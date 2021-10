Tartósan gyenge a nemzeti fizetőeszközünk, a magas infláció elértékteleníti a jövedelmeket és közben nemcsak az üzemanyag ára van az egekben, de az újakéval együtt a használt autók ára is nő. Mivel az autózásról nagyon sokan nem tudnak és nem is akarnak lemondani, egyre több pénzt fog elvinni a közlekedésnek ez a gyors, kényelmes és fertőzési szempontból is biztonságos módja. Az a szabadságélmény, amit az autózás nyújt.

Mit lehet tenni ez ellen? Ha használt autót vásárolnátok, az üzemanyagárak növekedése érdekesebbé teheti a dízelmotoros autókat, amelyektől úgy használtan, mint újonnan nagy arányban elfordultak a vásárlók a Volkswagen konszernnél 2015 őszén kipattant emissziós csalási botrányt követően. Pedig könnyen lehet, hogy aki számol, és elég sokáig megtartja az autót, annak az 500-520 forintos árszintről is dráguló üzemanyagokkal megérné dízel autóra váltani.

Többnyire bonyolultabb a technikájuk, drágább a javításuk, nagyobb a valós futásteljesítményük, de hasonló évjáratban lényegesen olcsóbbak a dízelek használtan, mint a benzinesek

Mivel jelenleg 14,7 év a magyarországi autópark átlagéletkora, olyan modellek átlagfogyasztási adatait szűrtem le a Spritmonitor.de fogyasztási naplói közül, amelyek 15 éve voltak gyártásban.

A kiskategóriából a K12-es Nissan Micrát választottam, az alsó középkategóriából a C307-es Ford Focus és az újkori Škoda Octavia 1Z kódjelű, második generációjának fogyasztása szerepel. A Laguna-Mondeo-Passat vonalat az Opel Vectra C képviseli, az egyterűeket a SEAT Alhambra, az aszfaltterepjárókat pedig a Mitsubishi Outlander.

Az adott típusok népszerű motorváltozatainak autógáz-fogyasztását is közöljük, mert a benzin helyett LPG-vel is tankolható autókban egyszerre adott a benzines szívómotorok egyszerű felépítése és a dízelmotorokéval összevethető üzemanyagköltség.

Négyhengeres benzines autót autógázra, helyesebben autógáz-benzin vegyes üzeműre átalakíttatni nagyságrendileg 250-300 ezer forintba kerül használt autó átalakítása Aki már LPG-re átépített autót vásárolna, a nagyobb darabszámban futó autók közül talál párat, de kevés van belőlük. Típusonként és modellgenerációnként többnyire egy-két darab bukkan fel, a legelterjedtebb autókbóé is csak 4-5. A cikk írásakor a Használtautón 70 044 autó keres gazdát, közülük 459 működik gázzal is. Nagyságrendileg 400 autógázos és 50 sűrített földgázos autó van közöttük.

Nézzük, melyik hajtóanyaggal mennyibe kerül autózni! A kerekebb számok kedvéért a gázolaj árát 520, a benzinét 505, az autógázét 290 forinttal kalkuláltuk.

Kisautók

Nissan Micra K12 1,5 dCi (65-86 LE) 4,81. 100 km ÜA-költsége: 2500 Ft

Nissan Micra K12 1,2 (80 LE) 6,55. 100 km ÜA-költsége: 3310 Ft

Nissan Micra K12 1,2 benzin-gáz (80 LE) 7,75. 100 km ÜA-költsége: 2250 Ft

Alsó középkategória

Ford Focus II (C307) 1,6 TDCi (90 LE) 5,5. 100 km ÜA-költsége: 2860 Ft

Ford Focus II 1,6 benzin (100 LE) 7,7. 100 km ÜA-költsége: 3890 Ft

Ford Focus II 1,6 LPG-benzin (100 LE) 8,8 100 km ÜA-költsége: 2550 Ft

Škoda Octavia II (1Z) 1,9 TDI (105 LE) 5,9. 100 km ÜA-költsége: 3070 Ft

Škoda Octavia II 1,6 benzin (102 LE) 7,6. 100 km ÜA-költsége: 3840 Ft

Škoda Octavia II LPG-benzin (102 LE) 9,0. 100 km ÜA-költsége: 2610 Ft

Középkategória

Opel Vectra C 1,9 CDTI (120 LE) 6,3. 100 km ÜA-költsége: 3280 Ft

Opel Vectra C 1,8 16V (140 LE) 7,8. 100 km ÜA-költsége: 3940 Ft

Opel Vectra C 1,8 16V (140 LE) 9,8. 100 km ÜA-költsége: 2840 Ft

Egyterűk

SEAT Alhambra 1,9 TDI (110 LE) 7,2. 100 km ÜA-költsége: 3740 Ft

SEAT Alhambra 2,0 benzin (115 LE) 9,38. 100 km ÜA-költsége: 4740 Ft

SEAT Alhambra 2,0 benzin-gáz (115 LE) 10,55. 100 km ÜA-költsége: 3060 Ft

SUV

Mitsubishi Outlander 2,0 DI-D (140 LE) 7,79. 100 km ÜA-költsége: 4050 Ft

Mitsubishi Outlander 2,4 benzin (170 LE) 11,21. 100 km ÜA-költsége: 5660

Mitsubishi Outlander 2,4 benzin-gáz 12,14. 100 km ÜA-költsége: 3520

Közúton mért átlagfogyasztás, minden érték liter/100 km-ben. Kerekített ÜA-költségek. Forrás: Spritmonitor.de

Az értékekből kitűnik, hogy literre vetítve kb. 10-20 százalékos többletfogyasztással tudtok kalkulálni autógázból a benzinhez képest. Ez típusfüggő, a kigyűjtött autók közül az Outlander többlete csak 8,3 százalék, a SEAT Alhambráé 12,5 százalék gázból a benzinhez képest, a K12-es Nissan Micráé 18,3. Az adatokból könnyen kiolvasható, hogy a benzinnél és a gázolajnál kisebb árkilengéseket produkáló és kevésbé erősen dráguló autógázzal kerül a legkevesebbe a tankolás.

Nem viszi el a szerviz az autógázzal megspórolt pénzt

Mivel a gázüzemű autók gázbiztonsági szemléje a vizsga előtt 15 000 Ft alatti tétel, a gázrendszerben cserélendő, otthon is betehető szűrők ára pedig párezer forint, a megtakarításból kevés pénzt visz el az LPG-s autók karbantartási többletigénye. A gáztartályok érvényességi ideje 10 év, ha nyomáspróbázás utáni visszaépítés helyett cserélni kell, a tartálycsere munkadíjjal nagyságrendileg 100 000 forintot visz el.

Milyen használt autót vennél a mostani üzemanyagárakkal? Benzinest 24% (65) Dízelt 25% (66) LPG-st (autógáz) 12% (32) Földgázüzeműt (CNG) 2% (6) Teljes hibrid benzinest 22% (59) Elektromosat 15% (41)

Gázszettet a műszaki vizsga előtt érdemes beépíttetni, mert az átalakított autót úgyis le kell újra vizsgáztatni. Nagyon fontos a gáztartály érvényességi idejét tartalmazó fémtábla megléte, mert nélküle az autó nem tud levizsgázni. A műszaki vizsga érvényességét is a gáztartály érvényességi ideje határozza meg. Ha a gáztartály érvényességi ideje például 2022 decemberében lejár, akkor a 2021 októberében levizsgázó autó műszakija is csak 2022 decemberéig lesz érvényes.

Ha olyan használt autót vesztek, amiben a pótkerék helyére épített gáztartály nem a zárt csomagtérben van, hanem az autó padlólemeze alatt, külső rögzítéssel, mint a leengedhető pótkerekű Opel Zafira B, Citroën Berlingo esetében, a gáztartály korróziónak van kitéve. A tartályt a 10 éves érvényességi ideje alatt nem fogja megenni a rozsda, de a gáztankra csavarozott fémtábla leeshet róla, ami a tartály érvényességi idejét tartalmazza. Ha ez a tábla leesik és elveszik, az autó nem fog tudni levizsgázni, tehát érdemes előre levenni és jól eltenni.

Helyzetbe hozhatja a dízeleket az üzemanyag-drágulás

Akik az autógáz vagy a földgáz használatától idegenkednek, dízel autóval is mérsékelhetik a töltőállomásokon hagyott összeget. 100 000 kilométerre vetítve abból az 1 030 000 forintból, amit az 1,6 TDCi az üzemanyagon megspórol az 1,6-os benzineshez képest, gyakorlatilag az összes szervizmunkát el lehet végeztetni, amitől dízelbajként tartani szokás.

Átlagos európai dízelmotoros autók esetében a kettős tömegű lendkerék cseréjét 150-200 ezer forinttal, a négy injektor felújítását 160 ezer, cseréjét 400 ezerrel, a nagynyomású szivattyú cseréjét 200 ezer forinttal számolva még egy turbócserére is marad 200 000 Ft. Kis utánajárással ezek az összegek lefaraghatók és akkor a 100 ezer km-en megspórolt üzemanyagárból még a kipufogógáz-visszavezető szelep és a részecskeszűrő cseréjére is van fedezet. Nagyon sok 15 év körüli használt dízelben még egyáltalán nincs szilárdrészecske-szűrő, azaz DPF.

Ráadásul nem valószínű, hogy egy használtan megvett dízelnél ez mind sújtaná a tulajt. Aki Budapesten lakik, vagy a fővárosba ingázik, gondoljon a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére, amely azért lobbizik, hogy először az Euro 4-es vagy rosszabb, aztán az Euro 5-ös vagy rosszabb emissziós besorolású dízel autókat kitiltsák a budapesti forgalomból.

Nézzétek meg a forgalmiban a V.9 pontot, de a 9, 10 vagy 11-es érték Euro 4-es motort jelöl, ezekre 2024-től várhat kitiltás Budapestről, 2026-tól pedig a nagyjából 2011-2015 között forgalomba helyezett Euro 5-ösökre, amelyek forgalmijában 12, 13 vagy 14 szerepel. A 15-16-os, tehát Euro 6-os dízel autók kitiltásáról nincs szó, ezek 2014 évégtől 2015 elejétől kezdték levéltani a csak az Euro 5 normát teljesítőket. De egyelőre nincs konkrét javaslat a Fővárosi Közgyűlés előtt erről a 2022-es országgyűlési választás előtt pláne érzékeny kérdésről.

Sokan azért mondanak nemet a dízelmotoros autókra, mert tartanak a javítási költségeiktől. Ez a félelem egyrészt erősen felértékelte a szívó benzines használt autókat, amelyek emiatt lényegesen többe kerülnek a dízelmotoros verzióknál, ráadásul az sem igaz, sajnos, hogy a szívó benzines vagy LPG-s autók hajtáslánc-javítására biztosan nem kell költeni. A dízelmotorokra sokkal kevésbé jellemző az olajfogyasztás, mint a kenőanyagcsere elhanyagolása miatt sokszor már 150-180 ezer km-től mérhetőn sok olajat fogyasztó benzines szívómotorokra.

Egy szelepszárszimmering-cserét vehettek 150-250 ezer forintnak, egy hengerfej-tömítés cseréjét a hengerfej síkolásával legalább negyedmilliónak és így tovább. A használtan megvett szívó benzinesek sem mind működnek hibátlanul, csak a nepperek meséiben létezik költségmentes, örök élet meg egy nap autó. Amit ő persze el is ad, csak neked, csak most.