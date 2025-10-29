Komoly mérföldkövet ünnepelhetett a Mercedes-Benz Vans nem is olyan rég, hiszen májusban legördült az ötmilliomodik Sprinter a szerelőszalagról. A jubileumi járművet a Dél-Karolina államban, Charlestonban működő üzemben szerelték össze. A furgon elektromos hajtással készült és nem sokkal az ünnepség után a FedEx nemzetközi csomagszállítóhoz és logisztikai vállalathoz került.

Ahhoz, hogy a Mercedes-Benz eljusson az ötmilliós számig, három modellgenerációra és 30 évre volt szüksége, ami elég indok, hogy visszatekintsük, miközben már a kanyarban a van a következő modell, amely sok szempontból olyan lesz, mint egy okostelefon.

17 fotó

Három generáció

Az idősebb generáció tagjai emlékezhetnek még rá, hogy a Sprinter előtt is volt Mercedes áruszállító, csak éppen nem így nevezték. A TN-széria 1977-1995 között volt gyártásban és a német bűnügyi sorozatok rajongói számára még akár a fehér alapon zöld csíkkal rendelkező, Polizei feliratú változatok is bevillanhatnak. 1995-ben aztán megjelent az első Sprinter, amely olyan újdonságokat hozott a könnyű teherbírású áruszállítók piacára, mint például a blokkolásgátlóval szerelt fék, de néhány évvel később az elektronikus menetstabilizáló is megjelent a modellnél. (Ha még korábbra vissza akarunk menni, akkor igazából már 1899-ben létezett kétüléses, zárt áruszállító, amely a Benz Victoria lánchajtásos alvázára épült.)

Akárhogy is nézzük, az első generáció volt az, amely megalapozta azt a mondást, amely gyakran hangzik el szakmai körökben, miszerint a “Sprinter nemcsak egy furgon, hanem ez egy Mercedes a kishaszongépjárművek között.”

2006-ben megérkezett a második generáció, amely a Volkswagen és a Mercedes-Benz közös fejlesztéseként született. A TN-széria és a Sprinter ugyanarra a platformra épült, lényegében csak a dizájnban volt felfedezhető eltérés. Az újdonság nagyobb raktérkapacitással és tágasabb utastérrel rendelkezett. Nemcsak zárt áruszállítóként, hanem személyszállító mikrobuszként, illetve kemping furgonként is népszerű volt. A második generációval a tengerentúli piacokat is sikerült meghódítani, az USÁ-ban ugyanis Dodge és Freightliner márkanéven is forgalmazták.

2018-ban mutatták be a jelenleg is futó harmadik generációt, amely számos fejlesztést hozott. Ezek közé tartozott az elektromechanikus kormányzás, az üvegszálerősítésű hátsó laprugó, a hangasszisztenssel is rendelkező MBUX multimédia rendszer. A jelenleg futó generáció volt ráadásul az első a Sprinter történetében, amelyből tisztán akkumulátor-elektromos változat is rendelkezésre állt.

Ha figyelembe vesszük a különböző karosszériákat, alvázakat, hajtáskoncepciókat, teherkapacitásokat, illetve felszereltségi szinteket, akkor látható, hogy legalább ezer különböző változat konfigurálható jelenleg!

Újragondoljak a kishaszonjárműveket

2026-ban érkezik a vadonatúj, negyedik generációs Sprinter, amelyet múlt héten szűk körben leplezett le a Mercedes-Benz a nemzetközi sajtó munkatársai előtt. Ezen a Vezess is részt vett, képeket viszont nem lehetett készíteni az újdonságról. Csak és kizárólag egy erősen stilizált kőfaragványt lehetett lefotózni, amelyben többé-kevésbé látszik a vadonatúj furgon sziluettje. De mit mondhatunk a teljes bemutatóig a Sprinterről?

Két évvel ezelőtt jelentette be a stuttgarti gyártó, hogy teljesen új padlólemez családot fejleszt kishaszonjárművei számára. Akkor még úgy tervezték, hogy csak is kizárólag a villanyhajtással fognak foglalkozni, éppen ezért az új architektúrát Van Electric Architecture (VAN.EA) néven emlegették.

Időközben úgy döntöttek, hogy belső égésű motorral rendelkező változatot is fejlesztenek, amely a Van Combustion Architecture (VAN.CA) elnevezést kapta. A két platform fog szolgálni tehát minden közepes és nagy méretű Mercedes-Benz kishaszongépjármű, így a Sprinter alapjául is. Itt azonban még nem ér véget a betűszavak világa. Az új platform ugyanis lehetővé teszi a privát célra szánt, luxuslimuzinok (VLE és VLS), valamint az áruszállításra tervezett furgonok készítését is.

Az első modell, a 2026-ban érkező elektromos VLE lesz, amelynek előszériás gyártása már szeptemberben elkezdődött Spanyolországban. A VAN.EA architektúrára épülő személyszállító járművet a belső égésű motorokkal szerelt, tehát VAN.CA platformra épülő kisteherautók követik majd. Vagyis a Mercedes-Benz a közepes méretű személyszállítókkal kezdi a megújulást. De térjünk is vissza a Sprinterre!

Az új Sprinter

Sokat, vagy keveset mutat a szobor? Nos, ezt mindenki döntse el maga. A Mercedes-Benz célja ugyanaz, mint az előző generáció megalkotásakor, vagyis egy számos feladatra alkalmazható, sokoldalú kishaszongépjármű létrehozása, amely egyértelműen a prémiumszegmenst célozza meg.

Így a Mercedes-Benz szerint a jövőbeli Sprinter számos hajtásrendszerrel, különböző hosszúságú, tengelytávú és össztömegű változatokban készül majd. Vagyis, éppen annyira alkalmas lesz futár-, csomagszállítónak, mint hűtött áru szállítására szolgáló furgonnak, vagy éppen mentőautónak, illetve esetleg szerviz- vagy műhelykocsinak, mint a jelenlegi generáció.

Fontos változás az előző generációhoz képest, hogy az MBUX helyét a teljes egészében házon belül fejlesztett MB.OS operációs rendszer veszi át. Ez négy fő domént, vagyis funkcionálisan elkülönített területet képes vezérelni: az infotainmentrendszert, az automatizált vezetést, a komfortot és a karosszériát, valamint a hajtást és a töltést.

Az 5G (és később 6G) internet kapcsolatnak köszönhetően az új Sprinter lényegében okosfurgon lesz, amely mesterséges intelligenciát használó operációs rendszert használ. Így az alkalmazások, vagy a vezetéstámogató rendszerek rendszeresen frissíthetők, de a platform képes a külső applikációk, vagy programok, így például a flottamenedzsment rendszerek, vagy navigációk kezelésére is. Az új Sprinter tehát még az üzembe helyezés után is évekig naprakész marad. Sőt, a beépített szenzoroknak köszönhetően, a mesterséges intelligencia révén a furgon időben “szólhat” szükséges alkatrészcserékről, vagy karbantartásokról.

Mindez az úgynevezett chip-to-cloud architektúrának köszönhető, amely olyan technológiai megközelítés, amely az eszköz szintű hardvertől (chip) egészen a felhőalapú szolgáltatásokig (cloud) biztosítja az adatkezelés, biztonság és kommunikáció teljes láncolatát.

A Mercedes-Benz kisteherautók következő generációja az innovatív hajtásláncokra, a konnektivitásra és a fejlett digitális szolgáltatásokra fog összpontosítani. A fejlesztésünk középpontjában a funkcionalitás és az ügyfelek igényei állnak. A Mercedes-Benz operációs rendszerünket kifejezetten kereskedelmi használatra szabtuk…. – jegyezte meg az újdonsággal kapcsolatban Andreas Zygan, Mercedes-Benz Vans fejlesztési részlegének vezetője.

Új gyár

A Mercedes-Benz jelenleg három üzemben gyárt Sprintereket. Ebből kettő Németországban (Ludwigsfelde és Düsseldorf), egy pedig az Egyesült Államokban található (Charleston). Az átszervezés eredményeképpen várhatóan megszűnhet – a Vezess által is meglátogatott – Ludwigsfeldében működő üzem, amely korábban az IFA teherautók “születési helye” volt. Az ikonikus helyszín helyét a lengyelországi Jawor veszi át, ahol várhatóan első ízben az elektromos Sprinterek fognak készülni.

A stuttgarti márka ezzel komoly költségmegtakarítást érhet el úgy, hogy közben előrejelzések szerint az EU-ban az elektromos kishaszonjárművek piaca a jelenlegi 8,5%-ról 22,5%-ra nőhet.