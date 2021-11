Azért is jó a Vezessnél dolgozni, mert 21 év alatt megismertem sok olyan szakembert, akiktől rengeteget tanulok. Van köztük használtautó-kereskedő, flottakezelő, újautó-értékesítő, használtautó-átvizsgáló és autóvásárlási tanácsadó is, akik sok mindenben különböznek, de egy közöset felfedeztem bennük.

Majdnem mindegy a típus, az állapot nem

Amikor kevés pénzért kell használt autót felhajtani valakinek, nem azzal kezdik, hogy nosza, keressünk egy 6Y Škoda Fabiát vagy Renault Cliót! Nagyon nem. Ők egy jó állapotú autót akarnak találni, és ebben elszántak, de a típust illetően nagyon is kompromisszumkészek.

Soha ne a használtautó-piac sztárjait kergessétek, mert az összes laikusnak a Hondákat és a Toyotákat, Kiákat és Hyundaiokat adja ki a kereső

Ez nem azt jelenti azt, hogy egy profi simán megvenné a kategória legrosszabb tulajdonságokkal bíró autóját csak azért, mert egy nagypapa templomba járós autója volt. Tehát egy billegő, sokat fogyasztó, rozsdásodásra hajlamos, bontott alkatrészekkel kevésbé jól eleresztett Daewoo Kalost nem vinnének haza, de a főbb paramétereikben és tudásukban összehasonlítható autók esetén közel mindegy nekik, hogy az a 2006-os kisautó egy FIAT Grande Punto, egy Hyundai Getz vagy K12-es Nissan Micra lesz. Akkor sem izzadják össze álmatlanul a párnacihát, ha a 9N-es Volkswagen Polo vagy Toyota Yaris helyett a JH1-JD3 típuskódú Ford Fiesta vagy egy C Corsa lesz a befutó. A jobb állapot a döntő, ami kifizetődik.

Mert Magyarországon erősen megdrágult az autózás. Egyre többen szembesülnek azzal, hogy az évek óta használt autó piaci értékének felét, netán egészét kellene elkölteni a kocsi úton tartására. A kiábrándítóan megroggyant és magához sem térő forint miatt a legtöbb autóalkatrész megdrágult, miközben az elszabadult infláció elértékteleníti a jövedelmünket.

Egy dízel Renault Thalia értékét kompletten felemésztheti az üzemanyag-ellátás elemeinek cseréje, egy Mazda6 GG teljes és alapos kilakatolása, alváz- és üregvédelme többe kerülhet, mint amennyiért a kocsi eladható.

A szakemberhiány miatt nagyot ugrott az autószerelők bérigénye, már Kelet-Magyarországon sincs váltó le-fel 50 ezer Ft alatt a kuplungcseréhez. Hasonló a helyzet a karosszériasérülések javításával. Budapesten és a főváros környékén nemigen fújnak elemet 30, de inkább 35 ezer Ft alatt.

Repkednek az 50-100 ezrek

Vegyünk példának egy kisautót a nagykorúság küszöbén, helyettesítsétek be a kedvenceteket! A gond a hangos, valahol kilyukadóban lévő kipufogócső. Régebben a kipufogós szaki meghegesztette párezer forintért, ha tudta, de ez egyre kevésbé működik.

Nekem legutóbb alkatrészből volt egy flexibilis cső 19 ezer forintért és ahhoz, hogy össze lehessen rakni a kipufogót, adódhat még bilincs, tűzkarika, pár apróság. 20 000 forintot fizettem a hegesztésért, segédanyagért és munkadíjra, amire jöhet legalább egy lambdaszonda még 20 ezerért. Plusz egy ötös baráti alapon a diagnosztikáért és a hibakód törléséért, hogy eltűnjön a keverékképzési hibajelre aktivált sárga kontrollámpa. Ez összesen 64 000 Ft egy olyan hiba javítására, amivel még simán ment az autó.

Nézzünk egy fajsúlyosabb ügyet, ami a szívó benzinesek egy részét is érinti, mondjuk a láncos vezérlés baját. Ez elég sok benzines Opelt és VW-konszernes autót, számos BMW-t, Mercedest, de Hyundai- és Kia-modellt is sújt. A lánckészlet a feszítő- és vezetősínnel, láncfeszítővel együtt nagyjából 70-150 ezer Ft, munkadíjra egy lánccseréért legalább 50-100 ezer forinttal számolhattok és lesz egy olajcsere is minimum 20-25 ezerért.

150-280 ezer Ft elmehet a 300-400 ezres, rohangálni megvett kisautóra, hogy megszűnjön az éktelen zörgés, csörgés, kattogás, amit egy laikus is kihall a motorházfedél alól. (Ide kapcsolódó tipp, hogy forgalmas út mentén ne vizsgáljatok autót, vigyétek csendesebb helyre! Például egy klímakompresszor csapágybaját vagy más, halk környezetben kihallható zajt simán elnyom a közlekedés.)

Ha rozsdás, engedjétek el!

Japán autónak ritkán van lánchibája 300 ezer km alatt, ha eltekintünk a K12-es Nissan Micra vagy az első generációs Note vezérlésbajaitól, de sok japán autó még nagyobb kiadással és még nehezebben orvosolható átokkal fenyeget: a korrózióval.

Nemcsak a Mazdák, nemcsak a régebbi típusú Mitsubishik és Hondák tudnak 15 év felett vadul rozsdásodni. A sárvédőívek, küszöblemezek korróziója kevésbé aggasztó, de ezt sem lesz olcsó 2-4 évenként újra és újra javíttatni, fényeztetni.

Sajnos a teherviselő elemek is rozsdásodhatnak, köztük a rugótornyok, az első és a hátsó hossznyúlványok. Vizsgabukással járhat a meggyengült bölcső is, mert átrozsdásodott első vagy hátsó futómű-segédkerettel veszélyes autózni. Ezt muszáj megjavíttatni, vagy ha van mire, inkább kicseréltetni, de a gyári új ára horror, a bontottak zöme vagy rossz, vagy drága.

Vizsga, okosba: ez se megy úgy, mint pár éve

Tekintettel a koronavírus-járványra, sok autós élt a lehetőséggel és halogatja a műszaki vizsga megújítását. A következő műszakinál szembesülhetnek az autótartás valós ráfordításigényével, költségvonzatával, amit az utóbbi időben a vizsgaállomásokon érzékelhető megtisztulás erősít. Már nem lehet olyan könnyen elkerülni az autó megjavíttatását 5-10-20 ezer forintokat a fiókba csúsztatva, mint akár 2-3 éve. Mert aki kockáztat, az többért kockáztat. Sokan viszont azt mondják az okosba megoldani remélt műszakira, hogy vidd máshová, ebben már nem segíthetünk.

Nem tudnánk egzakt görbéket rajzolni a korrupciós hajlandóságról, amihez a pénzt eltevőn kívül mindig kell az az ember is, akinek ez így olcsóbb, egyszerűbb, kényelmesebb. Mi a Vezess szerkesztőségében elég sok műhellyel, vizsgáztatással is foglalkozó megoldóemberrel vagyunk kapcsolatban és az a tapasztalat, hogy nőtt a műszaki becsülete. Nehezebb megszerezni, ezért többet is ér az érvényes vizsga, mint néhány évvel ezelőtt.

Ugyanannyiba kerül olcsó és drágább autót javíttatni

Itthon is kiveszett az ötezres óradíjért villáskulcsot fogó szaki, megszűnt az olcsó javítás. Aki még viszi az ipart, annál a javítási árak nem az autó értékétől függenek. Az autószerelők nagyjából ugyanannyiért dolgoznak a félmillió alatti és a 2-3-4 milliós autókon, de ugyanazok a kiadások másképp aránylanak az autók értékéhez és vélhetően nem az olcsóbb autó tulajdonosa áldoz könnyebben százezreket az autóra.

Csak azt tudjuk javasolni, hogy tanuljatok a profiktól! Ha idős, nyomott árú használt autót vennétek, és ez nemcsak a 300 ezres kategóriára igaz, de nagyjából 2,5 millió forintig a drágábbakra is, ne a típushoz ragaszkodjatok, hanem a jó állapothoz! Focust keresel, de jön egy megkímélt Bravo? Golfot néztél, de adódik egy pedánsan szervizelt Cruze? Vedd meg inkább azt, ami kevesebb kiadással kecsegtet!

Ki tud segíteni?

Amennyiben a használt autó értéke nem merül ki 1-2 havi jövedelmetekben, ami fájó, de még lenyelhető veszteség, kérjétek szakember segítségét egy épkézláb autó megvásárlásához! Ebben az Autóvizsgálat.hu szakembereit, Varga Tibort és munkatársait ajánljuk.

Messze-messze megéri a ráfordítást a kocsi állapotfelmérése, a várható kiadások megismerése, mert hasonló összegekért mennek a szakadt és az elfogadható ráfordítással még évig forgalomban tartható autók. Egy szakember fel tudja mérni, hogy mi mennyiért javítható, milyen hibák reálisak abban az ársávban és mikor kell másik autót keresni. Mellényúlni lesz a legdrágább, mert olcsón már senki nem javít autót és pláne senki nem lakatol.