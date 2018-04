Nemcsak a kor legújabb kihívásainak megfelelően kellett fejleszteni a modellt, hanem arra is figyelmet kellett fordítani, hogy megmaradjanak azok a megoldások, amelyeket az üzemeltetők szeretnek. Janis Joplin 1970-ben azzal szólította meg a Mindenhatót, hogy vegyen neki egy Mercedes-Benzt (“Oh, Lord won’t you buy me a Mercedes-Benz“). Bár az amerikai rockénekesnő akkoriban még határozottan nem a Sprinterre gondolt, mégis adódik a kérdés, énekelne-e a legújabb modell kapcsán ilyet, ha még élne? Cikkünk végén erre a kérdésre is választ adunk.

A gyártó szakembereivel beszélgetve két dolog vált világossá: a Sprinterrel a Mercedes-Benz alapvetően szeretett volna kilépni a konzervatív márka imázsából, másfelől pedig fejet hajtottak a szegmensben uralkodó trendek előtt és bevezették a fronthajtást. Eddig ilyen ugyanis nem volt a Sprinter esetében.

Halk alapjárat, dinamikus teljesítmény és komfortos vezetés jellemzi az új Sprintert.

Külső

A Mercedes-Benz Sprinter új generációja könnyen beazonosítható, letisztult, elegáns formatervet kapott. Ezért még nem színre fújt lökhárítóval is tetszetős haszonjárműre tehetnek szert a leendő üzemeltetők. A jármű orra dizájnban átmenetet képez az X-osztály és a Vito között. Az opcionálisan LED-technológiával szerelt keskeny fényszórók felső vonala egészen az oldalajtók ablakáig húzódik, a háromküllős hűtőrács pedig mélyen benyúlik a lökhárítóba. A hűtőmaszk alatt – az előző generációhoz hasonlóan – egy fellépő is helyet kapott, így könnyebben megtisztítható a szélvédő. Nem maradt érintetlenül a hátfal sem, a korábbi hátsó lámpák helyett elegánsabb világítótesteket alkalmaztak. A Sprinter formaterve immáron teljesen elkülönül a Crafterrel közös alapokra épített modellétől.

A Sprinter összesen hatféle – dobozos zárt áruszállító, Tourer személyszállító, platós, nyerges vontatós, busz, valamint felépítmény nélküli – kivitelben kapható. A felépítményhossz, a vezetőfülke kialakítása, a terhelhetőségi szint, illetve a raktérmagasság és felszereltség variálásával legalább 1700 variáns hozható ki belőle. A leendő megrendelők ötféle tengelytávolság közül választhatnak a 3,25 méter és 4,32 méter közötti intervallumban. Az elsőkerék-hajtású változatok 3,25 vagy 3,92 méteres tengelytávolsággal rendelhetők, de a hátsókerék-hajtás esetén akár 4,32 méteres tengelytávolság is elérhető. Össztömeget illetően a fronthajtásúak 3, 3,5 és 4,1 tonnás kivitelekben, míg a hátsókerekesek 3,5 és 5,5 tonna közötti dimenziókban érhetők el. A széles kínálat ellenére az elsőkerék-hajtású változatok mellett számtalan előny szól. Egyrészt ezek önsúlya kivételesen alacsony, kevesebb mint két tonna, így hasznos teherbírásuk meghaladja az egy tonnát. Másrészt ezen modellváltozatok 50 kilogrammal többet tudnak elcipelni a hátsókerekes variánsoknál.

A zárt furgon rakterének térfogata 7,8 köbméterről indul, a csúcsot pedig a 17 köbméteres jelenti, mely 3,5 tonnás hasznos teherbírással rendelkezik. A platós kialakításnál a raktér befogadóképessége 5,8-tól 9,2 köbméterig terjedhet, dupla kabin esetén pedig ez az érték 4,3 és 7,7 köbméter között van. Szimpla kerekekkel jobban kitolható a zárt áruszállítós változat kapacitása, ugyanis a raktérben lévő kerékdobok közötti távolság 978-ról 1229 milliméterre növelhető.

Belső

A Sprinter műszerfala alapvetően igazodik a gyártó jelenlegi termékkínálatához. A középső konzol négyféle felszereltségi szinten áll rendelkezésre: az alapváltozatnál középen csak egy üres fakk van, az eggyel fejeltebbnél már egy zongoralakk színű konzollal egészül ki a műszerfal, mely a rádiónak és a klímakezelő felületének ad helyet. A harmadik változatnál 7 colos, a negyediknél pedig 10,25 colos színes kijelző van a konzolban. Az alapváltozatnál még kesztyűtartó sincs, legmagasabb felszereltségű kiadás esetén pedig a műszerfal tetején három zárható irattartó, valamint a szokásosnál jóval több pohártartó áll rendelkezésre.

Alapvetően még a legtöbb fakkal felszerelt változat sem ver rá a versenytársakra a használható tárolórekeszek tekintetében, de legalább hozza a piacon elvárt kötelezőt. Ha valakinek ez nem lenne elég, akkor 80 ezer forintos feláron kis, összecsukható munkaasztalt is rendelhet, amely kisebb tárolóként is funkcionálhat. Fontos előrelépés, hogy a műszerfalon a legújabb, USB C típusú kapcsolódási pontokat is beépítették, így nincs szükség átalakítóra a digitális eszközöknél.

A vezetőteret nagyfokú ergonómia és megfelelő anyaghasználat jellemezi. Az ülések kényelmesek, egyes változatoknál pedig memóriás ülőalkalmatosságok is igényelhetők. Az elektronikusan állítható ülések kezelőgombjai az ajtó belső oldalára kerültek. Alapesetben háromféle automatikus ülőlap- és hátfali beállítás közül választhatunk, de az M betű megnyomásával visszatérhetünk az általunk preferált üléspozícióhoz. A Sprinter fülkéje kellően tágas, még a magasabb emberek számára is bőven akad lábtér. Szintén pozitívum, hogy az ajtón kétféle könyöktámasztási pozíció is van. A Sprintert jobban ismerők az új generációban is találkozhatnak korábban alkalmazott megoldásokkal: ilyen például a szélvédő feletti, peremmel ellátott csomagpolc, de bizonyos ülés-, illetve oldalkárpitok is ismerősek lehetnek a második generációból.

A személyszállítós változatoknál az utastérben a legnagyobb változást a pohártartóval és USB-töltőpontokkal ellátott ülések jelentik, míg az áruszállítóknál a 80 milliméternél alacsonyabb belépési magasság, a raktérből kisebb helyet elfoglaló kerékjárati ívek, valamint az egy kézzel könnyen nyitható ajtók számítanak újdonságnak. A rakományok jobb rögzítése érdekében az oldalfalon kétféle magasságban is elhelyeztek rögzítősíneket, hogy jobban meg lehessen óvni a szállítmányokat a borulástól.

Technika

Az új Sprinter motorpalettájának gerincét a korábban már bizonyított 2,1 literes, négyhengeres dízelblokk adja, amelyeket alaposan átdolgoztak a mérnökök a kiegyensúlyozott teljesítmény és az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás érdekében. Az Euro 6c károsanyag-kibocsátási szinttel rendelkező erőforrások 114, 143 és 163 lóerős teljesítményszinteken érhetők el fronthajtás esetén, de hátsókerék-hajtásnál a 163 lóerőst leszámítva ugyanez a kínálat. Van ugyanakkor egy 177 lóerős blokk is, kizárólag a lakóautók számára.

A kínálat csúcsát a szegmens egyetlen hathengeres, 3 literes erőforrása képviseli, melynek csúcsteljesítménye eléri a 190 lóerőt. A motor 1600-2600 közötti percenkénti fordulatszámon 440 newtonméteres maximális forgatónyomaték leadására képes. Mivel a Sprinter szelektív katalitikus redukcióval (SCR) teljesíti a károsanyag-kibocsátási normákat, ezért szükség van AdBlue tartályra is. Ezt a mérnökök 22 literesre cserélték az előző 18 literes helyett.

Az elsőkerék-hajtású modellekhez két új sebességváltót fejlesztettek. Alapból minden motorhoz hatfokozatú manuális váltó társul, de akár kilencfokozatú bolygóműves automatával is rendelhetők. A hátsókerék-hajtású változatoknál pedig opcionálisan a 7G-Tronic Plus automata áll rendelkezésre. A hátsókerék-hajtásos, dízelmotorral szerelt Sprinter maximális szervizintervalluma két év vagy 60 ezer kilométer. Az elsőkerék-hajtással szerelt változaté pedig 40 ezer kilométer.

MBUX

Már a bevezetőben említettük, hogy az új Sprinterrel a németek szerettek volna kilépni a konzervatív márka skatulyájából. Éppen ezért megalkották a Mercedes-Benz User Experience multimédiás rendszert, vagyis az MBUX-et. Szintén ezt a cél hivatott elérni az egyelőre még bétaverzióként létező Mercedes Pro Connect is. Az MBUX valóban kiemeli a Sprintert a szegmensből, hiszen olyan funkciókkal bír, mint például a 3D-s topografikus navigációs megjelenítés, a hangvezérléses SMS-írás, illetve az asszisztensrendszerek személyre szabása. Nem utolsósorban pedig az MBUX jeleníti meg a hátsó tolatókamera képét, illetve a 360 fokos nézetet is. Jó hír, hogy az MBUX számtalan európai nyelven, többek között magyarul is elérhető. Mivel a németek lelkesen buzdították az újságírókat arra, hogy teszteljék le a hangvezérlést, így a kérésnek engedelmeskedve már az első tesztjármű elindítása előtt feltettünk neki néhány kérdést. Persze csak angolul, mert a rendszer egyelőre ezen a nyelven érhető el a németül nem tudók számára.

Az MBUX női hangja, akit akár Júliának is nevezhetnénk, a „Hi, Mercedes” megszólítással kelthető életre. Miután a rendszer válaszol, elmondhatjuk mit akarunk. Az MBUX érti, ha például azt mondjuk, hogy éhesek vagyunk, mert akkor azonnal megkeresi a közelben lévő éttermeket, de el tudja mondani a várható időjárást és a közelben lévő benzinkutakat is meg tudja mutatni hangvezérlés útján adott parancsra. Ha valamiért nem érti, mit mondtuk, akkor Júlia udvariasan újra felteszi a kérdését. Néha viszont előfordul, hogy félreérti az angol nyelvet és ilyenkor olyan parancsot hajt végre, amit nem is akartunk. Ezért törölte egyszer az előre beprogramozott útvonalat a naviációból, de olyan is volt, hogy egy teljesen más kérdésre az időjárás-előrejelzést jelenítette meg a képernyőn. Azt nem lehetne állítani, hogy ne lenne humora: egyszer az erős klíma kapcsán megjegyeztük, hogy fázunk, erre Júlia frappánsan azt válaszolta, hogy az tök jó. Egy szó mint száz, azért vigyázni kell, mit mondunk Júliának.

Az MBUX fontos szerepet tölt be a vezető munkájában, ami számos kiegészítő funkciónak köszönhető. Ellenőrizhető például a motor teljesítménye (aktuális fogyasztás, kW és Nm teljesítmény), emellett lényegében az egész furgon testre szabható. Az „Assistance” menüpont alatt beállíthatjuk, hogy az éberségfigyelő érzékeny, vagy sztenderd fokozatban dolgozzon, emellett az aktív vészfékezési asszisztensnél azt is megadhatjuk, hogy korai, közepes, vagy késői reakcióidővel aktiválódjon. A sávtartó asszisztens szükség esetén teljesen kikapcsolható, ahogy a táblafelismerő rendszer is. Nem utolsósorban pedig a külső-belső automatikus világítást is igényeinknek megfelelően állíthatjuk be.

A Sprinter másik nagy újdonsága a Mercedes Pro Connect, mely egy professzionális járműmenedzsment-rendszer. Ez képes részletes információk, így az üzemanyagszint, a kilométeróra-állás, illetve az akkumulátor feszültségszintjének megjelenítésére. A Pro Connect könnyedén kezelhető okostelefonra letöltött alkalmazással és segítségével valóban kinyitható a Sprinter központi zára. Azt nem lehetne állítani, hogy az autó mellett állva gyorsabb, mint mondjuk, amikor az ember a távirányítót használja, de bizonyos helyzetekben kifejezetten hasznos lehet. Sőt, a Mercedes Pro Connect nemcsak a járműnyitásra képes, hanem akár azt is meg tudja jeleníteni a sofőr számára, ha valamelyik ablak le van húzva. Ugyan az alkalmazással nem lehet felhúzni az ablakot, de legalább a vezető információt szerez arról, ha véletlenül úgy felejtette.

Vezetés

Elsőként egy hátsókerék-hajtásos, ezüstmetál fényezésű, kilencszemélyes Tourer változatot próbáltunk ki. A hathengeres, 190 lóerős motorral és 7 fokozatú automata váltóval szerelt variáns a felszereltség tekintetében a csúcsot képviselte. Már az első kilométereken feltűnt a jármű könnyű irányíthatósága, mely elsősorban az elektromechanikus kormányzásnak köszönhető, de az újratervezett tükrök is nagyban segítették az amszterdami kikötőben történő manőverezést.

A célállomás a 60-70 kilométeres autóútra lévő Leiden volt. A tesztút nagy részét autópályán kellett megtenni, de az előre beprogramozott navigáció egy alkalommal egy kis holland városkába is bevitt, ahol rendkívül szűk utakon kellett manőverezni. Ilyenkor nagy segítséget jelentett a kis sebességnél aktiválódó 360 fokos nézet, valamint a lökhárítón és a karosszéria oldalán található szenzorok. A Mercedes-Benz holttér-asszisztense egészen kis sebességnél is észleli a járművet előző objektumokat, így például a bicikliseket is, ami kifejezetten jól jön jobbra történő kanyarodáskor. A Tourer alapvetően komfortos vezetési élményt nyújt, ami leginkább alacsony menetzajnak, a rendkívül kellemes rugózásnak és a könnyű kormányzásnak köszönhető. Az egyedüli zavaró tényezőként a hanghengeres motor visszafogott dinamikáját lehetne megemlíteni, ugyanis alacsonyabb sebességről történő gyorsításokkor sokszor lomhának tűnt. Ez nem feltétlenül jelent problémát, hiszen ez a szegmens nem a száguldásról szól, kombinált fogyasztása viszont csak 8,5 l/100 km volt.

Leidenből Jupiter-piros, elsőkerék-hajtásos, 143 lóerős dízelmotorral szerelt zárt áruszállítóval indultam tovább. A közel 70 kilométeres tesztútvonalon viszonylag gyorsan meg lehetett szokni a hatgangos manuális váltót, köszönhetően annak, hogy a fokozatok megfelelő távolságban vannak egymástól, emellett a váltókar pozíciója is ideális. Az első kilométereken egyedül a kuplungpedál pozíciója tűnt alacsonynak, de végül ezt is meg lehetett szokni. A Mercedes-Benz ezen a szakaszon életszerű feladatot bízott az újságírókra. Nekem egy csomagot kellett felvennem egy igazi, hamisítatlan holland tulipánkereskedésben. Az autópályáról lekanyarodva egysávos utakon vezetett tovább a GPS, ahol rengeteg biciklis jött fel-alá, akiket állandó jelleggel kerülgetni kellett. A Sprinter karaktere ugyanakkor a kis sebességnél történő araszolgatás miatt sem lett barátságtalan.

Miután felvettem a csomagot, már érkezett is a következő üzenet a Mercedes Pro Connect alkalmazásba. A jármű érintőképernyőjén csak le kellett okézni az utasítást és már be is programozta azt a navigációba. Indulás előtt azonban meg kellett találnom a kézifék kioldógombját, a rendszer ugyanis a motor leállításakor automatikusan aktiválta azt. A következő állomás Rotterdam volt, melyet autópályán keresztül tudtam elérni. A másik nagy holland város felé haladva jöttem rá, hogy a Mercedes-Benz holttérfigyelője egy kicsit paranoiás, ugyanis sávváltáskor akkor is fény- és hangjelzéssel figyelmeztetett, amikor már rég elhaladtam az adott jármű mellett. A tesztút alatt a furgon 8,2 l/100 km-es fogyasztást produkált, ami valamelyest magasabb a gyárinál. Ez valószínűleg egy-egy hosszabb, dugóban történő autópályás araszolgatásnak köszönhető.

Az utolsó tesztjárművet szintén négyhengeres, 143 lóerős motorral és hatfokozatú manuális váltóval szerelték, viszont a kétszemélyes furgon mögött jókora plató kapott helyet. A Rotterdamból Amszterdamig tartó 90 kilométeres út nagy részét ugyancsak autópályán kellett megtennem. Ezen a szakaszon a közel 500 kilogrammos terheléssel megrakott Sprinter csak a jó oldalát mutatta meg. A 2143 köbcentiméteres motor dinamikusan gyorsult, a váltó pedig akadozásmentesen végezte a fokozatváltásokat. A menet közbeni szélzaj érezhetően kisebb, a menetstabilitás pedig jobb lett az előző generációhoz képest. A jármű fogyasztása 8,2 l/100 km volt, melynek túlnyomó része 100-120 kilométeres autópálya-tempónál jött össze.

Költségek

A Sprinter hazai forgalmazása már megkezdődött: első körben a 211 CD 32 Van modell vásárolható meg nettó 6 341 400 forintos normál indulóáron. Egy hasonló méretű és tudású VW Crafterért jelenleg nettó 5 854 00 forintot kérnek el, míg egy Ford Transit L2H2-ért hozzávetőlegesen nettó 7 060 000 forintot kell kifizetni. A számtalan újítás ellenére a német gyártó a fent említett változatot 237 ezer forinttal olcsóbban kínálja. 2019-ben pedig megérkezik az elektromos változat, mely 150 kilométeres hatótávra lesz képes. Őt követheti végül az elektromos Citan, így az évtized végére kapásból három nullemissziós elektromos kishaszonjárműve lehet a Mercedes-Benznek. A CNG-vel hajtott Sprinter bemutatására viszont egyelőre várni kell.

Értékelés

Az új Sprinter igazi, hamisítatlan Mercedes-Benz haszonjármű lett, mely amellett, hogy magán hordja a márka klasszikus formajegyeit, még egy kicsit a jövőbe is mutat. A külső formaterv mellett a leglátványosabb változás a műszerfal esetében figyelhető meg, mely végre eldobta a korábbi konvencionális, németes kialakítást és izgalmas, sportos, modern megjelenést kapott. Az új Mercedes Sprinter tehát nemcsak kívülről néz ki jól, hanem belül is van stílusa. Vezetése komfortosabb lett, rugózása pedig sokkal simább útfekvést biztosít. Több mint valószínű, hogy Janis Joplin az új Sprintert látva is csak Mercedes-Benzért imádkozna dalában.

Mellette – Ellene Ehhez a Sprinterhez már bátran beszélhetünk, lesz amiben biztosan tud majd segíteni

Gazdaságos, csendes motorok

Tetszetős műszerfal, komfortos utasfülke

Letisztult formaterv A 190 lóerős motor visszafogott dinamizmusa csalódást okozhat

A fapados változatnál még kesztyűtartó sincs

