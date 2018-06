A harmadik generációs változat utastere még a kommersz kivitelben is jóval kellemesebb, ergonomikusabb az elődhöz képest. A műszerfal erős hasonlóságot mutat a Mercedes-Benz A-osztállyal, nemcsak a kormány, hanem a légterelők és a kezelőgombok is a személyautóból kerültek át a nagy testvérbe. A belső tér tetszés- és pénztárca szerint variálható: az alapváltozatnál a műszerfal közepén csak egy üres fakk van, eggyel magasabb szinten már fekete konzol kerül középre, mely magában foglalja a rádiót és a klímakezelőt. A harmadik változatnál 7 colos, a negyediknél pedig 10,25 colos színes kijelző található a konzolban.

Tárolóhelyeknél szintén számít a felszereltségi szint: az alapváltozatnál még kesztyűtartó sincs, legmagasabb felszereltségű kiadás esetén pedig a műszerfal tetején három zárható irattartó, valamint a szokásosnál jóval több pohártartó áll rendelkezésre. Az utastérben felhasznált anyagok kellemes tapintásúak, nem árasztanak elviselhetetlen szagokat, viszont egyes modelleknél fekete és szürke, plüssszerű borítást alkalmaztak a plafonnál, ami sokat ront az összképen.

A vezetőülés gyorsan és egyszerűen állítható az ajtókra szerelt kis lapgombok segítségével. Megfelelő beállítással bárki kényelmes vezetési pozíciót választhat magának, kétség nem fér hozzá, hogy ez a furgon még a hosszabb lábbal rendelkező sofőrök számára is komfortos vezetési élményt tud biztosítani. A kényelmet tovább növelik az olyan apró megoldások, mint például az ajtókra vart kis könyöktámasz, valamint az érintőpárnákkal ellátott okoskormány, melyen egyrészt a fedélzeti komputer, másrészt pedig az MBUX kezelhető gyorsan és egyszerűen.

A multimédiás rendszer magában foglalja a topográfiás navigációt, a flottakezelésre alkalmas Mercedes Pro Connect alkalmazást, valamint a rádiót is. Az MBUX mesterséges intelligenciával is rendelkezik, ugyanis ha mondjuk egy héten háromszor felhívjuk a feleségünket a rendszeren keresztül, akkor a következő héten már automatikusan fel fogja ajánlani ezeket az alkalmakat. Nem csak hívások indíthatók hangvezérléssel az MBUX-ban, ugyanis akár légkondicionáló erősségét is szabályozhatjuk vele, de még akár SMS-üzenetet is diktálhatunk neki. A forgalmazó tájékoztatása szerint az online kapcsolatot igényelő szolgáltatásuk a júliustól gyártásba kerülő Sprintereken lesznek elérhetőek .

Összességében a Sprinter fülkéje kellemes környezetet biztosít a mindennapi munkavégzéshez, ha valaki igényt tart rá, akkor olyan kiegészítőkkel dobhatja fel, mint például a tároló rekesszel ellátott kis asztalka, melyet a biztonsági övvel lehet az üléshez erősíteni. Szintén pozitívum, hogy a fülkében nem kell nyomorogni, még három ülés esetén is kényelmesen elférnek a középen ülők lábai. A Sprinterben tombol a 21. század: a műszerfalon a legújabb, USB C típusú kapcsolódási pontokat is beépítették, így nincs szükség átalakítóra a digitális eszközöknél.