Egyetlen egy szabad ülőhely sem maradt a Renault standján kedden, amelyet a franciaországi Lyonban, a Solutrans kiállításon építettek fel. Sőt, kétszer annyian álltak, mint amennyien ültek, pedig ülőhelyből sem volt kevés. Az érdeklődést egy lepellel leborított jármű adta. A szürkésfekete vászon alatt téglatest formájú jármű sziluettje rajzolódott ki. Ez nem más volt, mint a vadonatúj Renault E-Tech Trafic, amelyet Jan Patcek, a Renault Kishaszonjármű üzletágának (LCV) vezetője leplezett le. Közvetlenül utána vele ülhettünk le beszélgetni az újdonságról.

A Renault Trafic haszonjárművet 1980 óta gyártják, eddig több mint 2,5 millió példány készült belőle. Jelenleg a harmadik generációnál jár és nem csak a francia márkajelzéssel, hanem Nissan Primastar néven is elérhető. Főként dízelmotorral vásárolták, de 2022-től elektromos hajtással is elérhető.

Még februárban érkeztek meg a legújabb Trafic-ről az első képek, akkor a dobozos változatát még Renault Goélette E-Tech néven emlegették. Nos, ez már nem így van: mind a dobozos, mind a zár áruszállítós változat Trafic E-Tech néven fog futni. “A Goélette a koncepció neve volt, amit korábban bemutattunk, de valójában úgy döntöttünk, hogy inkább maradunk a Trafic elnevezésnél, mert ez már-már legendás névnek tekinthető a könnyű teherbírású haszongépjárművek között” – hangsúlyozta Jan Patcek. A névegyezés már csak a dizájn miatt is indokolt, nincs érteleme két különböző névvel illetni egy modellt, csak azért, mert az egyik változatnak puttonya van.

21 fotó

Külső

Az új Trafic E-Tech egyáltalán nem hasonlít az előző generációra, sőt, nem hasonlít egyetlen eddig gyártott Renault furgonra sem. Yannick Bignon, a modell formatervezője funkcionális dizájnnal álmodta meg a Trafic-et, de egy apró Renault-os elemet elrejtett benne: közelebbről megnézve a lökhárítót, valamint a karosszériát egy fordított C-betűre emlékeztető dizájn elem kapcsolja össze jobb, illetve bal oldalon. Ez nem csak a jelenlegi Renault személyautók, hanem egyes áruszállítók, például a Master sajátja is.

Jól láthatóan extra rövid elülső túlnyúlással és osztott A-oszloppal rendelkezik (a két keskenyebb oszlop közé üveglap kerül javítva a kilátást). Ez az elem ismerős a közepes méretű furgonok között, ilyen kialakítással rendelkezik a Kia PV5, a VW ID.Buzz Cargo, vagy a Farizon SuperVan is.

Az újdonságot sima felületek, lekerekített élek jellemzik: a cél a forma optimalizálás volt, hogy kisebb légellenállásával hozzájáruljon a minél kedvezőbb hatótáv eléréséhez. Ennek köszönhetően a mind az orr-rész, mind pedig a szélvédő szépen ívelt. Látszik, hogy keresi a jó viszonyt a levegővel.

Mai divatnak megfelelően a fényszórók -kissé elrejtve – a lökhárító fölé, míg a “jármű szemei”, a nappali LED-menetfény magasra, szinte a szélvédő alá került. Az új, retró stílusú logót, valamint a nappali menetfényt vékony kis LED-csík köti össze. Ez szélesebbnek mutatja a furgont. Mindamellett high-tech megjelenést kölcsönöz az újdonságnak. A “form follows function” irányelv nemcsak a zárt lemezes változatnál, hanem a dobozos kivitelnél is érvényesül. A furgon egyik legizgalmasabb részlete a robotkar szerűen kiemelkedő oldalsó visszapillantó.

Az oldalfalak egyhangúságát a széles műanyag védőburkolatok, valamint az aszimmetrikus övvonal töri meg. A hátsó álló lámpák sportos hatást keltenek, ahogyan az enyhén túlnyúló tető, valamint a hátfalból kiemelkedő keskeny lökhárító is.

Az Trafic E-Tech teljesen új, úgynevezett “szörfdeszka” platformra épül. Kétféle változatban gördülhet le a gyártósorról. Az L1-es 4,87 méter hosszú, míg az L2-es 5,27 métert tesz ki. A nagyobb változat tengelytávja 40 centiméterrel hosszabb. Mindkét variáns 1,90 méter magas, vagyis a legtöbb mélygarázsba, vagy parkolóházba be lehet velük hajtani. A szélesség terén sincs különbség a két modellváltozat között (1,91 m). Érdekesség, hogy fordulóköre ugyanolyan kicsi, mint a Clioé (10,3 m).

Belső

Kettő, és háromszemélyes változatban készülhet a Trafic áruszállító változata. Az utasok viszonylag nagy lábtérrel számolhatnak. A nyújtott front rész miatt a műszerfal egészen keskeny, inkább magas, mint széles. A franciák “cső-dizájnként” emlegetik azt a stílust, ami visszaköszön a a vezetőtérből. Nem véletlenül: az utasülés előtti részen látszik igazán, hogy a műszerfal olyan hatást kelt, mintha egy vastagabb cső oldala nézne vissza ránk.

A vezető előtt 10 colos színes műszeregység látható, jobb kéz felől pedig egy kifejezetten méretesnek ható 12 colos központi kijelzőt helyeztek el. Az alulról hajlított multi kormány kissé nagynak tűnik egy ekkora furgonhoz képest, de formailag passzol az extravagáns-sportos műszerfalhoz. A tárolórekeszek terén nem szenved hiányt az új Trafic E-Tech. Az utasülés előtt, a zárható kesztyűtartó felett, egy szélesebb párkányt integráltak a műszerfalba, amelyen elférnek az okostelefonok, vagy más apróságok. A középső részen egy kisebb, csúszásgátlóval ellátott polcot alakítottak ki, ami alá pedig két pohártartó került. Az ajtók mély, kétszintes oldalzsebeket kaptak, de kisebb iratok, vagy tárgyak akár a műszerfal tetején is elhelyezhetők.

Az ülések tapintásra kellemes, Zeta kék farmer-szürke árnyalatú kárpitozással borítottak. Szélükön kettős sárga cérnavarrás fut végig. A tető kárpitja viszont sötétszürke árnyalatú. A beltér borításához újrahasznosított anyagokat is használtak: a felhasznált műanyagok 15%-a újrafeldolgozott, de a műszerfal felső borításának 50%-a is újrahasznosított twill szövésű textilből van (Twi-Jeans).

A belső kialakítással kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy kifejezetten pozitívum, hogy nem tettek pohártartót az oldalsó visszapillantók közelébe, így nincs ami kitakarhatná a tükröket menet közben. A raktérhez két, elhúzható tolóajtón, vagy a kétszárnyú hátsó ajtón keresztül férhetünk hozzá. A rövid 5,1, míg a hosszú 5,8 köbméteres raktérfogattal rendelkezik. A gyári sajtóközlemény szerint 1,25 tonnás teherbírással rendelkezik, ami kiváló értéknek mondható ebben a szegmensben, emellett legalább két tonnányi rakomány vontatható vele.

Technika

A Trafic E-Tech áruszállítóhoz kétféle akkumulátort kínálnak. A városi üzemeltetést preferálók számára a lítiumion-vasfoszfát (LFP) kémiájú egységet ajánlják, amellyel 350 kilométert lehet megtenni egy feltöltéssel. Azok számára, akik pedig hosszabb utakat tesznek meg az NMC (nikkel-mangán-kobalt) akkumulátor lehet ideális választás a nagy energiasűrűség miatt. Ezzel 450 kilométert képes megtenni egy feltöltéssel a Trafic. Egyelőre csak az NMC energiatároló egység érhető el hozzá, az LFP kémiájú később érkezik. Az akkumulátor cellák Európában készülnek, az akkumulátorokat pedig Franciaországban, a Sandouville-ben működő üzemben szerelik össze.

A 800V-os technikát használó LFP energiatároló egység gyorstöltésre is alkalmas. Ez azt jelenti, hogy 15%-os töltöttségi állapotról mindössze 20 perc alatt “felhozható” 80 százalékosra DC töltővel. Ily módon 260 km-es hatótávra tehet szert a sofőr, ami jól jöhet a napközbeni töltésnél. A modell fel van készítve a V2L, valamint a V2G technológiára. Így a furgon akkumulátora képes külső eszközöket (pl. laptop, kávéfőző) ellátni árammal. A nálunk nem elérhető a V2G rendszernek köszönhetően a telep részt vehet az energiarendszer kiegyensúlyozásában, például csúcsidőben áramot adhat vissza a hálózatnak, majd olcsóbb időszakban újratöltődik.

“Amikor az első elektromos furgonok megjelentek, sokan attól tartottak, hogy az akkumulátoruk néhány év alatt ugyanúgy elhasználódik majd, mint az okostelefonokban. Ma már azonban látszik, hogy ezek a félelmek túlzónak bizonyultak: az akkumulátorok teljesítménye nem esik vissza olyan mértékben, mint ahogy korábban gondoltuk. Globálisan nézve az elektromos járművek telepei sokkal tartósabbak, és hosszabb élettartamot mutatnak, mint amire a piac kezdetén számítani lehetett“- emelte ki a Renault kishaszonjármű üzletágának vezetője.

Hozzátette: ügyfeleinek többsége ugyan 100-150 kilométert tesz meg egy nap, de fontos számukra, hogy amikor menni kell, akkor a furgon a megfelelő töltöttségi szinttel készen álljon. Ezért gondolja a gyorstöltést fontos hozzáadott értéknek az új Trafic E-Technél.

A 204 lóerős (150 kW) teljesítményt és 345 Nm-es nyomatékot kínáló európai fejlesztésű villanymotort a hátsó kerekek közé építik be., azkat hajtja.

A bemutatón kiemelték, hogy a Trafic E-Tech „szoftveresen definiált jármű” (SDV), amelynek fő funkcióit és képességeit nem a fix hardver, hanem a szoftver határozza meg. Vagyis a furgon folyamatosan frissíthető, új funkciókkal bővíthető és személyre szabható, csak úgy, mint egy okostelefon. A jármű operációs rendszere Android alapú, megalkotása pedig az Ampere céghez köthető. Az Open R multimédia rendszerben olyan Google szolgáltatások is elérhetők, mint például a Google hangasszisztens, vagy a Google Play áruház, amely legalább száz applikációt kínál jelen pillanatban. A jármű napi használatát pedig a My Renault App teszi kényelmesebbé, hiszen ez a gépjárművezető számára kijelez olyan fontos adatokat, mint az aktuális akkumulátor töltöttségi szint, de a jármű előkondícionálása is megoldható vele.

“Azt gondolom, hogy ez a Trafic sokkal több értéket képvisel, mint az elődje. Az egyik ilyen, hogy akár távoli frissítések is elvégezhetők rajta a furgon teljes élettartama alatt. Jelenleg a megelőző karbantartáson is dolgozunk, mert az a sok adat, ami keletkezik manapság egy gépjárműben, az tökéletesen felhasználható a jövendőbeli karbantartások ütemezésére. Hiszek benne, hogy ezek olyan előnyök, amelyek megnövelik az értékét“- tette hozzá Jan Patcek.

A Vezess kérdésre, amely a teljes, vagy részleges önvezetést firtatta Jan Patcek azt nyilatkozta, hogy a modell már most is rendelkezik számos vezetőtámogató rendszerrel, mint az automatikus vészfékezés, a sávtartó asszisztens, a holttérfigyelő, az adaptív tempomat, a fáradtságfigyelő, vagy a parkolási asszisztens. A kishaszonjármű üzletág első számú vezetője szerint azonban csak idő kérdése, mikor lesz önvezető a modell.

Összegzés

A – teljes nevén – Renault Trafic Van E-Tech Electric-et Franciaországban, a Renault Csoport sandouville-i gyárában fogják gyártani, a már meglévő dízelmotoros Trafic mellett. Itt végzik el a vásárlók által leggyakrabban kért átalakításokat is, amelyek egy részét a Renault leányvállalata, a könnyű haszonjárművek testre szabására és átalakítására szakosodott Qstomize fogja kezelni, a fő gyárhoz közeli épületben. Az új Trafic E-Tech fülke-alvázas, platós, billenőteknővel ellátott, vagy zárt áruszállítós változatban is készülhet. Magyarországi ára egyelőre nincs.

Egyelőre nem nyílt még lehetőségünk kipróbálni a Trafic E-Tech áruszállítót, de bízunk benne már nem kell sokáig várni és elárulhatjuk milyen menet közben az új Renault elektromos áruszállító.