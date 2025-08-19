Félelmetesen gyors kört futott a Nürburgringen a Ford SuperVan 4.2. 6 perc 48, 393 másodperces idejével mostantól ez a világ leggyorsabb furgonja – ami akkor is nagy jelentőséggel bír, ha a SuperVan 4.2 csak látszatra furgon, valójában egy elektromos összkerékhajtású, 2000 lóerőt meghaladó csúcsteljesítményű versenyautó.
A 2022-ben bemutatott SuperVan4 (azaz a Ford versenycélokra átépített furgonjai közül a negyedik), valamint annak egy évvel később átépített, és ezért SuperVan 4.2 névre átkeresztelt változata számtalan futamon bizonyult a leggyorsabbnak, ám a hegyi felfutóknak és rövid távú sprinteknek nem sok közük van a valósághoz.
Annál inkább a Nürburgringen megtett köröknek: a világ egyik legismertebb közúti versenypályája összetett vonalvezetésével általánosan elismert mércéje a sportos autók menetdinamikai képességeinek.
Három villanymotorjával, 600 kW-os fékenergia-visszatáplálásával, agresszív aerodinamikai csomagjával és zéró rakterével a SuperVan 4.2 természetesen nem igazi áruszállító, csak formájában mímeli a furgonságot. Ezzel együtt lenyűgöző, hogy ez a nagy dög be tudott férni a világ tíz leggyorsabb autója közé: ha a pálya teljes, 20 832 méteres hosszára mért köridőket nézzük, a 6 perc 48,393 másodperc minden idők nyolcadik legjobb ideje:
|Idő
|Autó
|Teljesítmény / tömeg
|Pilóta
|Dátum
|1.
|5:19,546
|Porsche 919 Hybrid EVO
|720 + 440 LE / 849 kg
|Timo Bernhard
|2018.06.29.
|2.
|6:05,336
|Volkswagen ID.R
|680 LE / < 1134 kg
|Romain Dumas
|2019.06.03.
|3.
|6:22,091
|Xiaomi SU7 Ultra Prototype
|1548 LE / 1900 kg
|David Pittard
|2025.04.01.
|4.
|6:24,047
|Lotus Evija X
|2011 LE / –
|Dirk Müller
|2023.10.13.
|5.
|6:45,90
|NIO EP9
|1360 LE / 1735 kg
|Peter Dumbreck
|2017.05.12.
|6.
|6:46,874
|Xiaomi SU7 Ultra Prototype
|1548 LE / 1900 kg
|David Pittard
|2024.10.28.
|7.
|6:47,50
|Pagani Zonda R
|750 LE / 1070 kg
|Marc Basseng
|2010.06.29.
|8.
|6:48,393
|Ford Transit Supervan 4.2
|2027 LE / –
|Romain Dumas
|2025.08.18.
|9.
|6:58,16
|Ferrari 599XX
|730 LE / 1345 kg
|Raffaele de Simone
|2010.04.21.
|10.
|7:05,12
|NIO EP9
|1360 LE / 1735 kg
|Peter Dumbreck
|2016.10.14.
Érdemes megnézni, hogy száguld a furgon:
A Ford kisbusza tehát gyorsabb, mint a Ferrari 599XX, és egy szempillantással lassabb csak, mint a Pagani Zonda R. Ha pedig a sorozatgyártású autókat nézzük, gyorsabb mindegyiknél, kivéve a Mercedes-AMG One hipersportkocsit, a Manthey Performance csomagos Porsche 911 GT2 RS-t, valamint a Mercedes-AMG GT Black Series-t.