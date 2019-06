Futásteljesítményük követhető és bár mindkettő Ausztriából érkezett, az emelőn az derült ki, hogy egyiken sincs aggasztó rozsdásodás. Jó példák arra is, hogy mekkora különbség lehet a karintiai, tiroli hegyekből érkező és a Burgenlandban, a Pest megyeihez hasonló körülmények között használt autók korrodáltsága között. Mit nyújt a Ford Focus és mit a Honda Civic a használtautó-vásárlónak?

Sokan keresnek használt autót 1-1,5 millió forintért, egyszerűen karbantartható, megbízható technikával, ma is vállalható biztonsági és kényelmi szinttel, takarékos motorral, városi autózásra, de hosszabb utakra is passzoló méretben. A metsző halmazban felsejlenek a kompakt autók szívó benzines motorral. A jó megoldások egyike a Honda Civic hetedik, 2001-2005 közötti nemzedéke és a Ford Focus második, 2004-2011-es generációja.

1 049 000 Ft a 2006. novemberi Focus 1,4 irányára 150 000 km-re, a Civic 1,4 idősebb, 2005 júliusi, 114 000 km van benne és 1,2 millió forintért van fent a Használtautón

Belső tér

Az ezredforduló táján a Honda, a Peugeot és a Volkswagen is úgy gondolta, hogy felfelé terjeszkedve teszi szellősebbé, tágasabbá kompakt autóját, így a hetedik generációs Civic, a 307 és a Golf V is az egyterűsített építésmódot követte.

Jó dolog a Hondában a sík hátsó padló, a középső utas hálás lesz érte. Ebben a Civicben még nincsenek nagy variációs trükkök, az üléspad nem süllyed le a csomagtér bővítésekor és az ülőlapok nem csaphatók fel, mint utódában vagy a második Jazzben.

Sajnos a kormány csak magasságában állítható, tengelyirányban nem. Jó állapotú a belső tér, összesen egy rádiógombon látszik kopás. Ebben az autóban jól működik a központi zár és nyílik az összes ajtó, de a használt Civicekben a kilincsekkel és a zárakkal adódhat gond.

Sokkal bővebb a Ford Focusból a karosszériaválaszték, kombi és nyitható keménytetős kabrió is készült belőle. A Honda viszont hibridverziót kínált a kortárs Civicből, de csak a lépcsőshátúból. A Focus megkímélt belső tere modernebbnek hat, a kormánykerék távolsága ki-be is állítható és a gyér felszereltség ellenére is van az autóban menetstabilizáló elektronika, szemben a hazai, hátul nem ritkán dobfékes Focusokkal. A ferdehátú ötajtósok közül egyenértékű a két típus csomagtere, a Civicé 370, a Focusé 385 literes.

Aki Focust venne, figyeljen a műszeregységre! Ha furcsán működik és az akkusaru levétele nem oldja meg a gondot, cserélni kellhet az óracsoportot. A műszerek élettartama meghosszabbítható, ha parkoláskor világos kendővel letakarjátok a műszeregység árnyékolóját, hogy ne tűzze a nap.

Motorok

Konstrukciós szempontból nagyon hasonló a két autó motorja, könnyűfémből van a blokkjuk és 16 szelepes hengerfejük is, de egy helyett két vezérműtengelyével a Focus közelebb áll a klasszikus motorépítési eszményhez. A két vezérműtengely közötti árokba tud befolyni a víz a motorházfedél és a tömítés cseréjéig az ablakmosó-fúvókák felől, ezért kell ide felcsavarozni a Volvo C30-S40-V50 testvérmodelleken meglévő fedelet vagy legalább eső után mindig szárazra törölni a mélyedést. A víziszonyos gyújtásalkatrészek hálásak lesznek érte.

Meglepheti a Hondákat felszínesen ismerőket, hogy a 90 lóerős, D14Z6 kódjelű négyhengeres nem láncos, hanem szíjas szelepvezérlésű, akárcsak a Focus motorja. Ez a motor, szemben az ufó-Civichez a Jazzből átvett, nyolcszelepes benzinessel, hengerenként egy trafós, tehát nem nyolc, hanem négy gyújtótekercs mehet tönkre benne. Elgondolkodtató, hogy a Focus összes hengerét kiszolgáló trafó kerül nagyjából annyiba, mint a Civichez egy darab.

Egyik autó motorja sem fogyaszt olajat, ahogy abban is hasonlítanak, hogy mindkettőnek porszáraz a motorja és a sebességváltója alul, nem szivárog kenőanyag a tömítéseken át. A maximumon álló olajnívó és a gyönyörű, sárgán aranyló motorolaj azt jelzi, hogy mindkét autó röviddel azelőtt cserélt kenőanyaggal érkezett a fotózásra.

Mit tudnak autóként?

Ebben a méret- és súlykategóriában az 1,4 literes benzines szívómotor mindenképp kompromisszumot jelent, az a kérdés, hogy mekkorát. A két autó közül a Civicben igényel kisebb lemondást az 1,4i.

Különféle adatok forognak, az 1090 kilóról induló Honda Civic legalább 60, de inkább 80 kilogrammal könnyebb a Focusnál és tíz lóerővel erősebb is. Kedvezőbb tömeg/teljesítmény arányát érezni vezetés közben, a Honda jobban akar menni és kevésbé válik enerválttá, ha bekapcsol a légkondicionáló kompresszora.

Nulláról 100-ra a Honda Civic 1,4i Sport 11,8 mp alatt gyorsul, az 1,4-es Ford Focusban 14,1 másodperc telik el, a 177 helyett 164 km/órás végsebesség is beszédes. Nyugodt stílusban vezetve, a hétköznapokban az eltérés nem akkora, mint a maximális teljesítményt kiaknázva, mert a használt Ford Focus motorja 124 Nm nyomatékot présel ki magából 3500-as fordulatszámon, a használt Honda Civicé 130-at, de csak percenként 4300-on.

Közlekedni és utazni a használt Ford Focusban jobb. Városban a hétgenes Honda Civic Sport terebélyes fordulóköre minden parkolásnál és megfordulásnál ismétlődő probléma, autópályán pedig a jobb zajszigetelés teszi vonzóbb autóvá a Focust, amelynek rugózása is kényelmesebb. A hasonlóan rövid áttételezésű használt Honda Civic sztrádán már igen zajos, országúton azonban visszavág a Focusnak.

Futóműve és kormányzása nem egészen éri el a Ford színvonalát, ebben az I-es Focus is jobb nála, de életteli motorjával, pontos váltójával, remek útfekvésével, jól tartó üléseivel sok élvezetet ad kanyargós országúton. Agilitása mellett a Focus azért a futási kultúráért is szerethető, amit ez az egymillió forintos használt autó nyújt. Ebben benne van az is, hogy mindkét autónak halk a futóműve, nem produkálnak aggasztó zajokat.

100 kilométeren hét deciliterrel kedvezőbb a hetedik generációs Honda Civic 1,4i fogyasztása a Ford Focus II 1,4-nél, a Spritmonitor.de bejegyezései alapján 7,03 illetve 7,74 l/100 km az átlaguk. Hatótávolságban a Ford ellensúlyozza nagyobb fogyasztását, mert 50 helyet 55 literes a tankja.

Városban a Focus ezzel a motorral vagy két literrel takarékosabb az 1,6 literesnél, a Hondánál nincs ekkora ugrás a 110 lóerős 1,6-osba lóerősbe átülve. Akit a használt Ford Focus vagy más kompakt autó érdekel 1,4 vagy 1,6 literes benzinessel, olvassa el a témáról szóló összehasonlításunkat.

Megbízhatóság, típusproblémák

Korábban mindkét autóról írtunk már használt autó tesztet. A hetedik generációs használt Honda Civicről szól ez a cikk, a Ford Focust még részletesebben bemutattuk. A legegyszerűbb a használt Ford Focus címkét lekattintani, önálló típusbemutatónkat itt találjátok. Erre az összehasonlításra külön büszke vagyok, mert segítséget nyújt a választásban három nagyon fontos használt kompakt autó, a Ford Focus, az Opel Astra H és a Volkswagen Golf V között, valós átlagfogyasztási adatokkal a szívódízeltől a hathengeresig, a belépő szívó benzinestől a turbós sportmodellekig.

Ezért itt csak röviden érintjük, mire számíthat, aki használtan venne Ford Focus II-t vagy Honda Civicet. A Honda valóban nagyon megbízható autó, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek a típusnak ismétlődően előforduló bajai. Az egyik a kézi váltó csapágyproblémája, aminek javításában az alkatrészár nem nagy tétel, de a munkadíj megdobja.

Nem veszélyezteti az autó működését, de idegesítő a kuplungból jövő nyikorgás a pedál felengedésekor. Ez jöhet a motortérből és a pedálból is, zsírozással orvosolható. Az ezüst Civic már túl van az elhárításán.

Sajnos mindkét típus hajlamos a korrózióra, a Civic még jobban. A hetedik generációs Honda Civic legkényesebb pontja a motor alatti segédkeret. Ezen az autón pont szép a bölcső és az autó alvázán lévő pontszerű korrózió sem aggasztó, de a hétgenes Civiceket rozsdaszempontból nagyon alaposan át kell nézni, mert itt sem a technika küldi bontóba az autókat, hanem a barna kór. Ez is japán autó, a hátsó sárvídőívek rozsdásodása alapgond, barnulhat a fenéklemez is a csomagér alatt, korrodálhatnak a küszöbök.

A Focusnál a futómű alatti segédkeret lemezének rozsdásodása ronda, de az anyag vastagsága miatt nem különösebben aggasztó. Ha szükséges, itt is dél-olasz autóból bontott bölcsőt érdemes venni, ára 35 000 Ft körüli, de a Focusokon elég ritka, hogy rozsdaprobléma miatt cserélni kelljen a segédkeretet. A Focusnál az ajtók alja veszélyeztetett pont, a hátsó hossztartó a csomagtér alatt illetve a hátsó és az első sárvédőív. A használt Ford Focusok igen gyakran korrodálnak az első sárvédő és a küszöb találkozásánál. Ezt mindenképp érdemes megelőzni vagy lassítani a piros autón látható műanyag sárvédőlap felszerelésével, ami védi ezt a kényes területet a kövektől és a sártól.

Benzines szívómotorral a használt Ford Focusokban a gyújtással adódhat gond, 150 000 km felett közelegni szokott a gyújtótrafó és a gyújtáskábelek cseréje. A futóműben az első lengéscsillapítók és az alsó lengőkarok nagy szilentjének élettartama a nyugatról behozott autókban eléri a 180-200 ezer km-t. Az első szilentet jobb a lengőkarral együtt cserélni, külön is lehet, de a gyártó előírása a lengőkarral együttes csere, ami oldalanként kb. 40 000 forintba kerül. A hidraulikus kormányrásegítés hibája a szervoszivattyú cseréjével vagy felújításával orvosolható, utóbbi 45 000 Ft körüli összeg.

Használtautó-árak

Használtan is érvényesül a benzines Hondák nimbusza, a Civic erősen tartja az árát. Bár egy autógenerációval idősebb a Focusnál és töréstesztje sem masszívan öt, hanem csak négy csillagos, ez nem tükröződik az árában.

Benzines szívómotorral, magyar forgalmival és légkondicionálóval a 2001-2002-es autók 600 ezer forint körül jelennek meg a hirdetésekben, 280-350 ezer kilométer körüli bevallott futásteljesítménnyel, időnként világító motorkontroll-lámpával.

2003-2005-ös, modellfrissítés utáni autókat benzines motorral 750-800 ezer forinttól lehet venni, csekély, 150 000 km alatti futásteljesítménnyel, követhető múlttal az árak egészen 1,4-1,5 millió forintig ívelnek.

A Focusok közül az utóbbi pár évben a szívó benzinesek megdrágultak, ami fájó, de érthető: egy Opel Astra H kedvező alkatrészáraival, áttekinthető technikájával, könnyű javíthatóságával kapunk egy nála jobb autót, aminek még a vezetése is örömöt ad. A választék hatalmas, Ford Focusból itthon is sok futott és a használtautó-behozatali toplistán is évek óta stabilan dobogós szereplő.

2005-től volt piacon a második nemzedék, a 13-14 éves használt Ford Focusok ára 750-800 000 forinttól megy felfelé benzines motorral, nagyjából 1,5-1,7 millió forintig. Mindkét típusból jóval kevesebbet érnek használtan a dízelmotoros verziók, mint a benzinesek.

Alkatrészárak

Mindkét autó csekély fenntartási költségeket ígér. Az utángyártott kopóalkatrészek egyaránt megfizethetők, de gyári alkatrészekkel a Honda árfekvése eldurvulhat. Néha hiába származik valami a gyári beszállítótól, például egy kicserélt lambdaszonda továbbra is hibát jelez, mert csak a gyárival tűnik el a hibaüzenet. A Honda motorja finomabb konstrukció, érzékenyebb az előírt minőségű és viszkozitású, 5W30-as vagy 5W40-es motorolaj megfelelő cseréjére, a Focus 1,4 jobban viseli az igénytelen tulajdonost.

Utángyártott alkatrészek árai Ford Focus DA3 1,4, 2006 Honda Civic 1,4, 2005 Külső féltengelycsukló-készlet 19 200-24 700 14 400-22 700 Kuplungszett, hidraulikus kinyomócsapággyal 79 900-131 900 49 600-86 700 Katalizátor 177 900 153 400* Gyújtótrafó 11 900-21 200 (négy hengerhez) 13 500-27 900 (hengerenként) Klímakompresszor 99 500-134 800 87 900 Generátor 63 900-89 200 86 800 Lambdaszonda 19 500-49 500 21 800-75 600

*Korábbi ár, jó ideje nem kapható. Forrás: Bárdi Autó-webáruház

Értékelés

150 ezer forinttal kevesebbe kerül, mégis kényelmesebb futóművet, alaposabb zajcsillapítást, biztonságosabb karosszériát kínál használtan a Ford Focus II 1,4 a hetedik generációs Honda Civic 1,4i-nél. Használati értéke magasabb, ára viszont nem, de a Honda elismertsége és értékőrzése sem véletlen. Motorban és fogyasztásban is jobb a Honda, és a Civic-kel autózva átjön, hogy ez a márka nem olyan, mint a tömeggyártók. Objektív szempontok szerint több pénzért kevesebbet ad, de az autóválasztás nagyban érzelmi kérdés is, és Sport kivitelben ez az 1,2 milliós Civic erős kötődést képes kialakítani.