Röviden – Farizon SuperVan L1H1 Mi ez? Könnyű haszonjármű elektromos hajtással, a Geely-csoporthoz tartozó Farizontól, 2024 óta. Mit tud? Egy feltöltéssel 376 km-es hatótávot ígér, de városban elvileg ennél többre is képes. A 2035 kg önsúlyú járművel 1465 kg-nyi árut lehet szállítani. Emellett 750 kg fékezetlen és 2000 kg fékezett utánfutó vontatható vele. Mibe kerül? A L1H1-es, 82,88 kWh akkumulátorral szerelt Farizon SuperVan nettó listaára 18 855 900 Ft +ÁFA. Állami támogatással lejjebb faragható 2026 februárjáig. Kinek jó? Mindenkinek, aki károsanyag-kibocsátás nélkül, csendesen, halkan szeretné végezni a munkáját. A SuperVan-be akár három fő is utazhat egyszerre. Jobb oldalon nincs B-oszlop, így akár szervizkocsiként is ideális lehet.

A Farizon autógyártó idén kora tavasszal mutatkozott be hivatalosan Magyarországon, a SuperVan és a V6E áruszállító furgonok társaságában. A statikus bemutatót követően először a kisebbik modellt próbáltuk ki (a V6E-t), majd sor került a SuperVan hazai próbájára.

Miért tűnik kissé ismeretlennek ez a márka? A válasz egyszerű: még nagyon fiatal. A Farizont a Geely-csoport 2016-ban alapította, kifejezetten a kishaszonjárműves portfóliójára. A modell tavaly nagyobb ismeretségre tett szert, amikor kiderült, hogy az Euro NCAP tesztjén megszerezte a platina minősítést. Nos, ki ne akarna egy biztonságos furgonban dolgozni?

Külső

A SuperVan elnevezés kissé csalóka, mert a ’70-es évek óta már a Fordnak is voltak úgynevezett SuperVan-jei, amelyek a Transit versenyautós változataiként értelmezhetők. Az első ilyenben például egy 400 lóerős V8-as motor dolgozott és akár 240 km/órás sebességgel is tudott hasítani, a legújabb viszont már elektromos és rekordot futott a Nürburgringen.

A Farizon SuperVan-jének azonban semmi köze nincs azokhoz a Fordokhoz.Igaz más hoz sem, ezért a tervezőknek nem kellett figyelni semmilyen tradicionális elemre. Modern, korszerű formavilágot alkottak, már amennyire egy hagyományos téglatest – amilyen minden furgon – esetén megtehették. Mindenesetre küllemere a Farizon SV megállja a helyét az áruszállítók világában.

17 fotó

Mivel már a fejlesztési fázis legelején tudható volt, hogy kizárólag elektromos változatban szeretnék piacra dobni, ezért hangsúlyosan lágy éleket, lekerekítéseket alkalmaztak, hogy minél jobban csökkentsék a furgon légellenállását. A modell feltűnő, karakteres ismertetőjegye, hogy az elülső fényszórók magasan, a szélvédő alatt kaptak helyet és lámpákat egy fekete sáv kapcsolja össze optikailag, amely egészen oldalra, a visszapillantókig nyúlik. A hátsó lámpáknál is ezt a dizájnt alkalmazták, az ott elhelyezett lámpatesteket is összeköti egy fekete sáv. Mindez jól azonosíthatóvá teszi a modellt.

4990 mm, 5490 mm, illetve 5995 mm hosszú változatokban gördül le a gyártósorról a Farizon SV. A legvagányabb megjelenéssel az alacsony tetős, 1980 mm-es változat büszkélkedhet, de a nagyobb raktérfogat érdekében 2180 mm-es, vagy 2500 mm-es karosszéria magassággal is rendelkezhet. A szélesség viszont mindegyik változatnál adott (1795 mm). Nem úgy a tengelytáv, amelyre szintén befolyással van, hogy milyen hosszú változatot kíván magának valaki. A legrövidebb 3100 mm, a leghosszabb pedig 1960 mm-es tengelytávval büszkélkedhet.

A Vezessnél a legkisebb változat járt, amely 4990 mm hosszú és 1980 mm magas. Még éppen hogy elfér a mélygarázsban, vagy egy bevásárlóközpont parkolóházában. Ennek a legkisebb a fordulókör sugara, csak 6,1 méter, míg a legnagyobb változaté 7,35 m.

Belső

A SuperVan utasfülkéje a dizájnhoz hasonlóan üdítő. Modernnek nevezhető abban az értelemben, hogy kevés a fizikai kapcsoló – amit csak lehetett, azt a műszerfal középén található infotainment- és multimédiarendszerbe integráltak. Ezen a kijelzőn állíthatjuk a légkoncionálón a levegőbefújás intenzitását és irányát. A műszeregység is digitális, a sebesség mellett a rendelkezésre álló hatótáv, valamint az aktuális vezetési mód tekinthető meg rajta.

A SuperVan vezetői környezete sokkal inkább emlékeztet valamilyen szórakoztató műszaki berendezésre, például egy házimozira, mintsem egy áruszállító műszerfalára. Ez az érzés a dizájnból, valamint az alkalmazott, kifejezetten a szórakoztatóelektronikai berendezésekből származó gombok, kapcsolók, burkolatok, betétek miatt keletkezhet az emberben. Utasteret úgy tervezték, hogy három fő kényelmesen elférjen.

A vezető mellett két teljes értékű ülőhelyet kínáló üléspad áll rendelkezésre. A vezetőülés a széles oldal- és combtámaszok révén kellő tartást biztosít. Az ülőalkalmatosságok műbőr borítást kaptak, amelyek télen hidegnek bizonyulhatnak, de legalább ellenállóbbak a rácsöppenő folyadékokkal, üdítőkkel szemben.

Amiben elég jó a SuperVan, az a lábtér. Nemcsak a négy irányban állítható, fűthető-hűthető sofőrülésben, hanem középen is el tudok helyezkedni a magam 187 centiméteres alkatával.

A jobb szélső ülés ugyancsak élhető teret biztosít egy hosszabb utazás idejére. A fejtér is kellemes, pedig ahogy utaltunk rá, az alacsonytetős változatot kaptuk meg. De a SuperVan-ben is igaz a mondás, hogy semmi sincs ingyen. Amennyiben valaki középen foglal helyet, akkor ugrik a pohártartó. A kínaiak ezt ugyanis egy kihúzható fiókkal oldották meg. Persze az is igaz, hogy ilyenkor legalább van, aki fogja a kávét menet közben, nemdebár? Lentebb akad még egy kihajtható fakk is, ahová egy-két A4-es füzet befér, vagy valami hasonló.

Az állandó, fix tárolóhelyekről nem kell lemondani. Ilyen például a palacktartóval ellátott ajtózseb, vagy a jobb oldali üléssel szemben kihajtható kesztyűtartó. A jármű töltőkábelének viszont nincs tárolóhelye, az a tesztautóban stabilan végig a raktérben maradt. Pozitívum még, hogy az A-oszlopokon erős és masszív kapaszkodók vannak és a kabát akasztója is előnyös dolog, amit a raktérelválasztó falra szereltek.

A kormány fogása kifejezetten kellemes, nem túl puha, de nem is töri fel a kezet a műszak alatt. Olyan, mint a személyautóké. Remek tulajdonsága még a SuperVannek, hogy gondoltak a telefonok töltésére is, mivel a középső üléssel szemben két darab USB-C töltőpontot építettek be, ráadásul jól látható helyre.

A raktér 6,95 köbméteres, ami egész jó érték ebben a kategóriában. Mivel a raktérelválasztó fal fix, ezért 2690 mm hosszú és 1795 mm széles rakfelület áll rendelkezésre. Érdekesség, hogy jobb oldalon hiányzik a B-oszlop. Ezt a megoldást először a piacon a Renault Kangoo áruszállító esetén láthattuk, ott OpenSeazame, vagyis “Szezám tárulj” elnevezéssel emlegetik. Gyakorlati előnye, hogy így talán valamivel kényelmesebben lehet oldalról berakni egy raklapot.

A raktér jó minőségű, csúszásmentes burkolatot kapott, amelyen minimum hat darab rögzítő pont található.

Technika

A Geely saját fejlesztésű padlólemezére épül a Farizon SV amely rugalmasan alkalmazható a különböző karosszériaváltozatokhoz. Ennek része egy ultra-vékony, 145 mm-es akkumulátorcsomag, amely nem vesz el helyet a raktérből. A SuperVan alapvetően 400 voltos, LFP-kémiájú akkumulátor-csomagokkal készülhet. A 49 kWh kapacitású a VREMT gyártmánya, a 67 kWh és 82,88 kWh kapacitású pedig a CATL-től érkezik. A legkisebb SuperVan így 284, 402, vagy 479 km-es hatótávval rendelkezhet városban, WLTP mérés szerint. A kombinált hatótáv ennél kisebb – 215,303 vagy 376 km – lehet.

A folyadék hűtéses energiatároló berendezés 6,6, illetve 11 kW-os AC-töltővel tölthető. Ez a folyamat körülbelül 6-10 órát vehet igénybe, tehát inkább műszak utáni töltési megoldás lehet. Gyorstöltéssel viszont hamarabb hadra fogható a jármű, hiszen 130-160 kW teljesítményű DC-töltővel alig 30-36 percet vesz igénybe ez a folyamat, vagyis akár egy ebédszünet alatt le lehet tudni ezt a kötelességet. Valamennyi Farizon SuperVan fronthajtásos: mozgatásáról kiviteltől függetlenül egy állandó mágneses szinkron motor felel. A 231 lóerős (170 kW) és 336 Nm nyomatékot kínáló villanymotorhoz egy fokozatú váltó csatlakozik.

Bár nálunk még nem forgalmazzák, a SuperVan Kínában személyszállító, illetve lakóautó kivitelben is készül. Mindez komfortosabb lengéscsillapítást követel meg, éppen ezért elől kettős keresztlengőkaros, független felfüggesztést építettek be. Simább utazást biztosít, ez különösen a rossz minőségű utakon jön jól. A SuperVannak tehát a 4-es út még felújítatlan szakaszai sem kottyannak meg. Hátul viszont csak laprugók állnak rendelkezésre, emiatt kátyús utakon néha pattog a hátulja üresen.

Az, hogy a modell platina minősítést szerzett a törésteszten, többek között olyan vezetésbiztonsági rendszereknek is köszönhető, mint a holttérfigyelő, az ütközésre figyelmeztető asszisztens, a táblafelismerő, a parkolóradar, a tolatókamera, a keresztirányú forgalomfigyelő, a hegymenet szabályzó, az adaptív sebességtartó automatika, a sebességtúllépésre való figyelmeztetés, valamint sávtartó asszisztens.

Vezetés

A Farizon SuperVan azok közé az elektromos furgonok közé tartozik, amelynél a fokozatválasztó a kormányoszlophoz csatlakozik. A vezetési mód választó viszont a kormánykeréktől jobbra, a műszerfalra került. A furgon háromféle – Eco, Normál és Sport – üzemmódban használható. Sport fokozatban rendkívül dinamikusan gyorsul, az Eco üzemmód pedig, ahogyan a nevéből is következik, inkább az energiatakarékos működésre helyezi a hangsúlyt. Ha ezt választjuk, akkor ne csodálkozzunk, ha kissé komótosabbá válik a modell. Városi vezetéshez viszont a Normál üzemmód passzol leginkább, mert ennél gyorsan felvehetjük a forgalom ritmusát.

Elsőre talán kissé zavaró lehet a sok pittyegő hang, amit kiad magából menet közben, egy idő után azonban meg lehet szokni. Nemcsak a sebességtúllépésénél, hanem a sáv elhagyásakor is azonnal jelez a rendszer. A legkaotikusabbnak az éberségfigyelő nevezhető, amely még akkor is dobja a figyelmeztetéseket, amikor teljesen kipihenve ül az ember a volán mögé. Az infotainment rendszerben természetesen van rá mód, hogy az ember változtasson egyes vezetéstámogató asszisztensek viselkedésén. Ennek köszönhetően néhány idegesítő hangtól megszabadulhatunk.

Ezt leszámítva könnyű a kezelhetősége, legalább annyira egyszerű vele boldogulni, mint egy automataváltós dízel furgonnal.

A biztonságérzetet növeli a megbízhatóan működő sávtartó, amely záróvonalnál automatikusan visszakormányozza a járművet a sávba. Emellett az is fontos jellemzője a SuperVannek, hogy ha a gépjárművezető nem köti be magát, akkor el sem lehet indulni vele.

A táblafelismerő viszont nem mindig működik megbízhatóan, a teszt alatt olykor-olykor a “szerviz utak” 30-as tábláit is beolvasta. Tolatni kifejezetten könnyű vele, mert a tolatókamera meglehetősen nagy látógszöggel rendelkezik. A madártávlati nézet is sokat hozzátesz a vezetéshez, hiszen olyan védtelen közlekedők is láthatóvá válnak a holttérben, mint például a kerékpárosok, vagy gyalogosok.

A SuperVan kormányzása közvetlen, ennek köszönhetően menet közben szinte érezni, hogyan állnak a kerekek. Így könnyebb a furgont az íven tartani. Mivel kevesebb kormányfordításra van szükség az irányváltáshoz, ezért a modell vezetése dinamikus élményt kelt. Ez a karakter jól passzol a hétköznapinak cseppet sem mondható dizájnhoz és izgalmasabbá teheti a fuvarfeladatok teljesítését a hétköznapokban.

Költségek

Az egyhetes teszt alatt a legkedvezőbb energiafelhasználási érték 16,6 kWh/100 km körül alakult a fedélzeti komputer szerint. Ez eléggé kedvező értéknek számít az elektromos furgonok világában. A 82,88 kWh kapacitású akkumulátor-csomag esetén feltöltése 18 648 forintba kerül a Mobiliti 225 ft/kWh töltési díjjal számolva. Ezért cserébe 376 km kombinált hatótávot kaphatunk. Ekkora távra egy dízel furgon megtankolása 19 500 forintba kerülhet a jelenlegi üzemanyagárak mellett, de a VIP Mobiliti díjcsomaggal számolva jelentősebb lehet a különbség. Ebben az esetben ugyanis 16 500 forintra jön ki az akkumulátor feltöltése 169 ft/kwh-os áron.

Persze nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a dízelmotorral akár öt millióval is olcsóbb lehet egy furgon. Vagyis költség oldalról mindenképpen az otthoni/telephelyi töltéssel 75 Ft/kWh áron versenyképes egy elektromos furgon.

Egy elektromos furgonnal a zöld rendszám miatt még sok helyen díjmentesen lehet parkolni. Emellett nem kell rá gépjárműadót, valamint regisztrációs adót fizetni. Beszerzésük pedig az állami támogatás révén akár kedvezőbb költségszinten valósulhat meg. A 2026-ig meghosszabbított támogatási program alapján 2,8-4 millió forint igényelhető egy-egy akkumulátor-technológiás kis-haszongépármű megvásárlására.

A L1H1-es, 82,88 kWh akkumulátorral szerelt Farizon SuperVan nettó listaára 18 855 900 Ft +ÁFA. Vagyis a Kínai gyártó nem kíván árversenyet hirdetni az európai konkurensekkel szemben, a nagyobb akkumulátort és motorteljesítményt beárazták.

A modell alapfelszereltsége meglehetősen gazdag, hiszen cserébe számos korszerű vezetéstámogató rendszert kapunk. Bár a fehér színért nem kell fizetni, ha valaki kék, fekete, vagy arany színben kéri, akkor nettó 248 ezer forintot kell még letennie az asztalra. Az oldalsó tolóajtó sztenderd, a kétoldali már opcionális. A hátsó ajtók alapból 180 fokban nyithatók, de opcionálisan 270 fokban nyitható változatok is kérhetők.

A Farizon SuperVan L1H1 és vetélytársai – Listaár, forint Farizon SuperVan L1H1 (82,88 kWh, 231 LE) 18 855 900 Opel Vivaro-e (75 kWh, 136LE) 18 250 000 Ford E-Transit Custom (65 kWh, 136 LE) 17 965 000 Mercedes-Benz eVito (60 kWh, 116LE) 19 065 100

Értékelés

A Farizon SuperVan hozza azokat technikai megoldásokat, amelyek nélkül manapság nem lehet elképzelni egy közepes méretű áruszállítót. Emellett a teherbírása, valamint a vontatási kapacitása is meglepően jó. Az Euro NCAP eredmény kiváló ajánlólevél lehet a biztonság szempontjából, de a gépjárművezetőnek szóló figyelmeztetések eléggé belezavarnak a vezetési élménybe. Mindent összevetve a modell versenyképes alternatívát jelent az ismert márkákkal szemben, de egyelőre a hosszútávú használatra vonatkozó tapasztalatok hiányoznak.

Mellette – Ellene Nagy lábtér

Modern, digitális műszerfal

Precíz, pontos kormányzás

Jó összeszerelési minőség

Kedvező energiafelhasználás Túl sok a hangos figyelmeztetés

Kevés a fix pohártartó

Nincs tárolóhelye a töltőkábelnek