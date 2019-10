Olvass tovább

“Csomagot iskolabuszba nem lehet felrakni, hiszen, ha bármi történik, akkor a kisgyermekekre ráborulhatnak az iskolatáskák és abból sérülések lehetnek. Ezért a sporttáskákat és az iskolatáskákat az ülések alatt lehet elhelyezni” – jegyezte meg a bemutatón Kossa György az ITK Holding elnök-vezérigazgatója. Fontos fejlesztés, hogy a busz alkoholszondás indításgátlót kapott, vagyis, ha a sofőr netalántán ittasan ül a volán mögé, akkor a rendszer nem engedi, hogy beindítsa a motort.

Fontos védelem: nem vezetheti aki ivott.

Tudja a szülő, hol a gyereke

Az iskolabuszt az ITE által fejlesztett online rendszerrel szerelték fel, amely – egy alkalmazáson keresztül – valós idejű információkkal látja el a szülőket az autóbusz közlekedésével kapcsolatban. Megtudhatják éppen hol jár, hol parkol, illetve azt is, milyen a műszaki állapota. Emellett arról is tájékozódhatnak, hogy gyermekük az e-diákkal, vagy e személyivel mikor szállt fel a buszra, vagy mikor hagyta el azt. A speciális szoftver a pedagógusoknak is segítséget nyújt az aktuális utaslista számon tartásában, valamint a lehetséges útvonalak megtervezésében. Fontos figyelembe venni ugyanakkor, hogy mivel érzékeny adatokról van szó, ezért csak az adott iskola és a gyermekek szülei határozhatják meg, hogy a gyermek tartózkodási helyét ki láthatja.

A szoftver a fedélzeten lévő 10 colos kijelzőn folyamatos tájékoztatást nyújt a sofőrnek az iskolabusz műszaki állapotáról. A sofőr azt is láthatja, mely ülések foglaltak, illetve, hogy bekapcsolták-e a biztonsági öveiket. Vészhelyzet esetén pedig segítséget kérhet a szoftveren keresztül vagy felveheti a kapcsolatot a diszpécserközponttal is. A járművet a Mercedes-Benz fejlett vezetésbiztonsági rendszereivel is ellátták, ennek megfelelően aktív távolságtartó tempomattal, aktív sávtartó asszisztenssel, holttérfigyelővel, közlekedési tábla felismerővel, éberségfigyelővel, oldalszél asszisztenssel és 360 fokos parkolási nézettel is rendelkezik.

Szakképzés és bővítés

A bemutatón az ITK Holding együttműködési megállapodást írt alá a Debreceni Szakképzési Centrummal és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal a jövő műszaki szakembereinek valós körülmények között történő képzése érdekében. Ezt azt jelenti, hogy a diákok oktatása az ITE debreceni Oktatási, Fejlesztési Központjában és Kísérleti Üzemében történhet.

Emellett letették az alapkövét egy háromezer négyzetméteres karosszéria üzemnek is. Ugyanakkor a vállalat további 2 ezer négyzetmétert is beépít a területen, ennek megfelelően összesen 5 ezer négyzetméterrel nőhet a jelenlegi kapacitás. “A járműgyártási stratégiánkban meghatározott 14 típusból 5 már elkészült, amelyeknek sorozatgyártása is megkezdődött. Cégcsoportunk 240 ezer négyzetméternyi gyártásterülettel rendelkezik, amelyből eddig 40 ezret beépítettünk” – hívta fel a figyelmet a vállalat első embere.

Nemzeti buszstratégia

Az átadón elhangzott, hogy a következő 10 évben a kormányzat 36 milliárdnyi forintot kíván biztosítani környezetbarát, döntően elektromos autóbuszok beszerzésére a közösségi közlekedésben. További cél, hogy a helyi és helyközi közösségi közlekedésben résztvevő mintegy 8500 autóbuszból álló flotta átlagéletkorát 14,7 évről 10 év alá szorítsák le. Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára ugyanakkor nem tért ki rá, hogy a zöld busz program keretében mikor jelenhetnek meg az első nagyobb számú, elektromos autóbuszokra vonatkozó tenderek idehaza.

Az ITE szombaton két másik Sprinterre épülő változatot is bemutatott, Reform-S Commute néven. Ezek utastéri kialakítása és elrendezésre lényegében megegyezett az iskolabuszéval, azonban az egyik változatnál közvetlenül az első tengely mögött kapott helyet az utasajtó, a másik változatnál pedig a gyári kialakítást meghagyva az oldalra húzható ajtón keresztül lehet megközelíteni az utasteret.