóköteg került beépítésre az utak egyenetlenségeinek csillapítása szempontjából. Hátsókerék-hajtású és akár 28 százalékos emelkedőkkel is elboldogul. A kis furgon 195/70R15 méretű abroncsokon gurul, és mivel az akkumulátorait a raktér padlójába építették be, így 540 mm magasságba kell emelni a lábunkat, amikor belépünk a raktérbe.

A modellt egy 68 lóerős (50 kW) állandó teljesítményű villanymotor hozza mozgásba, amely a CATL-gyártmányú, 42 kWh kapacitású, lítium-vas-foszfát akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. Egy feltöltéssel 265 kilométert lehet vele megtenni városban, WTLP-hatótáv szerint. Töltése 20 százalékról 80 százalékosra akár 50 perc alatt is elvégezhető. A V6E az elérhető legmagasabb felszereltségben érkezik a magyar piacra, éppen ezért tovább már nem extrázható.

Jókora bendővel

A Farizon másik újdonsága a SuperVan, amely a vadonatúj, tavaly óta sorozatgyártásban lévő GXA-M platformra épül. Ez rendkívül sokféle felhasználási lehetőséget tesz lehetővé, hiszen többféle felépítmény fogadására képes. A zárt áruszállítóként a SuperVan többféle méretben készülhet. Az alapváltozat (L1H1), amely a sajtótájékoztatón is látható volt, 4,99 méter hosszú, 1,98 méter széles és 1,98 méter magas. 6,95 köbméteres raktérrel büszkélkedhet és legalább 1480 kilogrammnyi áru szállítható benne. A kínálat csúcsát a zárt áruszállítóként készülő SuperVanból az L3H3-as kivitel jelenti, amely 5,99 méter hosszú és 2,5 méter magas. 13 köbméteres raktere van, amiben 1075 kilogrammnyi áru szállítható. Elöl kettős keresztlengőkaros, független kerékfelfüggesztéssel készül, hátul pedig laprugók vannak beépítve.

A hazai vásárlók alapvetően hatféle kivitel közül választhatnak, de nemcsak a méret, hanem az akkumulátor terén is akad némi „mozgástér”. A SuperVan ugyanis nemcsak a CATL akkumulátorokkal, hanem az ugyancsak kínai gyártmányú VREMT nikkel-mangán-kobalt (NMC) energiatároló egységekkel is megrendelhető. Ha a kapacitást nézzük, akkor előbbinél 49-83, utóbbinál pedig 66-106 kWh áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy minimum 262, maximum pedig 551 km is lehet a hatótávja városban, WLTP-mérési norma szerint.

A több mint kéttonnás saját tömeggel rendelkező, elsőkerék-hajtású furgon kétféle, állandó mágneses szinkronmotorral rendelhető. A kisebb 231, a nagyobb pedig 272 lóerős maximális teljesítményt kínál. Alapból 6,6 vagy 11 kW-os töltő jár hozzá, de a lehető leggyorsabban a 160 kW-os DC-töltővel hozható újra menetkész állapotba, mivel ebben az esetben a töltés „csak” 36 percet vesz igénybe (20-ról 80%-osra).

A sofőr munkáját olyan megoldások segítik, mint például a választható vezetési mód (eco, komfort, sport), a parkolóradar, a holttérfigyelő, az adaptív sebességtartó automatika, a keresztirányúforgalom-figyelő, a sávtartó asszisztens vagy 360 fokos nézetet biztosító külső kamera, valamint sávváltást segítő asszisztens. Ezek ráadásul mind-mind a szériafelszereltséghez tartoznak hozzá. A SuperVan tovább extrázható olyan megoldásokkal, mint például a 270 fokban nyitható hátsó ajtók (alapból csak 180 fokban nyílnak), a teljesen alumínium raktérpadló, vagy a V2L funkció révén, amely lehetővé teszi, hogy áramforrásként szolgáljon bizonyos elektronikai eszközök, így például fűrészek vagy fúrók számára.

A vezetőtere jóval korszerűbbnek és személyautósabbnak hat a V6E-nél, ami nem csoda, hiszen egy friss gyártmányról van szó. Az ülés és a kormány műbőr bevonatot kapott, aminek kellemes a tapintása és egyáltalán nem áraszt magából kellemetlen illatokat. A teljesen digitális műszerfalat aranybarna színű dekorelemek dobják fel. Jobb oldalon hiányzik a B oszlop, amit elsőként a Renault vezetett be ebben a kishaszonjárművek között Open Sezame néven. Ez a megoldás kétségtelenül könnyebbé teszi a különféle méretű rakományok behelyezését.

Mindkét modell forgalmazása a Duna Autónál indul el, amely az AutoWallis partnere a Farizon hazai értékesítése terén. A V6E típusú furgon áfa nélkül 13 millió forintért érhető el idehaza, míg a SuperVan nettó 16,4 millió forintba kerül listaáron. A bevezetés alkalmából ugyanakkor most ennél kedvezőbb áron vásárolhatók meg a Farizon újdonságai.