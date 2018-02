Olvass tovább

Az új generációtól még nagyobb sikert várnak el, de minimum a tisztes helytállást. A sorozatgyártás beindítása előtt Finnországban és Dél-Amerikában, az Andokban tesztelték a prototípusokat, melyek összesen 9 millió kilométert tettek meg extrém hidegben és forróságban. 2025-ig pedig 200 millió eurót ruháznak be a Mercedes Sprinter sorozatgyártásába. Az új generációs változatot a világ több pontján gyártják majd, de az elektromos változat csak Düsseldorfban fog készülni.

Nem színre fújt lökhárítóval is barátságos furgon látszatát kelti.

Külső

Az összképet tekintve vidám haszonjármű lett a Sprinter. A felfelé húzott – opcionálisan LED-technológiával is rendelhető – fényszórók érdeklődően néznek az emberre. A dizájnerek megbontották a klasszikus formát, a hűtőrács mélyen benyúlik a lökhárítóba, annak végeit pedig egészen magasra húzták. A háromágú csillag alatt – az előző generációhoz hasonlóan – két fellépőt is kialakítottak a szélvédő könnyebb tisztítása érdekében. Nem maradt érintetlenül a hátfal sem, a korábbi böszme hátsó lámpák helyett elegánsabb világítótesteket alkalmaztak és a lökhárítót is elvékonyították. Bár a végeredmény csak ráncfelvarrásnak tűnhet, a modell teljes megújításon esett át.

Ennek ellenére a kínálat nem lett kisebb, hiszen a moduláris felépítésnek köszönhetően a Sprinter zárt furgon, platós, dupla fülkés platós, személyszállítós, valamint egyes piacokon nyerges vontatós kivitelekben érhető el, bal- és jobbkormányos kivitelekben. A gyártó szerint legalább 1700-féle variáns hozható ki belőle.

Paraméterek

Ezen cikk születésekor a gyártó még nem tette közzé az új Sprinter különféle változatainak részletes paramétereit (magasság, szélesség, hosszúság), de azért csepegtetett néhány információt például a szállítási kapacitásra vonatkozóan. Első ízben jelenik meg a modellnél az elsőkerék-hajtás, mely lehetővé teszi, hogy a raktér padlója 80 milliméterrel alacsonyabb legyen a hátsókerék-hajtással rendelkező variánsokhoz képest.

A jövendőbeli megrendelők ötféle tengelytávolság közül választhatnak a 3,25 méter és 4,32 méter közötti intervallumban. Az elsőkerék-hajtású változatok 3,25 vagy 3,92 méteres tengelytávolsággal rendelhetők, aki ennél hosszabbra vágyik, annak a 4,32 méteres tengelytávolsággal rendelkező, hátsókerekes változatot ajánlják. Össztömeget illetően az elsőkerék-hajtásúak 3, 3,5 és 4,1 tonnás kivitelekben, míg a hátsókerekesek 3,5 és 5,5 tonna közötti dimenziókban érhetők el. A nyerges vontatós kiadás esetében ugyanakkor a Sprinter kombinált össztömege akár a 8,75 tonnát is elérheti.

A 3,5 tonnás kategóriában a zárt áruszállító saját tömege 1,99 tonna, míg a platósé 1,97 tonna, tehát nagyjából 1,5 tonnát képes elcipelni a Sprinter ebben a szegmensben. Hozzá kell tenni, az elsőkerék-hajtásnál eleve van plusz 50 kilogramm szállítási kapacitás a hátsókerekes változatokkal szemben. A zárt furgon raktere minimum 7,8 köbméteres lehet, a legnagyobbé pedig eléri a 17 köbmétert, mely legalább 7 euro-raklap fogadására alkalmas. A platós kialakításnál a raktér befogadóképessége 5,8-tól 9,2 köbméterig terjedhet, duplakabin esetén pedig ez az érték 4,3 és 7,7 köbméter között van. Szimpla kerekekkel jobban kitolható a zárt áruszállítós változat kapacitása, ugyanis a raktérben lévő kerékdobok közötti távolság 978 milliméterről 1229-re növelhető.

Az előző két generációhoz képest a Mercedes tovább javította a karosszéria korrózióvédelmét, ugyanis az alvázat és az oldalfalakat galvanizálták. A Sprinter emellett opcionálisan megerősített alvázzal is készülhet, mely elsősorban az off-road, illetve az építőipari alkalmazásoknál bevetésre váró változatoknál lehet fontos.

Belső

A fülkét és a vezető környezetét teljes egészében a jelenlegi Mercedes-dizájnhoz szabták. Ezért meglehetősen karakteres, más modellel nehezen összetéveszthető darab lett. Ez leginkább a műszerfalról mondható el, melyet már tavaly megszellőztetett a gyártó. A fapados verzió műszerfala nem sok izgalmat rejt magában: középen keskeny fakk vonja magára a tekinteteket. Eggyel magasabb felszereltség esetén stílusos, markánsan elkülönülő konzollal egészül ki a műszerfal, magába foglalva a rádiót, a légbeömlőnyílásokat és a kisebb tárolórekeszeket is. A harmadik változat konzolja már kétzónás klímakezelőt és 7 colos érintőképernyőt rejt. A negyedik, legmagasabb felszereltségű változatot zongoralakk fekete keretbe ágyazott, 10,25 colos érintőképernyőről, négy krómhatású légbeömlőnyílásról és bőrborítású, multifunkciós kormánykerékről lehet felismerni.

Az alap változatnál viszonylag szolid kényelem áll a sofőr rendelkezésére, mivel az üléseknél nincs kartámasz (opciós, ahogy a memóriás vezetőülés is). A lenyitható kesztyűtartó is hiányzik, mindössze az ajtózsebek és a szélvédő feletti kis polcok vehetők igénybe a különféle holmik tárolásához. Dupla üléssel már plusz tárolóhelyhez lehet jutni, hiszen az aljába lehet pakolni ezt-azt. A hiányzó karfa ellenére a vezetőülés kényelmesnek mondható, ráadásul megkapta a német Aktion Gesunder Rücken (AGR) gerincvédelmi elismerését is.

Az első ülések felett fehér fényű LED-világítás biztosítja a kellő mennyiségű, mesterséges fényt. Bár elég hatékony, utólagos beépítésnek tűnik. A belső világítás kezelésére a középső visszapillantó tükör felett elhelyezett kontrolpanel szolgál, ahol a raktérlámpákat és az olvasólámpákat aktiválhatjuk. Eminens módon próbáltak megfelelni a szegmensben évek óta uralkodó „guruló iroda” irányzatnak. Bár a németek nem építettek be lehajtható asztalkát valamelyik ülés háttámlájába, azért egy telefontartóval ellátott, multifunkcionális kis asztalkát megálmodtak a Sprinterhez, amelyet a biztonsági övvel lehet az üléshez csatolni. Felszereltségtől függően a Sprinter fülkéjében számos elektronikai eszköz töltésére van lehetőség. USB C típusú csatlakozóval mobiltelefonok és tabletek, míg a 12 V-os, illetve a 230 voltos csatlakozásnak köszönhetően akár laptopok akkumulátorai is feltölthetők.

Digitális boom

A Sprinternél nagy hangsúlyt fektetett a Mercedes a digitalizációra. Nem véletlenül, hiszen az expressz-csomag-futár szolgáltatásokat magába foglaló CEP-piac 2025-ig hat és nyolc százalék közötti növekedést produkálhat évente. Mindez pedig egyre inkább szükségessé teszi a flották még hatékonyabb üzemeltetését és a szállítási kapacitások optimalizálását. A Sprinterhez már elérhető a Pro Connect, a Mercedes digitális szolgáltatásait magában foglaló platformja, melyben többek között benne van a navigáció, a vezetési stíluselemzés, a flottakezelés és a digitális feljegyzések kezelése. Ez a platform a gyártó multimédiás rendszerének, az MBUX-nek (Mercedes-Benz User Experience) a része.

Ez a multimédiás rendszer érintőképernyővel, okoskormánnyal, de akár hangvezérléssel is kezelhető. Az MBUX-ben megbúvó Mercedes Pro Connect rendkívül tanulékony a sofőr vezetési szokásait illetően. Ennek megfelelően tesz javaslatokat útvonalakra, az első három évben díjmentesen igénybe vehető navigáció pedig a valós idejű forgalmat is figyelembe veszi, nem utolsósorban pedig 3D-s topografikus megjelenítés is elérhető hozzá. Emellett tartalmaz egy forradalmi újítást is: a Mercedes-Benz a világon az első gyártó, mely alkalmazza a „what3words” megoldást, vagyis GPS-koordináták helyett akár három szóval megjelölhető egy olyan helyszín, melyhez nem tartozik pontos cím.

A Mercedes Pro Connect információkat gyűjt a sofőr számára többek között a várható időjárásról és az aktuális benzinárakról. Ha a tank már kifogyóban van, akkor elég csak annyit mondani, hogy „a benzintank üres”, és a rendszer megkeresi a járműhöz legközelebb lévő töltőállomásokat. Bár a hangvezérlés meghatározott kulcsszavakat használ a kommunikációra, ettől függetlenül akár szöveges üzenet írására is alkalmas, így a sofőrnek elég csak menet közben lediktálni a gondolatait. Magától értetődően az MBUX-et nem lehetne használni internetes kapcsolat nélkül. A rendszer funkciói SIM-kártyás, 4G-kapcsolattal is működtethetők. Ennek köszönhetően viszont könnyen és gyorsan frissíthető a legfrissebb verzióra.

Praktikus újítás, hogy amennyiben az üzemeltető nem kívánja a Sprintert hosszabb ideig használni, akkor a jármű hibernációs módba tehető. Ez egészen pontosan az energiafelhasználás minimalizálását jelenti. A funkció kikapcsolásával a jármű gond nélkül elindítható, még hosszabb állás esetén is. Szintén felhasználó-barát megoldás, hogy a Pro alkalmazással a jövőben akár távkapcsolattal is kinyitható az autó. Ha például egy építkezésen odébb kell állni a furgonnal, de nincs a közelben a tulajdonosa, akkor elég, ha csak felhívják a sofőrt, aki a telefonjáról ki tudja nyitni a járművet a távolból is, így az is odébb tud vele állni, aki éppen mellette áll. És persze van jogsija.

Technika

Európában a Mercedes Sprinter hat- és négyhengeres, Euro 6-os emissziós normákat teljesítő BlueTec dízelmotorokkal lesz megvásárolható, míg az észak-amerikai piacon egy benzinmotorral is kiegészül a kínálat. A hátsókerék-hajtáshoz három 2.1 literes, négyhengeres motor választható 114 (84 kW), 143 (105 kW) és 163 (120 kW) lóerős teljesítményszinteken. Az elsőkerék-hajtású változatokhoz pedig a 114-től a 143 lóerős teljesítményig terjedő erőforrások állnak rendelkezésre, illetve szerepel még a választékban egy 177 lóerős (130 kW) motor is.

A kínálat legerősebb teljesítményű motorjának a 3.0 literes, 190 lóerős (140 kW) hathengeres erőforrás számít, mely 440 newtonméteres nyomatékteljesítmény leadására képes 1600-2100 percenkénti fordulatszám mellett. Ez azonban csak és kizárólag lakóautókhoz rendelhető. A motorok kombinált fogyasztása a Mercedes szerint 6,9 – 9,7 l/100 km között alakul. Mivel a Sprinter szelektív katalitikus redukcióval (SCR) teljesíti a károsanyag-kibocsátási normákat, ezért szükség van AdBlue tartályra is. Ezt a mérnökök nagyobbra, 22 literesre cserélték a korábbi 18 literes helyett.

A fenti erőforrásokhoz alapesetben új fejlesztésű hatfokozatú manuális jár az autóhoz, opcionálisan pedig 9 fokozatú, ugyancsak új, bolygóműves automata váltóval, vagy 7G Tronic Plus automata váltóval is rendelhető. A hátsókerék-hajtásos, dízelmotorral szerelt Sprinter maximális szervizintervalluma két év vagy 60 ezer kilométer. Az elsőkerék-hajtással szerelt változaté pedig 40 ezer kilométer. A gyártó szerint így alacsonyabbak lehetnek a Sprinter fenntartási költségei. Ugyancsak ezt a célt szolgálják a kopásálló fékbetétek és féktárcsák is.

A Sprinter a legfontosabb vezetéstámogató rendszerekkel készül majd. A kínálatban helyet kapott a radarjelekre támaszkodó távolságtartó automatika (Distronic), az aktív vészfékasszisztens ( ABA), de elérhető lesz hozzá az oldalszél-, a sávtartó-, a táblafelismerő-, a holttérfigyelő-, valamint az éberségfigyelő asszisztens is. A parkolási műveletekben pedig a 360 fokos kamerarendszer lehet a sofőr segítségére, mely összegyűjti a járműre szerelt kamerák képeit és felülnézeti képben jeleníti meg a furgon környezetét. Fontos újítás a Wet Wiper System, ami egy esőérzékelős ablaktörlő, melynél az ablakmosó folyadék fúvókái közvetlenül a lapátban kaptak helyet. Ennek köszönhetően hatékonyan és gyorsan valósítható meg a szélvédő tisztítása. Ez a megoldás egy ideje már megvan a márkához tartozó Setra buszoknál is.

Mivel a Daimlernél egy ideje napirenden van az önvezető járművek kifejlesztése, joggal merülhet fel a kérdés, hogy milyen szinten képes automatizált vezetésre a Mercedes új áruszállítója. „Jelenleg minden szükséges technológiánk megvan a Sprinterben ahhoz, hogy legalább a hármas szintű önvezetést meg tudjuk valósítani. Másfelől azt is hozzá kell tenni, hogy a könnyű teherbírású, városi áruszállítók szegmensében még további fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a teljesen automatizált vezetés megvalósulhasson” – jegyezte meg a Vezess érdeklődésére Volker Mornhinweg, a Mercedes-Benz Vans igazgatója. Hozzátette: az automatizált vezetést talán a távolsági áruszállítás terén, a kamionoknál könnyebb megvalósítani, hiszen azok javarészt autópályán közlekednek, ahol sokkal kevesebb váratlan szituáció történhet menet közben, mint a belvárosi forgalomban.

Forgalmazás

A hazai forgalmazás márciustól indul és az első modellek júniusra kerülhetnek a márkakereskedésekbe. Nálunk első körben a 211 CDI 32 Van modellváltozat lesz megvásárolható, nettó 6 341 400 forintos kedvezményes áron. Ugyan az elektromos változat forgalmazása 2019-ben kezdődik el, de már most vannak rá jelentkezők, a német Hermes logisztikai vállalat bejelentette, hogy 2020-ig 1500 darab e-Sprintert fog vásárolni.

