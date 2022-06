A francia Romain Dumas háromszoros Le Mans-i és háromszoros Pikes Peak-i győzelme mellett a motorsport számtalan más ágában is a világ legjobbjai közé tartozik. Többek között az ő nevéhez fűződik a villanyautók nürburgringi körrekordja: 2019-ben egy Volkswagen ID R versenyautóval félelmetes 6 perc 05,336 másodperc alatt ment körbe a Nordschleifén.

Olyan furgont épített a Ford, ami gyorsabb a Ferrariknál Olyan furgont épített a Ford, ami gyorsabb a Ferrariknál 1 /26 Fotó megosztása: 2 /26 Fotó megosztása: 3 /26 Fotó megosztása: 4 /26 Fotó megosztása: 5 /26 Fotó megosztása: 6 /26 Fotó megosztása: 7 /26 Fotó megosztása: 8 /26 Fotó megosztása: 9 /26 Fotó megosztása: 10 /26 Fotó megosztása: 11 /26 Fotó megosztása: 12 /26 Fotó megosztása: 13 /26 Fotó megosztása: 14 /26 Fotó megosztása: 15 /26 Fotó megosztása: 16 /26 Fotó megosztása: 17 /26 Fotó megosztása: 18 /26 Fotó megosztása: 19 /26 Fotó megosztása: 20 /26 Fotó megosztása: 21 /26 Fotó megosztása: 22 /26 Fotó megosztása: 23 /26 Fotó megosztása: 24 /26 Fotó megosztása: 25 /26 Fotó megosztása: 26 /26 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Most rekord helyett egyszerű bemutatón vett részt, bár az autó, amit vezetett, a legkevésbé sem volt átlagos: a Ford haszonjármű részlege, a Ford Pro egy félelmetesen erős, villanymotoros furgonnal demonstrálta az elektromos áruszállításban rejlő lehetőségeket.

Az autó négy darab villanymotorját egy 50 kWh kapacitású, folyadékhűtésű akkumulátor táplálja, amely sztenderd töltővel 45 perc alatt tölthető fel. Az egyedi vezérlési rendszernek köszönhetően a mintegy 2000 lóerős rendszerteljesítmény gond nélkül átvihető az aszfaltra, így a Ford E-Transit Custom alapjaira épülő szörny nem egészen kettő másodperc alatt gyorsul 100 km/órára.

Nem csak a hajtáslánc speciális persze, hanem a futómű is, amelyet a fékekhez és az aerodinamikai csomaghoz hasonlóan közvetlenül a motorsportból emeltek át az autóba. A fejlesztésnek ezt a részét az elektromos versenyautók építésének osztrák specialistáival, a STARD műhellyel közösen végezte a Ford.

A Ford Pro különösen büszke járműveinek fejlett online kapcsolódási funkcióira. Ezt ezúttal is kiaknázták: a fedélzeti rendszerek valós időben tájékoztatják a vezetőt működési paramétereikről, ugyanakkor a távdiagnosztikát, sőt, a jármű működésének távoli szabályozását is lehetővé teszi a SYNC rendszer. A pilóta különböző üzemmódok között válogathat, illetve rendelkezésére áll a regeneratív fékrendszer is, pont, mint a márka szériagyártású elektromos járműveiben.

Az is igaz, hogy ezek az üzemmódok nem hétköznapiak: a közúti használatra optimalizált beállítások mellett választhatunk, hogy versenypályán, gyorsulási versenyen, driftversenyen vagy ralipályán szeretnénk-e a lehető legjobb teljesítményt nyújtani. És persze van öko-üzemmód is, ahol a hátsó motorok egyáltalán nem, az elsők pedig csökkentett teljesítménnyel dolgoznak, a regeneratív fékrendszer pedig a lehető legtöbb energiát termeli vissza. Ha pedig csak úgy odaszúrnánk egyet az autónak, elég megnyomni az E-Boost gombot… Aztán ott van a burnout üzemmód, amellyel valamelyik tengelyt állóra fékezhetjük, miközben a másikon szabadon kipörgethetjük a kerekeket, ezzel felmelegítve, illetve a szennyeződéstől megtisztítva az abroncsokat.

A szuperfurgonnal a világ összes futárszolgálata boldog lenne, de sajnos nem kerül gyártásba. A fejlesztése során szerzett tapasztalatok, illetve alkalmazott technológiák ugyanakkor nem csak a hétköznapi elektromos hajtásláncok tökéletesítéséhez járulnak hozzá, de a könnyű haszonjárművek általános fejlesztéséhez is. A raktér oldalajtajához például egy olyan elektromágneses zárszerkezetet dolgoztak ki, amely az imént említett SYNC rendszerről vezérelhető – akár a fedélzeti érintőképernyőről, akár a távolból, okostelefonról.

Alább két videón keresztül ismerheted meg a Ford Pro Electric SuperVan kulisszatitkait.