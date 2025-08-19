Félelmetesen gyors kört futott a Nürburgringen a Ford SuperVan 4.2. 6 perc 48, 393 másodperces idejével mostantól ez a világ leggyorsabb furgonja – ami akkor is nagy jelentőséggel bír, ha a SuperVan 4.2 csak látszatra furgon, valójában egy elektromos összkerékhajtású, 2000 lóerőt meghaladó csúcsteljesítményű versenyautó.

A 2022-ben bemutatott SuperVan4 (azaz a Ford versenycélokra átépített furgonjai közül a negyedik), valamint annak egy évvel később átépített, és ezért SuperVan 4.2 névre átkeresztelt változata számtalan futamon bizonyult a leggyorsabbnak, ám a hegyi felfutóknak és rövid távú sprinteknek nem sok közük van a valósághoz.

12 fotó

Annál inkább a Nürburgringen megtett köröknek: a világ egyik legismertebb közúti versenypályája összetett vonalvezetésével általánosan elismert mércéje a sportos autók menetdinamikai képességeinek.

Három villanymotorjával, 600 kW-os fékenergia-visszatáplálásával, agresszív aerodinamikai csomagjával és zéró rakterével a SuperVan 4.2 természetesen nem igazi áruszállító, csak formájában mímeli a furgonságot. Ezzel együtt lenyűgöző, hogy ez a nagy dög be tudott férni a világ tíz leggyorsabb autója közé: ha a pálya teljes, 20 832 méteres hosszára mért köridőket nézzük, a 6 perc 48,393 másodperc minden idők nyolcadik legjobb ideje:

Idő Autó Teljesítmény / tömeg Pilóta Dátum 1. 5:19,546 Porsche 919 Hybrid EVO 720 + 440 LE / 849 kg Timo Bernhard 2018.06.29. 2. 6:05,336 Volkswagen ID.R 680 LE / < 1134 kg Romain Dumas 2019.06.03. 3. 6:22,091 Xiaomi SU7 Ultra Prototype 1548 LE / 1900 kg David Pittard 2025.04.01. 4. 6:24,047 Lotus Evija X 2011 LE / – Dirk Müller 2023.10.13. 5. 6:45,90 NIO EP9 1360 LE / 1735 kg Peter Dumbreck 2017.05.12. 6. 6:46,874 Xiaomi SU7 Ultra Prototype 1548 LE / 1900 kg David Pittard 2024.10.28. 7. 6:47,50 Pagani Zonda R 750 LE / 1070 kg Marc Basseng 2010.06.29. 8. 6:48,393 Ford Transit Supervan 4.2 2027 LE / – Romain Dumas 2025.08.18. 9. 6:58,16 Ferrari 599XX 730 LE / 1345 kg Raffaele de Simone 2010.04.21. 10. 7:05,12 NIO EP9 1360 LE / 1735 kg Peter Dumbreck 2016.10.14.

Érdemes megnézni, hogy száguld a furgon:

a videó a hirdetés után indul

A Ford kisbusza tehát gyorsabb, mint a Ferrari 599XX, és egy szempillantással lassabb csak, mint a Pagani Zonda R. Ha pedig a sorozatgyártású autókat nézzük, gyorsabb mindegyiknél, kivéve a Mercedes-AMG One hipersportkocsit, a Manthey Performance csomagos Porsche 911 GT2 RS-t, valamint a Mercedes-AMG GT Black Series-t.