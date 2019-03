Svédországban sok mindent lehet csinálni: például húsgolyót enni, mandulatortát falatozni vagy éppen a -30 fokban kipróbálni egy elektromos járgányt. A Mercedes-Benz az év második felében dobja piacra a eSprinter-t éppen ezért gondolt egyet és elvitte oda, ahol még van egy “kicsi” hideg, hogy kiderüljön, milyen teljesítményt nyújt a technológia hóban és fagyban.

Arjeplog Svédország északi csücskében fekszik Számföldön és itt bizony elfordult már közel -50 fokos zimankó is. A tesztpéldányokat egy befagyott tavon is kipróbálták a szakemberek és arra is keresték a választ, vajon a különféle hajtáslánc komponensek, illetve az elektronikai rendszerek mennyire ellenállóak a hideg vas fogával szemben. A Mercedes munkatársai arra is kíváncsiak voltak, mennyire marad komfortos a furgon fülkéje ilyen alacsony külső hőmérséklet idején.

55 kWh teljesítményű akkucsomaggal szerelve az eSprinter normál üzemi körülmények között 150 kilométert tud megtenni egyetlen feltöltéssel. Ez alapvetően elegendő a városi áru, például élelmiszer- vagy csomagszállításhoz. Az északi sarkkörnél végzett tesztek rávilágítottak arra, hogy még -30 fokban is megtehető az eSprinterrel 100 kilométer. Az elektromos furgon akkumulátorai ráadásul gyorstöltővel még ilyen kemény időjárási körülmények között is gyorsan, 30 perc alatt tölthetők fel 80 százalékosra.