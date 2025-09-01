Röviden – Farizon V6E Mi ez? Közepes méretű, elektromos hajtású, 2,7 tonnás zárt áruszállító, a kínai Farizontól Mit tud? Emissziómentesen városban egy feltöltéssel 195 kilométert lehet vele megtenni. Raktere 6 köbméteres és legfeljebb 1 tonnányi áru szállítható vele. Mibe kerül? A V6E típusú furgon áfa nélkül 13 millió forintért érhető el idehaza listaáron, Kinek jó? Elsősorban azoknak, akik városi, belvárosi használatra keresnek egy jól pakolható, elektromos furgont a napi fuvarfeladataik ellátásához.

Vajon mennyi az a minimum, ami még elég? Talán ezt a kérdést tehették fel a Farizon (ejtsd: „farájzon”) mérnökei akkor, amikor megalkották a V6E-t, amely kissé olyan hatást kelt, mint egy moped furgon. Aki szereti a minimalizmust, annak nem lesz gondja ezzel a típussal, de azért erre már nem igaz, hogy a „kevesebb, néha több”. Ez tényleg annyi, amennyi.

Pedig a márka tulajdonosánál, a Geely-csoportnál azért ismerik a prémium minőséget, elég, ha csak a Volvo-ra, vagy a Lotusra gondolunk, amely szintén a konszernhez tartozik. A jelek szerint nem is rossz a stratégiájuk, ugyanis dinamikusan fejlődnek: 2010-ben még 400 ezer, 2024-ben viszont már több mint 3,4 millió járművet gyártott a konszern. Ebből 300 ezer darab volt a Farizon márkájú furgon. A márka további, globális terjeszkedése azonban minden bizonnyal hatással lesz erre az eredményre.

Külső

A V6E szokatlan formájával és rendkívül keskeny, LED-fényszóróival hívja fel magára a figyelmet. A zárt áruszállító 4,8 méter hosszú és 1,98 méter magas. Mindössze 1,73 méter széles, holott ebben – a közepes méretű könnyű teherbírású áruszállítók – szegmensében tükrök nélkül általában legalább két méter szélesek a rendelkezésre álló modellek. Sőt, kínai versenytársa, a Maxus eDeliver 3 is terebélyesebb, legalább 1,78 méter széles. Mindez determinálja, hogy mindössze kétüléses verzióban készülhet, ami pedig kissé korlátozza a felhasználási lehetőségeket, emellett a manapság népszerű mobil iroda funkcióknak is nehezen tud megfelelni.

Sallangmentes, funkcionális dizájnja révén viszont könnyedén azonosítható a Farizon V6E. Emellett egyszerűen megkülönböztethető európai versenytársaitól. Szülőhazájában, Kínában persze más a helyzet, mert ott egy egyszerű „budget” terméknek számít.

Nem csak a karcsú karosszéria, hanem a relatíve magas padlómagasság miatt is furcsa elsőre a V6E. Beszálláskor magasra kell emelni a lábat, jól láthatóan a tervezőknek szempont volt az akkumulátor védelme, amelyet az ülések alá építette be. Egyébként az akksira hat év, vagy 300 ezer kilométer garanciát kínálnak a forgalmazó magyar nyelvű honlapja szerint.

Karosszériáját semmilyen oldalsó műanyag-burkolat nem védi a rányitásoktól, vagy az esetleges karcolásoktól. Még a karosszéria alja is csupasz. Ez a tény annyira zavart, hogy utánanéztem, Kínában tényleg ez lenne az etalon? Nos, a Chinabuses.org oldal szerint a Zhongtong T6-os furgon is éppen ilyen. Kis kerekek, koporsószerű forma és nulla karosszériavédelem. Szintén ikertesója lehetne a Farizon V6E-nek a King Long Longyao is. Ott tehát ez a fajta furgon külön kategóriát képvisel, mintha kötelező lenne ilyeneket gyártani.

Belső

A V6E vezetőülésébe beülni kissé küzdelmes 187 cm magas ember számára, ez után csak akkor tud helyet foglalni, ha teljesen hátra húzza az ülést, a kormányoszlopot pedig a legfelső állásba állítja. Csak így tudja betenni a lábait a pedálokhoz. Az első, ami szemet szúrhat a V6E vezetőülésében az az, hogy magasan van a vezetői pozíció. A motorháztető belülről nézve még keskenyebbnek hat. Az nem meglepetés, hogy jó rálátás nyílik az útra, oldalra viszont kissé korlátolt a kilátás, éppen ezért jobb kezes utcáknál érdemes mélyen előre hajolni a biztonságos kihajtás érdekében.

Két képernyő határozza meg az információátadást a modellben. Egy kisebb a vezető előtt a műszereknek és 10,1 col átmérőjű a műszerfal közepén, az infotainment rendszer kezeléséhez. Android vagy iOS operációs rendszer használó telefonok is csatlakoztathatók a Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően. Megtalálható még egy kisebb kapcsolósor a kormánykeréktől balra, de ott a rekuperáció erősségének beállításán, valamint az Eco üzemmód választó kapcsolón kívül tulajdonképpen nincs olyan gomb, amire nyáron szükség lenne. Oda került ugyanis még az ülésfűtés kapcsolója is.

A jármű rendkívül egyszerűen kezelhető: a két ülés közötti konzolon lévő tekerőgombot csak a kívánt állásba kell fordítani (D, N, R) és már el is lehet vele indulni. A kézifék feloldását persze nem szabad elfelejteni, ami valamiért még mindig mechanikus.

Bár alapvetően nagyon szűkös a lábtér ebben a kis furgonban, a kormányoszlop mellett kialakítottak egy kisebb mélyedést, ahol kinyújtható a megfáradt láb . Az embernek olyan érzése lehet, mintha már a nem létező motortérbe tenné be a lábát. A kormány fogása kellemes, ahogy az ülések kárpitjai is jó hatásúak.

Sajnos tárolórekeszből nincs sok ebben a Farizon V6E-ben. Az ülések közötti konzolban található egy mélyebb palacktartó, valamint az utasülés előtt egy nyitott kis fakk áll rendelkezésre. A műszerfal tetejére nem lehet pakolni. Utolsó mentsvárként még az ajtózsebek említhetők. A töltőkábel tulajdonképpen el sem fér az utastérben.

Mivel a kis furgon 195/70R15 méretű abroncsokon gurul, és mivel az akkumulátorait a raktér padlójába építették be, így 540 mm magasságba kell emelni a lábunkat, amikor belépünk a raktérbe. Jó hír , hogy a hátsó ajtók 180, vagy 270 fokban is nyithatók. Ezen túlmenően a jobb oldali tolóajtón keresztül lehet hozzáférni a rakományhoz. Extra balos tolóajtó nem választható hozzá.

A térelválasztó fal mögött 2,8 méter hosszú, 1,6 méter széles és 1,32 méter magas raktér található. Ennek térfogata papíron eléri a kategóriában elvárható értéket (5,7 köbméter). A raktér kivitelezése egyébként igényes, a szállítmány elmozdulását az alumínium csúszásmentesített padló révén, valamint az oldalfalban található rögzítőszemek kihasználásával könnyen lehet megakadályozni. A modell 1000 kilogrammnyi árut képes elszállítani, ami jónak számít ebben a kategóriában.

Technika

A 2,7 tonnás össztömegű Farizon V6E hajtásáról 50 kW-os (68 lóerős) állandó teljesítményű villanymotor gondoskodik, amely a kínai CATL (Contemporary Amperex Technology Co.) , 42 kWh kapacitású, lítium-vas-foszfát (LFP) kémiájú akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. Az energiatároló egység az első üléssor alatt, míg a nagyfeszültségű fősegédhajtás-vezérlőegység, valamint a hajtómotor a két hátsó kerék között található a padló alatt.

A kis V6E hátsókerék-hajtású és akár 28 százalékos emelkedőkkel is elboldogul. Egy feltöltéssel – a gyártó közlése alapján – 265 kilométert lehet vele megtenni városban, WLTP szabvány szerint. Városon kívül kicsit gyorsabban merül, ebben az esetben 195 kilométerrel lehet számolni egy feltöltéssel. Az autópályán maximum 105 km/órás sebességgel lehet vele repeszteni, ennél többre nem képes.

Töltése 20 százalékról 80 százalékosra akár 50 perc alatt is elvégezhető DC-töltővel. Persze csak akkor, ha az ember megtalálja a töltőnyílást. Azt ugyanis az utasajtó alatt szerelték be és csak egy kis kulcslyuk utal a jelenlétére. Ha kinyitjuk a slusszkulccsal ezt a kis nyílást, akkor tűnik fel a csatlakozó, ahová a töltőkábelt kell dugni.

A biztonság érdekében két légzsákkal (sofőr- és utasoldali), tolatóradarral és tolatókamerával, elektronikus menetstabilizálóval, elektronikus fékerőelosztóval (EBD), kipörgésgátlóval (TCS), hidraulikus fékrásegítéssel (HBB), távolsági fényszóró asszisztenssel (HBA), valamint lejtmenet-vezérléssel (HDC) is ellátták.

Elől McPherson rugóstagra, hátul pedig merev tengelyre és ötlapos laprugókra épül a futóműve. Ez a párosítás gyakori a kishaszonjárműveknél, hiszen egyensúlyt teremt a komfort, valamint a funkcionalitás között. Elől tárcsaféket, hátul pedig dobfék lassítja az autót.

Vezetés

Ideális lehet a Farizon V6E belvárosi utcákon, méreteinek köszönhetően könnyedén elfér a parkoló autók által szűkre szabott utakon. Jól kezelhető a szűk utcákban, parkolóradarjának köszönhetően pedig az alacsonyan lévő akadályok is észlelhetők. Fordulékony és agilis furgon, nyomatékos villanymotorjának köszönhetően könnyedén fel lehet venni a forgalom ritmusát. Városi közlekedésben érdemes kihasználni a rekuperációban rejlő előnyöket, mivel a legerősebb fokozatban akár egypedálosan is vezethető, azaz a fékhez nem kell nyúlnunk.

Nagy előnye a V6E-nek, hogy szinte minden olyan helyen elfér, amit alapvetően személyautóknak alakítottak ki, legyen szó parkolóhelyekről, vagy a töltőállomásokról. Ez a kompakt forma ideális városi áruterítővé varázsolja, de a padkára, vagy járdára való felállásnál azért vigyázni kell vele a kis kerekek miatt. Bár könnyedén lehet vele manőverezni, egy teljes nap után azonban örömmel száll ki belőle az ember. És kicsit a karjában is érezheti a sofőr, hogy műszak alatt a szűk belvárosi utakat rótta.

A parkolás szinte gyerekjáték vele, a középső kijelzőn megjelenő színes tolatókamera képe sokat segít a tolatásnál. Fokozott óvatosságra leginkább az előre fele történő beállásra van szükség, mert a magas motorháztető miatt tényleg csak a parkoló radarra támaszkodhatunk. A visszapillantó tükrök sok holtteret tüntetnek el, de azért nem túlságosan nagyok. Sávváltásnál, előzéskor, vagy parkolásnál alapos figyelmet igényelnek. Nem árt precízen és pontosan beállítani őket elindulásnál.

Jó utakon megfelelő menetkényelmet kínál, a rosszabb minőségű utakat nem kedveli: kátyús utakon enyhe zörgés és dübörgés hallható a raktér felől, futóműve kissé pattogós. A hátsókerék hajtás viszont kiváló stabilitást ad terhelt állapotban, ami különösen elinduláskor, vagy emelkedőn való felkapaszkodáskor jön jól. Félautomata klímája hatékony, kell is mert esős időben gyorsan be tud párásodni a szélvédője.

Költségek

Teszthetünk alatt a Farizon V6E átlagfogyasztása 15.85 kWh/100 km volt. Ezt azt jelenti, hogy a Mobiliti 225 ft/kWh-os átlag AC-töltési árral számolva 100 kilométer megtétele 3566 forintba kerül ezzel a furgonnal. Ehhez képest egy hasonló méretű dízel furgon (8 l/100 km-es átlagfogyasztással és 600 ft/l-es gázolaj árral) megtankolása 4800 forintba fáj 100 kilométeren. Vagyis a Farizon V6E-vel 25 százalékkal olcsóbban tankolhatunk, de ezek természetesen az „utcai” árak. Otthon töltve 70 FT/kWh-s áron, máris csak 1100 foritntról beszélünk, ami kevesebb, mint két liter üzemanyag ára.

Éves, 30 ezres futásteljesítménnyel és az említett árakkal számolva pedig legalább 370 ezer forintot lehet spórolni az elektromos furgonnal az üzemanyag-költségeken a dízelhez képest, de az otthoni töltéssel már 1 millió forint feletti a különbség. Így aztán már 380V-os kiépítés és ahhoz való töltő vásárlása is megtérülhet hamar

A V6E furgon áfa nélkül 13 millió forintért érhető el idehaza listaáron, de a forgalmazó jelenleg 8,1 millió + ÁFA kedvezményes összegért kínálja. Hazánkba az elérhető legmagasabb felszereltségben érkezik, éppen ezért ennél tovább már nem extrázható.

A Farizon V6E és vetélytársai – Listaár, forint (nettó) Farizon V6E (68 LE, 42 kWh) 13 000 000 + Áfa Maxus eDelivery 3 (160LE, 60 kWh) 13 550 000 + Áfa Opel Vivaro e (136 LE, 50 kWh) 15 950 000 + Áfa Mercedes-Benz (116LE, 60 kWh) 19 065 190 + Áfa

Értékelés

A Farizon V6E ideális lehet utolsó kilométeres csomagszállításra, vagy ételkiszállításra. Hosszú távú, vidéki utazásokra azonban nem való. Az ára miatt azonban vélhetően vonzó lesz azok körében, akik városi áruszállításra szánt kis teherbírású furgont keresnek. Tipikus futárautó, bár azért egy műszak után enyhe bezártságérzete lehet az embernek . Egyedi megjelenése miatt kilóg az európai furgonok sorából, ezért azok számára is ideális lehet, akik extravagáns, szokatlan kinézetű zárt áruszállítóval szeretnék reprezentálni vállalkozásukat.

A Farizon V6E a minimalizmusra épít, de akad néhány olyan extra benne, ami mégis szerethetővé teszi. Ezek közé tartozik az ülésfűtés, a gyors párátlanítás funkció, a kormányfűtés, valamint az Eco-üzemmód. Az is fontos pozitívum, hogy bár szűkös a kabin, a mérnökök mégis találtak egy kis plusz helyet arra, hogy a gépjárművezető ki tudja nyújtani a bal lábát benne. Aki vezetett régen Kispolszkit az tudja, hogy mindez fontos érték és jó, ha van hova tenni a lábat a hosszabb utakon is.

Mellette – Ellene Agilis, fürge furgon

1 tonnás terhelhetőség

Stabil elindulás a hátsókerék-hajtás miatt

Egyszerű kezelhetőség

Alacsony fogyasztás

Igényes raktér Kissé szűkös kabin

Korlátozott lábtér az utas számára

Kissé pattogós futómű

Gyorsan párásodó szélvédő

Szűkös válltér