A Mercedes-Benz nem ad akárkinek jogot erre, a hivatalos „VanPartner” minősítést eddig összesen 275 cég kapta meg, köztük a debreceni gyárral rendelkező ITK-Csoport is. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a ludwigsfeldei gyár kizárólagos feladata, hogy ellássa a felépítményezőket, akik gyakran saját márkanevüket is odabiggyesztik a logó mellé és lényegében saját ügyfélkörükön keresztül közvetve segítik a Sprinterek eladását. (A harmadik generációt nemcsak itt, hanem az Egyesült Államokban lévő Charlstonban, a németországi Düsseldorfban, valamint az argentínai González Catánban is gyártják.)

Te sem gondolnád, miféle birodalom épült ki a néhai Ludwigsfeldei Iparművek területén!? Az eredetileg IFA teherautókat is készítő gyár helyén lévő komplexum ontja magából a Mercedes-Benz áruszállítóit. A harmadik generációs Sprinterből azonban csak a fülke-alvázas kiviteleket szerelik ott össze, amelyekre később aztán bolygónk különböző pontjain felépítményeket szerelnek az erre szakosodott gyártók. Akár Magyarországon is zárulhat egy Sprinter gyártása.

A siker érdekében a cég külön platformot biztosít a felépítményezők számára, hogy már a tervezési folyamat legeslegelején együtt tudjon működni a Mercedes-Benzzel egy adott cég, legyen az bárhol is a világon. Bár elsőre nem tűnik nagy kihívásnak a fülke-alvázas kivitelek gyártása, a Ludwigsfelde-i üzemnek 750 beszállító dolgozik, naponta 75 teherautó gurul be a gyárkapun az alkatrészekkel és végeredményben naponta 200 Sprintert gyártanak le egy nap alatt, két műszakban.

Robotok gyártják a Sprintereket

Az IFA-kapcsán kár lenne a Berlintől délre található üzemre úgy gondolni, mint ahol a kelet-német időkből ott ragadt szerszámokkal és munkásokkal kalapálják össze a Sprintereket. Mivel a workshop alatt lehetőségünk volt egy rövid sétát tenni az üzemben, bizton állíthatom, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz. A Sprinterek egy automatizált szerelőszalagon készülnek, ahol semmi sem történik véletlenül. Az ajtók összeszerelésénél például önjáró robotok szállítják az alkatrészeket a dolgozóknak, de a futóműveket és a szélvédőket is robotok illesztik a Sprinterekhez.

A dolgozók kényelme érdekében a több fejlesztést is használnak. Az alkalmazottak egy-egy munkaállomáson kiegészítő Paexo exoskeleton végtagokat is használhatnak, amelyek leveszik a terhet egyes testrészekről, így például a karról, lábról, vagy esetleg akár a gerincről is. A megfelelő nyelvű használati utasítást pedig digitális szemüveggel keresheti meg a munkaállomáson az éppen műszakban lévő dolgozó, ami szintén nagy könnyítésnek tekinthető. A Sprinterek tehát ultramodern környezetben és technológiával készülnek.

A Mercedes-Benz Európa minden szegletéből meghívott felépítményezőket a workshopra, akadt cég Nagy-Britanniából, Oroszországból, Lengyelországból és persze Németországból is. Megmutatjuk nektek a legérdekesebbeket:

Sprinterek élelmiszer szállításra

Párját ritkítja az Ocado szupermarket számára készített fronthajtásos Sprinter, amelynek felépítményét egy intelligens rakodórendszerhez fejlesztettek ki. „A termékeket először külön ládákba válogatják egy disztribúciós centrumban, majd ezeket a rekeszeket áruszállító járművekbe rakják. A felépítmény elejébe a friss, hátuljába pedig a száraz áru kerül. A jármű rakterének feltöltése kevesebb, mint egy percbe kerül” – fejti ki érdeklődésemre Sam Berridge, a brit Paneltex Ltd. európai értékesítési menedzsere. Hozzátette: a könnyűszerkezetes XPS-lapokból és GOP-burkolatokból álló felépítményben két különböző hőmérsékleten, egyszerre 1240 kilogrammnyi áru szállítható. A jármű össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát, hajtásáról pedig a Mercedes-Benz 143 lóerős motorja gondoskodik.

Szintén érdekes fejlesztés a Carlsen Baltic felépítménye, amely 930 kilogramm hűtött áru fuvarozására alkalmas. Ezt elsősorban a házhozszállításra fejlesztették, amelynek során a sofőröknek gyakran kell hosszabb-rövidebb időre megállniuk munkájuk közben. Egy normál változatnál a hűtőegység csak addig üzemel, amíg a dízelmotor jár és a gyakori nyitások-zárások miatt hőveszteséggel kell számolni. „Ezt a járművet egy svéd megrendelő igényei szerint fejlesztettük ki. Mi lényegében egy olyan, a motor generátorától független rendszert hoztuk létre, amely akkor is működik, ha nem jár a dízelmotor” – emelte ki Tomas Zukas a litván Carlsen Baltic technikai menedzsere.

A rendszer működéséről ugyanis egy elektromos kompresszor felel, amely egy akkumulátorról nyeri az energiát. Az energiatároló egység feltöltésért a felépítmény tetején lévő 750 W összteljesítményű napelemek gondoskodnak, hasonlóan a lakóautóknál alkalmazott megoldásokhoz. Egy verőfényes napon mindez akár a napi szükséges energiafelhasználás több mint a felét fedezheti. Szükség van tehát azért egy biztos megoldásra is, ez nem más mint a motor generátora, amely ugyancsak tölti az akkumulátort.

A hűtőegység a boxban akár -20 Celsius fokos hideget is képes teremteni és a gyártó tesztjei szerint akár 35 fokos kánikulában is képes a beállított hőmérsékletet tartani az áruk hűtéséhez. A nagyobb teljesítmény érdekében akár több akkumulátor is csatlakoztatható a rendszerhez. Sőt, akár elektromos hajtású járművek esetében is alkalmazható.

Elektromos furgon

A német Kerstner Gmbh az elektromos Vitóból épített hűtött áru szállítására alkalmas furgont. Bár a jármű egyelőre még prototípusnak tekinthető, ettől függetlenül ígéretesnek nevezhető. A raktér hűtéséről elektromos kompresszor gondoskodik, amely a vezetőfülke mögött, a raktér padlója alatt kapott helyet.

„Ami igazán áttörés ennél a járműnél, hogy a raktér hűtéséhez nincs szükség addicionális akkumulátorra. A kompresszor ugyanis a Vito saját akkumulátorait használja. Természetesen ez némileg levesz a hatótávolságból, de azok az ügyfelek, akik eddig tesztelték a járművet, gond nélkül be tudták fejezni a napi kiszállításaikat” – jegyezte meg érdeklődésemre Pascal Junkersdorf, a Kerstner termékmenedzsere. Hozzátette: a hűtőegység akkor is dolgozik, amikor a jármű parkol, tehát nem kell azzal számolni, hogy az élelmiszerek megromlanak, vagy kiolvadnak benne.

Felfedező Sprinter

Sprinter-alvázra nemcsak egyszerű boxokat lehet tenni, hanem akár lakóautót is lehet belőlük csinálni. Ebben az esetben a gyártól nyitott fülkével kell kérni a modellt, hiszen csak növeli a komfortot, ha a vezetőülésből úgy lehet odasétálni az ágyhoz, hogy közben ki sem száll az ember a járműből. A német Bimobil régóta épít lakóautókat, ezek közös jellemzője, hogy bár kifejezetten off-road terepen nem javasolt használni őket, azért jól elboldogulnak a földutakon is.

„Ügyfeleink között vannak olyanok, akik szeretnek nagy utazásokat tenni és olyanok is, akik azért vesznek ilyen járműveket, mert valamilyen extrém sportot űznek” – hangsúlyozta Stefan Christner, a Bimobil ügyvezető igazgatója. A cég Ludswigsfeldébe egy olyan lakóautót hozott el, amelyben a kétszemélyes hálóágy a kabin fölött kapott helyet, ily módon jutott hely egy olyan vizesblokknak is, amelyben WC, zuhanyzó és mosdókagyló is van egyszerre, egy társalgó résznek, illetve egy kisebb konyhának is találtak helyet. És valóban a speciális lakóautó akár hosszabb utakra is alkalmas, hiszen 200 literes frissvizes tartály (3 perc zuhanyzás = 45 liter víz), kétégős gázfőzőlap és hűtőszekrény is van benne.

Orosz esküvőbusz

A személyszállítós változatok közül talán az egyik legnagyobb dobás a Nyizsnyij Novgorod-i Luidor LCC által épített Sprinter, amelyet kifejezetten az esküvői násznép szállítására terveztek. „A kivitelezés során törekedtünk arra, hogy a jármű belseje visszaadja az esküvők elegáns, exkluzív és fennkölt stílusát. Mivel a 3D-s tervezést használtunk, így az utastérben nem lelhető fel egyetlenegy rés, vagy hézag. Sőt, még a rögzítési pontok sem láthatók.” – emelte ki Denisz Shirokov.

A jobb hő- és hangszigetelés érdekében dupla üvegezést használtak, az egységes hőeloszlásért pedig a jármű nem a légkondicionálót használja, hanem meleg vízes rendszert építettek be. A tervezők ezek mellett olyan apróságokra is gondoltak, mint a vezetőteret az utastéről elválasztó fal és függöny, az első ajtónál lévő síkképcsöves televízió, illetve az üléseknél elhelyezett USB-töltők. Az introvertáltabb, csendesebb esküvői társaságok pedig biztosan szeretni fogják, hogy az ülések hátfaláról lehajtható asztalkákba integrált okostelefontartó is van, ezáltal mindenki a saját sorozatába révedhet, amíg a busz odaér az esküvő vagy a lagzi helyszínére.

Egy ilyen busznál persze nem lehet elmenni a takarítás kérdésköre mellett. Denisz ezzel kapcsolatban mosolyogva árulta el, hogy a jármű belsejét könnyen tisztítható anyagokkal öltöztették fel. Példaként egy korábbi kiállítást hozott fel, amikor több száz látogató ült be a buszba és végül az üléseken meglátszott a farmerekből kicsapódó festék. Ezt a szennyeződést is simán le tudták mosni az ülésekről.

Így aludj a Sprinterben!

Ezt a Sprinter magamban „Kelet-Európa gyöngyszemének” neveztem el, ugyanis utólag rászerelt hálókabinnal rendelkezik. Van benne valamilyen keleti luxus, ahogy az ember felmászik az anyósülésről egy kompozit kapszulába, amely ráadásul még kényelmes is. És, amiben jókora plexi ablakon keresztül lehet bámulni a csillagokat ( meg amire nyáron tapadnak a fényre érdeklődő bogarak).

A lengyel Lamar 1992 óta gyárt többek között hálókabinokat is, így van már valami tapasztalata abban, mire vágynak a kisteherautókat vezető kelet-európai sofőrök. „Ha egy ügyfél apró változtatást szeretne, például 2 milliméterrel alacsonyabb, vagy magasabb hálófülkét, akkor az sem jelent problémát számunkra” – jegyezte meg Karolina Zimnik, a Lamar exportmenedzsere. Ő azt is elárulta, hogy az általuk gyártott hálófülkéket törésteszteknek is alávetik, tehát, ha valaki egy ilyenben tölti az éjszakát, akkor kicsit nyugodtabban aludhat.

„Bár a gyártás és a központ Lengyelországban van, nyitottak vagyunk olyan együttműködésre is, hogy valaki az általunk javasolt eljárással és technológiával gyártson hálókabinokat Lamar márkanév alatt” – tette hozzá az exportmenedzser, tehát a jövőben akár magyar cég is készíthet ilyen hálófülkéket. A Lamar alapvetően háromféle – kicsi, közepes és nagy – méretben gyárt hálókabinokat különféle könnyű teherbírású teherautók fülkéire. Egy ilyenért ráadásul nem kell mélyen a zsebébe nyúlnia egy üzemeltetőnek, ugyanis már 1000-1600 euró (328-525 ezer forint) között vehet egy ilyet és máris lesz hol eltöltenie az éjszakát. Ennyiért várhatóan megfagyni se fog, ugyanis ezekhez a hálókabinokhoz Webasto vagy Eberspacher digitális vagy manuális állófűtést is választhat.

Jól látszik tehát, hogy speciális Sprinterből annyi van, mint égen a csillag. Pontos számot talán a gyárban sem tudnának mondani, hiszen azokról a felépítményezőkről még nem is beszéltünk, akik nincsenek minősítve, de a Föld valamely pontján gond nélkül rábiggyesztenek egy food truckot, vagy mondjuk mobil fogászatot, esetleg fodrászatot. És a végtelennek tűnő variációkból valószínűleg még több lesz, ha beindul az eSprinter sorozatgyártása.